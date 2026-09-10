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zboubi480
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Merci Playstation (Feat Hideo...)
"Merci Hideo pour avoir fait grandir Playstation pendant des années.
Maintenant que nous sommes les plus forts, toi et les joueurs : allez vous faire foutre !!!"
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posted the 09/10/2026 at 12:09 PM by
zboubi480
comments (
42
)
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 12:12 PM
Meme si je suis désormais le premier a leur chier a la gueule, je comprend parfaitement.
- Death Stranding 2 n'a pas marché
- Kojima n'a plus le vent en poupe depuis un moment
- Physint coutait trop cher pour un jeu qui ne leur appartient pas et qui serait sorti sur PC et Xbox un an plus tard.
riddler
posted
the 09/10/2026 at 12:15 PM
guiguif
C'est préferable de mettre une montagne de fric dans Horizon HG
skuldleif
posted
the 09/10/2026 at 12:16 PM
guiguif
"bizarrement" tout le monde comprenais l'interet de cette annonce au moment ou elle à été fait
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 12:17 PM
skuldleif
Normal, DS2 n'etait pas encore sorti
riddler
Bah là, la license leur appartient, ils font ce qu'ils veulent.
ioda
posted
the 09/10/2026 at 12:21 PM
Cette branlette sur Kojima les gars, faut arrêter.
Oui MGS, Zone of the Enders, policenauts et snatcher sont excellents, mais aussi grâce au fait qu'il bossait chez Konami hein.
Depuis qu'il a quitté Konami, tout le monde s'est paluché sur Death Stranding en pensant être un sucesseur de MGS, et qui au final, est devenue le paperboy openworld moderne. L'esbrouffe a marché, mais preuve en est, l'épisode 2 fut un échec.
A un moment donné, il faut aussi accepter, qu'un réalisateur puisse faire de la merde ou devient moins performant avec les années. Pourquoi on l'accepterait plus facilement dans le monde du cinéma, mais moins dans le JV ?
rogeraf
posted
the 09/10/2026 at 12:22 PM
Konami a dégagé Hideo
Sony a dégagé Hideo
Soutenez Hideo
yanssou
posted
the 09/10/2026 at 12:22 PM
guiguif
prochain sur la liste Media molécule et peut être Naughty dogs si intergalactic bide, si on suit ton raisonnement.
shao
posted
the 09/10/2026 at 12:25 PM
skuldleif
Après c'était une autre époque. Depuis, les coûts de production ont dû largement augmenter chez eux, surtout avec leurs nouveau projet.
Là ou je suis moins d'accord avec
guiguif
, c'est que quoi qu'il arrive, Kojima restera une figure importante du jeu vidéo, que ses jeux bident ou pas. Se débarrasser de lui et de son projet de la sorte, c'est se priver aussi de son image de marque en plus de se donner encore une fois une sale image.
Parfois, les entreprises doivent prendre des décisions qui vont au-delà du chiffre d'affaire à court termes. Parce que l'image d'une marque, c'est sur le long terme que ça fini par payer.
masharu
posted
the 09/10/2026 at 12:28 PM
ioda
posted
the 09/10/2026 at 12:28 PM
shao
Donc si on suit ton raisonnement, James Cameron fait un remake de Chéri j'ai rétréci les gosses, tu iras le voir au cinéma malgré que c'est un navet, juste pour soutenir le réalisateur.
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 12:30 PM
yanssou
Bah non, vu que MM et ND appartiennent a Sony, ce qui n'est pas le cas de Kojima Prod et de la license Physint.
shao
Ouais, mais bon l'image de marque alors que le jeu que t'as financé et qui ne t'appartient pas ne fait même pas 1 million à la sortie et qu'il a couté sans doute aussi cher que les plus grosse exclue maison, c'est compliqué.
nigel
posted
the 09/10/2026 at 12:31 PM
guiguif
Ouais mais c'est pas comme si DS1 et les précédents jeux de Kojima étaient réputé pour être de gros succès commercial. Comme dab' les exec' voient pas vraiment plus loin que le bout de leur nez, c'était sûr que DS2 n'allait pas être un gros succès, fallait y penser avant de signer le contrat
zekk
posted
the 09/10/2026 at 12:33 PM
nigel
La seule chose que je pourrais à la limite encore entendre, c'est le fait devoir attendre des années pour un projet qui n'avance pas, parce qu'ils sont trop occupé à créer une exclu à la concurrence
gasmok2
posted
the 09/10/2026 at 12:36 PM
shao
Complètement d'accord, tu profites de la bonne image d'un artiste pour te l'approprier, et au final tout le monde est gagnant.
