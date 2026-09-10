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Elden Ring
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name : Elden Ring
platform : Switch 2
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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obi69
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Avis | Elden Ring - Edition Switch 2
https://www.gameforever.fr/images/screenshots/10440.jpg

Avis publié par Iglou38 pour le site Gameforever.fr.
Pour lire l'avis sur le site source et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/elden-ring-tarnished-edition-15325.php




Est-ce qu'il faut encore présenter Elden Ring ? Le jeu vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, GOTY 2022 et un des derniers grands chefs-d'œuvre de ces dernières années, disponible sur tous les supports sauf chez Nintendo, une injustice maintenant réparée avec l'arrivée de la Tarnished Edition sur Switch 2.





Cette version contient le jeu de base, gargantuesque, mais aussi son DLC Shadow of the Erdtree tout aussi énorme, ainsi que le pack additionnel Tarnished avec deux nouvelles classes et 7 nouvelles armes.





La vraie question maintenant est de savoir comment tourne le jeu ? En docké, le jeu ne perd rien de sa superbe. Cependant, pour ceux habitués aux versions 60 fps, la variation entre 30~40 fps pique un peu au début, mais le plaisir reste intact.




Le petit miracle se produit en portable. Je ne sais pas si c'est grâce au VRR, mais le jeu paraît plus stable et y jouer dans son lit devient une seconde nature. Beaucoup de superlatifs, mais il faut être sérieux : si vous avez déjà une version PS5 ou équivalent, l'intérêt est limité, voire nul. Par contre, si vous n'avez jamais goûté aux plaisirs de l'Entre-terre, c'est une version recommandable, surtout si vous jouez en portable.
Gameforever - https://www.gameforever.fr/elden-ring-tarnished-edition-15325.php
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    posted the 09/10/2026 at 10:51 AM by obi69
    comments (2)
    edgar posted the 09/10/2026 at 11:00 AM
    La variation entre 30 et 40Fps + plus stable en mode portable grâce à la VRR

    Dorénavant même en mode docké ça sera plus stable https://www.gamekyo.com/blog_article487844.html
    grospich posted the 09/10/2026 at 11:08 AM
    edgar tout le monde n'est pas encore équipé d'une télé VRR je pense, c'est assez récent.
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