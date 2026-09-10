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Muramasa : Revenant Blades
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name : Muramasa : Revenant Blades
platform : Switch 2
editor : Marvelous
developer : Vanillaware
genre : action-RPG
other versions : PC - PlayStation 4 - Playstation 5 Switch 2 -
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aeris201
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aeris201 > blog
[Multi] Oboro Muramasa resortira le 4 février 2027


https://x.com/oboro_pr/status/2098007819366916205?s=20
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    tripy73
    posted the 09/10/2026 at 12:23 PM by aeris201
    comments (9)
    guiguif posted the 09/10/2026 at 12:27 PM
    Encore sur GKC sur Switch 2 alors qu'aux USA ce sera une vrai cartouche
    kisukesan posted the 09/10/2026 at 12:53 PM
    guiguif la cartouche n'a pas aussi été finalement annulée aux USA ?
    narustorm posted the 09/10/2026 at 01:06 PM
    kisukesan non pas encore
    Parcontre si le jeu se vend mal sa sera GKC pour tout les jeux sur le territoire
    guiguif posted the 09/10/2026 at 01:07 PM
    kisukesan nop, tu dois confondre avec un autre jeu
    tripy73 posted the 09/10/2026 at 01:16 PM
    Ils font chier avoir le GKC, je voulais le prendre sur SW2 pour soutenir la sortie en vraie cartouche, mais si c'est une GKC ce sera sur Steam...
    tripy73 posted the 09/10/2026 at 01:23 PM
    kisukesan narustorm : oui comme le dit guiguif ce sera une vrai cartouche comme ils le confirment ici : https://x.com/marveloususa/status/2098012985847578659

    En espérant que ce soit la même chose en Europe.
    metroidvania posted the 09/10/2026 at 01:33 PM
    C'est formidable encore une gkc de merde. Bref a part les jeux Nintendo y aura rien a collectionner sur cette switch 2. Sans les gkc j'aurai eu au moins une 30ene de jeux sur NS2 si ce n'est plus .
    guiguif posted the 09/10/2026 at 01:51 PM
    tripy73 Non comme je viens de dire plus haut que ce serait une GKC
    leonsilverburg posted the 09/10/2026 at 01:57 PM
    J'ai envie de soutenir, mais avec ces GKC, ils n'auront pas mon argent.
    Gratuit sur PC du coup
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