Ton image est grandi car tu bosses et soutient quelqu'un avec un univers et beaucoup de talent (attntion je n'aime pas des masses Kojima hein).
Là Sony prend de plus en plus des décisions qui sont purement basées sur les fichiers Excels...ça marche pour un temps sur cette génération mais le retour de baton risque d'être violent lors de la prochaine.
ioda
Tu ne pouvais pas prendre pire comme exemples
Chér j'ai retréci les gosses est un classique
James Cameron est un génie...
Un remake par Cameron je prends direct, vu ce qu'il a déjà fait avec le remake de "la Totale"...
shao
posted
the 09/10/2026 at 12:38 PM
ioda
MDR!!!! Mais c'est quoi le rapport au juste?
Il a déjà fait des navets Kojima? Je crois pas non! Et c'est quoi le rapport avec moi qui soutiendrait quoi que ce soit au juste? Depuis quand il est question de MOI dans cette histoire?
guiguif
L'argument de "c'est pas une exclu maison" je peux l'entendre mais quand tu t'affiches autant avec une telle personnalité jusqu'à même faire des vidéos pour présenter son nouveau studio et tes partenariat avec, j'estime que t'as pris des engagements auprès de lui et du grand publique.
Ici, tout ce que ça fait c'est leurs donné une image désastreuse dont il n'avait pas besoin vu à quel point elle a déjà été ternie.
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 12:42 PM
nigel
Ouais enfin le premier c'est 5 million en un an, le second c'est 2 million, et le budget pour ce dernier a surement été plus elevé.
Quand aux MGS, ça a toujours été des cartons.
Le 5 c'est 6 millions quelques mois après sa sortie avec un budget largement moindre.
gasmok2
L'image c'est cool, mais malheureusement l'argent c'est mieux.
yanssou
posted
the 09/10/2026 at 12:47 PM
guiguif
bah pour le coup Bluepoint si et on sait ce qui s'est passé, Naughty dogs doit suer aussi tout comme media molécule qui n'a rien sortit depuis 2020.
yanssou
posted
the 09/10/2026 at 12:49 PM
guiguif
l'image c'est cool mais l'argent aussi comme sur ps4 quoi ou les deux étaient nickel, c'est grâce au joueur que ces entreprises fonctionnent faut pas l'oublier.
zboubi480
posted
the 09/10/2026 at 12:50 PM
Kojima Playstation est passé de génie et grand nom du jeu vidéo à Kojima Xbox "finalement c'était moyen ses jeux"
Putain changez rien
masharu
posted
the 09/10/2026 at 12:51 PM
zboubi480
Trop ça
.
Ça allait avoir un MGS par Kojima, mais maintenant c'est limite un soulagement
.
shao
posted
the 09/10/2026 at 12:52 PM
gasmok2
wickette
posted
the 09/10/2026 at 12:52 PM
Death stranding encore plus le 2 c’est de niche
S’ils aiment pas kojima ou les délais fallait pas signer tout simplement c’est de l’amateurisme niveau management
Ils veulent économiser + c’est tout ce qui a changé entre-temps, death stranding 2 n’allait jamais faire 8M de ventes
Entre-temps ils signent quoi ? Bungie, fairgames, tokon ignoré, horizon GaaS déjà en sursis ? La vr2, Concord bon la liste est connue
yanssou
ND n’ont rien sorti à cause de sony qui impose un tlou factions, mettre la faute sur ND c’est un peu too much meme s’ils doivent etre plus efficaces ils ont une grosse responsabilité Playstation
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 12:52 PM
nigel
Ouais enfin le premier c'est 5 million en un an, le second c'est 2 million, et le budget pour ce dernier a surement été plus elevé.
