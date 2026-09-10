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[Switch 2] Shift Up : "Nous comprenons l'importance des supports physiques"


Shift Up affirme comprendre l'importance des supports physiques ; c'est pourquoi le jeu Stellar Blade sera intégralement présent sur la carte de jeu de la Switch 2 !

« Nous comprenons également l'importance des supports physiques ; nous avons donc veillé à ce que Stellar Blade soit présent à 100 % sur la cartouche ! »

Source : https://shiftup.co.kr/eng/news/blog.php?ptype=view&idx=487&page=1&code=blog_eng/
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    aeris201, tripy73, gaymer40
    posted the 09/10/2026 at 12:17 PM by link49
    comments (13)
    guiguif posted the 09/10/2026 at 12:19 PM
    Par contre, ils n'ont pas compris que le sortir le même jour que Ocarina of Time était une mauvaise idée
    rogeraf posted the 09/10/2026 at 12:19 PM
    Cool, je me reste plus que 140 g de stockage et j'ai pas envie de me ruiner en carte 1 to comme Cyr lol. C'est toujours ca de pris
    kevisiano posted the 09/10/2026 at 12:23 PM
    Doucement Shift Up, votre message pourrait être mal interprété par la dictature Sony...
    masharu posted the 09/10/2026 at 12:27 PM
    guiguif Etant plus rare, priorité à Stellar Blade, je prendrais OOTR plus tard.
    fdestroyer posted the 09/10/2026 at 12:28 PM
    Prouvant au passage que l'argument de la vitesse de transfert réduite ne tient pas pour toutes les productions de la génération en cours...
    edgar posted the 09/10/2026 at 12:36 PM
    guiguif Les deux seront miens le jour J.

    Kevisiano
    masharu posted the 09/10/2026 at 12:43 PM
    fdestroyer Oui ça n'a jamais été un argument, seulement pour justifier l'injustifiable : niquer le physique. Ubisoft en tête de liste. Les jeux PS5/XS, il n'y a aucune raison d'être incomplet avec seulement 1 disque quand d'habitude on en 2+ si ce sont des questions de vitesse de lecture vu que les jeux sont installés dans la console. Il n'y a que les mauvaises personnes et les plus idiotes qui relaient cette idée.
    fdestroyer posted the 09/10/2026 at 12:57 PM
    masharu Je ne nie pas qu'il est possible que certaines productions nécessitent un taux de transfer plus élevé que 220mB/s (la vitesse des cartouches)

    Mais de là à en faire une généralité il y'a un gouffre.
    khazawi posted the 09/10/2026 at 12:57 PM
    Pourtant, on nous dit que les key cards sont un format physique car on peut le revendre lol
    cyr posted the 09/10/2026 at 01:01 PM
    guiguif et avant gta6.....

    khazawi ben c'est la cas. C'est du physique/demat revendable.
    khazawi posted the 09/10/2026 at 01:03 PM
    cyr visiblement, Shift Up a insisté pour que le jeu soit dans la cartouche en disant qu'ils sont soucieux du physique. Une key card aurait donc pu suffire si cela est du vrai physique
    edgar posted the 09/10/2026 at 01:12 PM
    guiguif Cela dit t’as complètement raison en fait, c’est vraiment idiot de le sortir en même temps que Zelda OoT.
    cyr posted the 09/10/2026 at 01:14 PM
    khazawi je suppose que leur jeux n'est pas disponible sur l'eshop.....

    J'ai cyberpunk en cartouche. J'ai 6 go de mise a jour sur ma consoles. 6 go c'est la taille d'un jeux comme luigi mansion 3 ou d'autre.

    Même si le jeu est sur une cartouche, tu dois avoir la place a côté pour les mise a jour, voir les dlc...
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