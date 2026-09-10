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Muramasa : Revenant Blades
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Vanillaware
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aeris201
> blog
[Multi] Oboro Muramasa resortira le 4 février 2027
https://x.com/oboro_pr/status/2098007819366916205?s=20
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tripy73
posted the 09/10/2026 at 12:23 PM by
aeris201
comments (
9
)
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 12:27 PM
Encore sur GKC sur Switch 2 alors qu'aux USA ce sera une vrai cartouche
kisukesan
posted
the 09/10/2026 at 12:53 PM
guiguif
la cartouche n'a pas aussi été finalement annulée aux USA ?
narustorm
posted
the 09/10/2026 at 01:06 PM
kisukesan
non pas encore
Parcontre si le jeu se vend mal sa sera GKC pour tout les jeux sur le territoire
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 01:07 PM
kisukesan
nop, tu dois confondre avec un autre jeu
tripy73
posted
the 09/10/2026 at 01:16 PM
Ils font chier avoir le GKC, je voulais le prendre sur SW2 pour soutenir la sortie en vraie cartouche, mais si c'est une GKC ce sera sur Steam...
tripy73
posted
the 09/10/2026 at 01:23 PM
kisukesan
narustorm
: oui comme le dit
guiguif
ce sera une vrai cartouche comme ils le confirment ici :
https://x.com/marveloususa/status/2098012985847578659
En espérant que ce soit la même chose en Europe.
metroidvania
posted
the 09/10/2026 at 01:33 PM
C'est formidable encore une gkc de merde. Bref a part les jeux Nintendo y aura rien a collectionner sur cette switch 2. Sans les gkc j'aurai eu au moins une 30ene de jeux sur NS2 si ce n'est plus .
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 01:51 PM
tripy73
Non comme je viens de dire plus haut que ce serait une
GKC
leonsilverburg
posted
the 09/10/2026 at 01:57 PM
J'ai envie de soutenir, mais avec ces GKC, ils n'auront pas mon argent.
Gratuit sur PC du coup
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Parcontre si le jeu se vend mal sa sera GKC pour tout les jeux sur le territoire
En espérant que ce soit la même chose en Europe.
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