Quand aux MGS, ça a toujours été des cartons.
Le 5 c'est 6 millions quelques mois après sa sortie avec un budget largement moindre.
gasmok2
Bien sur, mais si ça leur coute une fortune avec aucun retour, a un moment il faut savoir rompre.
sussudio
posted
the 09/10/2026 at 12:59 PM
guiguif
D'accord avec toi. À quoi bon financer le nouveau Kojima si les jeux sortirons sur PC et Xbox à la fin et que la licence ne leur appartient pas. Ils ont déjà financés DS 1 et 2, c'est déjà énorme pour des jeux ultra niche. je suis d'accord pour cracher sur Sony quand ils déconnent mais là c'est bon, on sait que Kojima ne rapporte plus tant que ça et il s'est aussi fait virer de Konami pour de bonnes raisons. La beauté du geste ok mais il y a des limites.
yanssou
posted
the 09/10/2026 at 01:01 PM
wickette
oui et dans le cas de leur prochain jeu c'est soit le succès soit la fermeture.
rasalgul
posted
the 09/10/2026 at 01:01 PM
skuldleif
la par exemple lui Il a un genoux à terre tu vois
C'est moins pratique pour la gestuelle du coup forcément
walterwhite
posted
the 09/10/2026 at 01:06 PM
Ils préfèrent financer des daubes comme le multi d'Horizon ou les bides comme Marathon, Concord...
Les joueurs fidèles, KOJIMA, 5 générations de Playstation tout ça c'est du vent.
Qu'ils coulent et que leurs fanboys les plus soumis soient tristes et au bout de leur vie ça leur fera pas de mal.
supasaiyajin
posted
the 09/10/2026 at 01:22 PM
Après, les derniers jeux de Kojima sont loin de faire l'unanimité, moi même j'ai pas accroché à DS, donc quelque part je peux comprendre la réticence de PlayStation de continuer avec le bonhomme. Mais l'image de PlayStation en prend encore un coup. Surtout après leur stratégie GaaS éclatée et l'annonce de l'arrêt du physique.
neptonic
posted
the 09/10/2026 at 01:23 PM
yanssou
wickette
Mais faut arrêter avec le ND qui n'a rien sortie.. juste comme ça
1.TLOU P1 Remake c'est 7 millions de ventes un jeu vendu 80 balles
2. TLOU 2 a continué à ce vendre après sa sortie
3. Les royalties générés par la série S1 et 2 + le boost sur les ventes globales
ND a généré plus d'argents que certains studio qui ont sortie un jeu. Donc non ils ne sont pas en danger sachant qu'en plus en parrallelle d'intergalactic ya un deuxième jeux en développement (confirmé par druckman)
zekk
posted
the 09/10/2026 at 01:26 PM
neptonic
yanssou
posted
the 09/10/2026 at 01:27 PM
neptonic
Tu bosse chez Sony pour le savoir ? Faut peut être arrêter d’être aveugle à ce point.
walterwhite
posted
the 09/10/2026 at 01:35 PM
yanssou
Ma parole
ND ça va faire 7 piges qu'ils n'ont rien sortis, qu'ils sont coincés dans leur boucle TLOU et 14 piges qu'ils n'ont pas sortis de nouvelle licence.
Prendre des remasters et remakes voilà à quoi en sont réduit les fanboy.
neptonic
posted
the 09/10/2026 at 01:35 PM
yanssou
pourquoi j'aurai besoin de bosser chez sonny pour le savoir ?
TLOU P1 Remake est sortie en 2023 on a les estimations de ventes entre 6.5 et 7 millions.
La serie notamment la saison 1 avait cartonnée et donc les royalities reviennent à sony et ND.
