Selon des sources totalement peu fiables, la véritable raison derrière l’annulation de Phys Int serait enfin connue. Lors d’une réunion chez Sony, un cadre aurait aperçu le mot « Phys » dans le titre du projet et l’aurait immédiatement interprété comme l’abréviation de Physical. Persuadé que le studio préparait secrètement une édition physique du jeu, il aurait ordonné son annulation sur-le-champ, sans demander la moindre explication.
Le malentendu n’aurait été découvert que plusieurs semaines plus tard, lorsqu’un développeur aurait finalement expliqué que « Phys » n’avait absolument rien à voir avec « Physical ». Trop tard : les équipes de Sony avaient déjà réinvesti le budget dans trois remasters.
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posted the 09/10/2026 at 11:46 AM by nigel
ioda
Why so serious?
Death Stranding 2 a trop bidé pour qu'ils continuent a financer quelque chose d'aussi couteux alors que le jeu finira par sortir partout.
Les têtes de PlayStatin ce sont posé autour d'une table et ce sont demandé "comment économiser encore plus d'argent" maintenant qu'ils ont arrêté le physique et fermé des studios (dont Blue Point on rappelle).
Ce n'est pas n'importe qui, c'est Kojima, et le communiqué de ce dernier est assez éloquant : "On veut annuler ce projet".
Pour moi Sony est perdu dans une stratégie de rentabilité au court terme.
Alors on parle souvent de "la retenue/politesse des japonais" et que c'est rare de voir ça, mais une personne normalement constitué voit clairement que ce sont des propos de quelqu'un de dépité.
Même en occident tu ne dis pas ce genre de chose publiquement qui peut fâcher des relations entre entreprises. On dirait vraiment un drama entre people avec ici PlayStation qui sort leur propre message d'explication qui n'a pas les mêmes explication (ça parle juste de rupture), enfin Shanks a déjà fait la news.