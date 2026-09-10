Famitsu Sales: Week 36, 2026 (Aug 31 - Sep 06)
01./00. [PS5] Onimusha: Way of the Sword # (Capcom) {2026.09.04} (¥8.173) - 76.530 / NEW
02./01. [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 29.360 / 975.289 (-15%)
03./00. [NS2] Onimusha: Way of the Sword # (Capcom) {2026.09.04} (¥8.173) - 19.499 / NEW
04./04. [NS2] Splatoon Raiders # (Nintendo) {2026.07.23} (¥6.800) - 10.267 / 648.529 (-14%)
05./05. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 9.880 / 1.595.536 (-9%)
06./02. [NS2] Elden Ring: Tarnished Edition (From Software) {2026.08.28} (¥8.200) - 6.559 / 34.163 (-76%)
07./00. [PS5] The Blood of Dawnwalker (Bandai Namco Entertainment) {2026.09.03} (¥8.900) - 4.618 / NEW
08./18. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 4.259 / 3.028.216 (+37%)
09./00. [NS2] Orbitals (Kepler Interactive) {2026.09.03} (¥6.345) - 3.949 / NEW
10./09. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.754 / 4.274.163 (-16%)
Top 10
NS2 - 5
NSW - 3
PS5 - 2
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posted the 09/10/2026 at 01:09 PM by aeris201
Et oui on ne vous a pas oublié avec Pragmata et RE Requiem.
Et après ils vont venir nous dire que vous voyez bien que ça ne se vend plus en physique
Si ça arrive, je crois que je ne m’en remettrai pas
J’imagine déjà le communiqué de Sony :
Nous avons démantelé nos usines de fabrication de Blu-ray car ils ne répondaient plus aux normes d’hygiène et de sécurité, nous en fabriquons de nouveaux pour répondre à la demande, veuillez nous excuser pour tous ces désagréments occasionnés, car vous comprenez le physique c’est la vie !