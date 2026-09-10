Activision vient de dévoiler un bonus assez inhabituel pour les joueurs qui précommandent Call of Duty: Modern Warfare 4. Baptisé Inner Circuit, ce plan d'arme destiné au M4 sera disponible quelle que soit la plateforme choisie, mais son apparence changera selon la machine utilisée.Sur Xbox, les joueurs pourront ainsi profiter d'une version spéciale du skin inspirée directement de la première console de Microsoft. Sa teinte vert translucide rappelle le plastique emblématique de la Xbox originale, tandis que le chargeur arbore le logo Xbox ainsi qu'une mention célébrant les 25 ans de la marque.Le détail le plus surprenant concerne toutefois sa visibilité. Cette apparence particulière n'est perceptible que sur Xbox. Un joueur utilisant la version PC ou une autre plateforme verra simplement une variante grise du même camouflage. Autrement dit, si un joueur Xbox équipe son M4 anniversaire et affronte un ami sur PC, ce dernier ne pourra même pas constater qu'il utilise une version spéciale.Ce choix constitue une approche assez particulière des bonus liés aux plateformes. La franchise Call of Duty n'en est évidemment pas à sa première récompense spécifique : au fil des années, les accords successifs avec Sony et Microsoft ont déjà permis à certains joueurs de profiter d'avantages temporaires ou d'un accès anticipé à différents contenus.Mais cette fois, Activision va plus loin en proposant une différence purement visuelle qui dépend directement de la plateforme. Le contenu reste pourtant strictement identique sur le plan du gameplay. Activision précise en effet que les deux versions du plan utilisent les mêmes accessoires et possèdent exactement les mêmes performances en jeu.Il ne s'agit donc pas d'un avantage compétitif accordé aux joueurs Xbox, mais bien d'un petit clin d'œil destiné aux amateurs de la marque. L'idée est aussi de donner une raison supplémentaire aux joueurs de précommander le jeu sur Xbox, alors que Microsoft cherche depuis quelque temps à renforcer l'intérêt autour de ses consoles.Reste que le concept peut sembler quelque peu paradoxal. Un skin exclusif est généralement conçu pour être remarqué par les autres joueurs. Ici, la personne qui l'équipe peut fièrement exhiber son M4 vert translucide, mais une partie des joueurs présents dans la même partie ne verra absolument aucune différence.