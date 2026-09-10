Famitsu Sales: Week 36, 2026 (Aug 31 - Sep 06)02./01. [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 29.360 / 975.289 (-15%)04./04. [NS2] Splatoon Raiders # (Nintendo) {2026.07.23} (¥6.800) - 10.267 / 648.529 (-14%)05./05. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 9.880 / 1.595.536 (-9%)06./02. [NS2] Elden Ring: Tarnished Edition (From Software) {2026.08.28} (¥8.200) - 6.559 / 34.163 (-76%)08./18. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 4.259 / 3.028.216 (+37%)10./09. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.754 / 4.274.163 (-16%)Top 10NS2 - 5NSW - 3PS5 - 2