Le deuxième projet en plus de Intergalactic est officialisé par Neil Duckman lui même en 2025
https://www.resetera.com/threads/neil-druckmann-is-producing-an-unannounced-project-alongside-intergalactic.1193649/
Donc oui faut arreter de faire passer ce studio pour pas rentable alors que ils continuent de générer de l'argent pour sony entre les gros projets et que 2 gros chantiers sont en cours
neptonic
posted
the 09/10/2026 at 01:41 PM
walterwhite
soit au moins cohérent
Des tas de studios vont à peine sortir leur premier jeu comme the Coalition 7 ans après leur dernier jeu. on ne te voit pas beugler autant.
Ensuite les fameux "7 ans sans rien" vont se concrétiser par un titre qui fera j'en doute pas sensation et a 98% de chances de remporter le goty 2027.
yanssou
posted
the 09/10/2026 at 01:42 PM
walterwhite
ça rentre pas pour les fanboy
quand Intergalactic bidera faudra pas longtemps avant que Sony fasse le ménage
neptonic
rien a battre de tes chiffres, cette gen ta rien appris ? On est dans une industrie ou quand le succès n'est pas là c'est finito, surtout pour des studio coincé chez Sony. Pour ça que le modele d’éditeur à suivre c'est Kepler.
neptonic
posted
the 09/10/2026 at 01:46 PM
yanssou
ah gros malin cite moi un seul studio qui a enchainé les cartons et goty puis a été fermé à cause d'un bide ?
Tu ne pourra pas m'en citer un seul vu que tu raconte souvent de la merde (mais prouve moi que j'ai tort en me citant un seul sinon pas la peine de parler tu passera juste pour un idiot)
zekk
posted
the 09/10/2026 at 01:47 PM
yanssou
Je comprends pas l'argument là... vous dites que le studio est en danger, n’a pas sorti de projet et donc pas engranger de bénéfice et que pour Sony il y a que l'argent qui compte. Il vous prouve que le studio engendre des bénéfices et + que certains studios qui sont plus actif et là rien à battre ?
walterwhite
posted
the 09/10/2026 at 01:49 PM
neptonic
"
98% de chance de remporter le GOTY
" ... v'la le biais des fanboys
7 piges minimum pour voir un nouveau ND avec de grosses chances qu'il soit en démat et un boycott qui ira avec...Mais le plus important c'est les statistiques qu'il soit GOTY
yanssou
posted
the 09/10/2026 at 01:53 PM
neptonic
ça y est ta atteint ta limite, le rapport avec le goty ?
Allez va ecrire tes articles rumeurs de chez Sony ça te réconfortera un peu.
zekk
Je parle d'un potentiel futur, une probabilité de fermeture avec l'inprévisible Sony.
gasmok2
posted
the 09/10/2026 at 01:57 PM
neptonic
Là ou je rejoins
walterwhite
c'est sur le full démat et où beaucoup de monde risquera de boycotter le jeu...dont moi par exemple.
Et mine de rien je ne suis pas le seul.
J'ai pas de doute sur la qualité du produit mais comme Sony ne regarde que la rentabilité, si le jeu ne se vend pas malgré des notes dithyrambiques ça ne changera rien pour Sony qui n'y verra que de la perte sèche.
neptonic
posted
the 09/10/2026 at 02:16 PM
yanssou
Sauf que je te demande de me donner un exemple comparable d'un studio du prestige de Nd qui n'a fait que de cartons qui te fait croire que sony serait capable de les fermes.
Tu m'en cite un et je te présente des excuses.
neptonic
posted
the 09/10/2026 at 02:28 PM
walterwhite
si c'est ça que tu retient soit...moi ce que je dit ya des studios qui ont passé 6/7 à sortir un jeu qui va etre oublier 1 mois après et tu as un autre qui certains a pris du temps mais a de fortes chances de marquer l'industrie l'année de sa sortie.
gasmok2
si c'est 2027 il sortira en boite si c'est un boycott par que sony méchant jusqu'à preuve du contraire c'est une minorité qui vont réelment acté sur leur principe. La preuve vous allez tous donner votre argent à sony en novembre
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- Death Stranding 2 n'a pas marché
- Kojima n'a plus le vent en poupe depuis un moment
- Physint coutait trop cher pour un jeu qui ne leur appartient pas et qui serait sorti sur PC et Xbox un an plus tard.
