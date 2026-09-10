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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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aeris201 > blog
[Charts Japon] Comeback "correct" pour Onimusha
Famitsu Sales: Week 36, 2026 (Aug 31 - Sep 06)

01./00. [PS5] Onimusha: Way of the Sword # (Capcom) {2026.09.04} (¥8.173) - 76.530 / NEW
02./01. [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 29.360 / 975.289 (-15%)
03./00. [NS2] Onimusha: Way of the Sword # (Capcom) {2026.09.04} (¥8.173) - 19.499 / NEW
04./04. [NS2] Splatoon Raiders # (Nintendo) {2026.07.23} (¥6.800) - 10.267 / 648.529 (-14%)
05./05. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 9.880 / 1.595.536 (-9%)
06./02. [NS2] Elden Ring: Tarnished Edition (From Software) {2026.08.28} (¥8.200) - 6.559 / 34.163 (-76%)
07./00. [PS5] The Blood of Dawnwalker (Bandai Namco Entertainment) {2026.09.03} (¥8.900) - 4.618 / NEW
08./18. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 4.259 / 3.028.216 (+37%)
09./00. [NS2] Orbitals (Kepler Interactive) {2026.09.03} (¥6.345) - 3.949 / NEW
10./09. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.754 / 4.274.163 (-16%)



Top 10

NS2 - 5
NSW - 3
PS5 - 2

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    posted the 09/10/2026 at 01:09 PM by aeris201
    comments (4)
    icebergbrulant posted the 09/10/2026 at 01:20 PM
    Finalement, ça achète toujours du physique cher Sony et cher Capcom
    edgar posted the 09/10/2026 at 01:51 PM
    icebergbrulant Et encore ils en vendraient beaucoup plus s’ils ne limitaient pas DÉLIBÉRÉMENT les exemplaires dans les rayons des magasins, n’est-ce pas Capcom ?

    Et oui on ne vous a pas oublié avec Pragmata et RE Requiem.

    Et après ils vont venir nous dire que vous voyez bien que ça ne se vend plus en physique
    icebergbrulant posted the 09/10/2026 at 02:10 PM
    edgar Je te jure, j’attends le moment où ils vont se rendre compte qu’ils ne vendent pas autant de jeux en 2028 et là, grosse marche arrière avec l’excuse du genre: "finalement on a écouté les consommateurs et nos fans et on va continuer de vous vendre du vrai physique !

    Si ça arrive, je crois que je ne m’en remettrai pas
    edgar posted the 09/10/2026 at 02:22 PM
    icebergbrulant Pareil !

    J’imagine déjà le communiqué de Sony :

    Nous avons démantelé nos usines de fabrication de Blu-ray car ils ne répondaient plus aux normes d’hygiène et de sécurité, nous en fabriquons de nouveaux pour répondre à la demande, veuillez nous excuser pour tous ces désagréments occasionnés, car vous comprenez le physique c’est la vie !
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