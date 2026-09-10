Shift Up affirme comprendre l'importance des supports physiques ; c'est pourquoi le jeu Stellar Blade sera intégralement présent sur la carte de jeu de la Switch 2 !
« Nous comprenons également l'importance des supports physiques ; nous avons donc veillé à ce que Stellar Blade soit présent à 100 % sur la cartouche ! »
Source : https://shiftup.co.kr/eng/news/blog.php?ptype=view&idx=487&page=1&code=blog_eng/
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posted the 09/10/2026 at 12:17 PM by link49
Kevisiano
Mais de là à en faire une généralité il y'a un gouffre.
khazawi ben c'est la cas. C'est du physique/demat revendable.
J'ai cyberpunk en cartouche. J'ai 6 go de mise a jour sur ma consoles. 6 go c'est la taille d'un jeux comme luigi mansion 3 ou d'autre.
Même si le jeu est sur une cartouche, tu dois avoir la place a côté pour les mise a jour, voir les dlc...