C'est préferable de mettre une montagne de fric dans Horizon HG
riddler Bah là, la license leur appartient, ils font ce qu'ils veulent.
Oui MGS, Zone of the Enders, policenauts et snatcher sont excellents, mais aussi grâce au fait qu'il bossait chez Konami hein.
Depuis qu'il a quitté Konami, tout le monde s'est paluché sur Death Stranding en pensant être un sucesseur de MGS, et qui au final, est devenue le paperboy openworld moderne. L'esbrouffe a marché, mais preuve en est, l'épisode 2 fut un échec.
A un moment donné, il faut aussi accepter, qu'un réalisateur puisse faire de la merde ou devient moins performant avec les années. Pourquoi on l'accepterait plus facilement dans le monde du cinéma, mais moins dans le JV ?
Sony a dégagé Hideo
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Après c'était une autre époque. Depuis, les coûts de production ont dû largement augmenter chez eux, surtout avec leurs nouveau projet.
Là ou je suis moins d'accord avec guiguif , c'est que quoi qu'il arrive, Kojima restera une figure importante du jeu vidéo, que ses jeux bident ou pas. Se débarrasser de lui et de son projet de la sorte, c'est se priver aussi de son image de marque en plus de se donner encore une fois une sale image.
Parfois, les entreprises doivent prendre des décisions qui vont au-delà du chiffre d'affaire à court termes. Parce que l'image d'une marque, c'est sur le long terme que ça fini par payer.
shao Ouais, mais bon l'image de marque alors que le jeu que t'as financé et qui ne t'appartient pas ne fait même pas 1 million à la sortie et qu'il a couté sans doute aussi cher que les plus grosse exclue maison, c'est compliqué.
La seule chose que je pourrais à la limite encore entendre, c'est le fait devoir attendre des années pour un projet qui n'avance pas, parce qu'ils sont trop occupé à créer une exclu à la concurrence
Complètement d'accord, tu profites de la bonne image d'un artiste pour te l'approprier, et au final tout le monde est gagnant.
Ton image est grandi car tu bosses et soutient quelqu'un avec un univers et beaucoup de talent (attntion je n'aime pas des masses Kojima hein).
Là Sony prend de plus en plus des décisions qui sont purement basées sur les fichiers Excels...ça marche pour un temps sur cette génération mais le retour de baton risque d'être violent lors de la prochaine.
ioda Tu ne pouvais pas prendre pire comme exemples
Chér j'ai retréci les gosses est un classique
James Cameron est un génie...
Un remake par Cameron je prends direct, vu ce qu'il a déjà fait avec le remake de "la Totale"...
MDR!!!! Mais c'est quoi le rapport au juste?
Il a déjà fait des navets Kojima? Je crois pas non! Et c'est quoi le rapport avec moi qui soutiendrait quoi que ce soit au juste? Depuis quand il est question de MOI dans cette histoire?
guiguif
L'argument de "c'est pas une exclu maison" je peux l'entendre mais quand tu t'affiches autant avec une telle personnalité jusqu'à même faire des vidéos pour présenter son nouveau studio et tes partenariat avec, j'estime que t'as pris des engagements auprès de lui et du grand publique.
Ici, tout ce que ça fait c'est leurs donné une image désastreuse dont il n'avait pas besoin vu à quel point elle a déjà été ternie.
Quand aux MGS, ça a toujours été des cartons.
Le 5 c'est 6 millions quelques mois après sa sortie avec un budget largement moindre.
gasmok2 L'image c'est cool, mais malheureusement l'argent c'est mieux.
Putain changez rien
Ça allait avoir un MGS par Kojima, mais maintenant c'est limite un soulagement .
S’ils aiment pas kojima ou les délais fallait pas signer tout simplement c’est de l’amateurisme niveau management
Ils veulent économiser + c’est tout ce qui a changé entre-temps, death stranding 2 n’allait jamais faire 8M de ventes
Entre-temps ils signent quoi ? Bungie, fairgames, tokon ignoré, horizon GaaS déjà en sursis ? La vr2, Concord bon la liste est connue
yanssou
ND n’ont rien sorti à cause de sony qui impose un tlou factions, mettre la faute sur ND c’est un peu too much meme s’ils doivent etre plus efficaces ils ont une grosse responsabilité Playstation
Quand aux MGS, ça a toujours été des cartons.
