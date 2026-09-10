Selon des sources totalement peu fiables, la véritable raison derrière l’annulation de Phys Int serait enfin connue. Lors d’une réunion chez Sony, un cadre aurait aperçu le mot « Phys » dans le titre du projet et l’aurait immédiatement interprété comme l’abréviation de Physical. Persuadé que le studio préparait secrètement une édition physique du jeu, il aurait ordonné son annulation sur-le-champ, sans demander la moindre explication.



Le malentendu n’aurait été découvert que plusieurs semaines plus tard, lorsqu’un développeur aurait finalement expliqué que « Phys » n’avait absolument rien à voir avec « Physical ». Trop tard : les équipes de Sony avaient déjà réinvesti le budget dans trois remasters.