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L'histoire derrière l'annulation Phys Int
Selon des sources totalement peu fiables, la véritable raison derrière l’annulation de Phys Int serait enfin connue. Lors d’une réunion chez Sony, un cadre aurait aperçu le mot « Phys » dans le titre du projet et l’aurait immédiatement interprété comme l’abréviation de Physical. Persuadé que le studio préparait secrètement une édition physique du jeu, il aurait ordonné son annulation sur-le-champ, sans demander la moindre explication.

Le malentendu n’aurait été découvert que plusieurs semaines plus tard, lorsqu’un développeur aurait finalement expliqué que « Phys » n’avait absolument rien à voir avec « Physical ». Trop tard : les équipes de Sony avaient déjà réinvesti le budget dans trois remasters.
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    posted the 09/10/2026 at 11:46 AM by nigel
    comments (13)
    altendorf posted the 09/10/2026 at 11:49 AM
    https://tenor.com/view/on-rigole-quand-gif-7226465038830728191
    ioda posted the 09/10/2026 at 11:55 AM
    C trè drôle
    derno posted the 09/10/2026 at 11:55 AM
    ça se tient.
    rasalgul posted the 09/10/2026 at 11:56 AM
    pcverso posted the 09/10/2026 at 11:58 AM
    jenicris posted the 09/10/2026 at 11:59 AM
    Pas mal
    gasmok2 posted the 09/10/2026 at 12:03 PM
    ça m'a l'air cohérent

    ioda
    Why so serious?
    guiguif posted the 09/10/2026 at 12:04 PM
    La vérité serait que le projet couterait trop cher alors que la marque resterait a Kojima.
    Death Stranding 2 a trop bidé pour qu'ils continuent a financer quelque chose d'aussi couteux alors que le jeu finira par sortir partout.
    wanda posted the 09/10/2026 at 12:16 PM
    13 ans max.
    masharu posted the 09/10/2026 at 12:37 PM
    guiguif Non.

    Les têtes de PlayStatin ce sont posé autour d'une table et ce sont demandé "comment économiser encore plus d'argent" maintenant qu'ils ont arrêté le physique et fermé des studios (dont Blue Point on rappelle).

    Ce n'est pas n'importe qui, c'est Kojima, et le communiqué de ce dernier est assez éloquant : "On veut annuler ce projet".

    Pour moi Sony est perdu dans une stratégie de rentabilité au court terme.
    masharu posted the 09/10/2026 at 01:03 PM
    Je cite Kojima :
    Comme nous l'avons déjà confirmé via nos canaux officiels, à la mi-juin de cette année, nous avons reçu de manière inattendue un avis de PlayStation Studios nous informant de l'annulation du projet PHYSINT. PHYSINT est un projet important tant pour moi personnellement que pour KOJIMA PRODUCTIONS.


    Alors on parle souvent de "la retenue/politesse des japonais" et que c'est rare de voir ça, mais une personne normalement constitué voit clairement que ce sont des propos de quelqu'un de dépité.

    Même en occident tu ne dis pas ce genre de chose publiquement qui peut fâcher des relations entre entreprises. On dirait vraiment un drama entre people avec ici PlayStation qui sort leur propre message d'explication qui n'a pas les mêmes explication (ça parle juste de rupture), enfin Shanks a déjà fait la news.
    amario posted the 09/10/2026 at 01:15 PM
    Ah une époque Sony payaient Fumito pour sortir un jeu 14 ans plus tard
    icebergbrulant posted the 09/10/2026 at 02:13 PM
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