Le 5 c'est 6 millions quelques mois après sa sortie avec un budget largement moindre.
gasmok2 Bien sur, mais si ça leur coute une fortune avec aucun retour, a un moment il faut savoir rompre.
C'est moins pratique pour la gestuelle du coup forcément
Les joueurs fidèles, KOJIMA, 5 générations de Playstation tout ça c'est du vent.
Qu'ils coulent et que leurs fanboys les plus soumis soient tristes et au bout de leur vie ça leur fera pas de mal.
Mais faut arrêter avec le ND qui n'a rien sortie.. juste comme ça
1.TLOU P1 Remake c'est 7 millions de ventes un jeu vendu 80 balles
2. TLOU 2 a continué à ce vendre après sa sortie
3. Les royalties générés par la série S1 et 2 + le boost sur les ventes globales
ND a généré plus d'argents que certains studio qui ont sortie un jeu. Donc non ils ne sont pas en danger sachant qu'en plus en parrallelle d'intergalactic ya un deuxième jeux en développement (confirmé par druckman)
ND ça va faire 7 piges qu'ils n'ont rien sortis, qu'ils sont coincés dans leur boucle TLOU et 14 piges qu'ils n'ont pas sortis de nouvelle licence.
Prendre des remasters et remakes voilà à quoi en sont réduit les fanboy.
TLOU P1 Remake est sortie en 2023 on a les estimations de ventes entre 6.5 et 7 millions.
La serie notamment la saison 1 avait cartonnée et donc les royalities reviennent à sony et ND.
Le deuxième projet en plus de Intergalactic est officialisé par Neil Duckman lui même en 2025
https://www.resetera.com/threads/neil-druckmann-is-producing-an-unannounced-project-alongside-intergalactic.1193649/
Donc oui faut arreter de faire passer ce studio pour pas rentable alors que ils continuent de générer de l'argent pour sony entre les gros projets et que 2 gros chantiers sont en cours
Des tas de studios vont à peine sortir leur premier jeu comme the Coalition 7 ans après leur dernier jeu. on ne te voit pas beugler autant.
Ensuite les fameux "7 ans sans rien" vont se concrétiser par un titre qui fera j'en doute pas sensation et a 98% de chances de remporter le goty 2027.
neptonic rien a battre de tes chiffres, cette gen ta rien appris ? On est dans une industrie ou quand le succès n'est pas là c'est finito, surtout pour des studio coincé chez Sony. Pour ça que le modele d’éditeur à suivre c'est Kepler.
Tu ne pourra pas m'en citer un seul vu que tu raconte souvent de la merde (mais prouve moi que j'ai tort en me citant un seul sinon pas la peine de parler tu passera juste pour un idiot)
7 piges minimum pour voir un nouveau ND avec de grosses chances qu'il soit en démat et un boycott qui ira avec...Mais le plus important c'est les statistiques qu'il soit GOTY
Allez va ecrire tes articles rumeurs de chez Sony ça te réconfortera un peu.
zekk Je parle d'un potentiel futur, une probabilité de fermeture avec l'inprévisible Sony.
Là ou je rejoins walterwhite c'est sur le full démat et où beaucoup de monde risquera de boycotter le jeu...dont moi par exemple.
Et mine de rien je ne suis pas le seul.
J'ai pas de doute sur la qualité du produit mais comme Sony ne regarde que la rentabilité, si le jeu ne se vend pas malgré des notes dithyrambiques ça ne changera rien pour Sony qui n'y verra que de la perte sèche.
Tu m'en cite un et je te présente des excuses.
gasmok2 si c'est 2027 il sortira en boite si c'est un boycott par que sony méchant jusqu'à preuve du contraire c'est une minorité qui vont réelment acté sur leur principe. La preuve vous allez tous donner votre argent à sony en novembre