Est-ce qu'il faut encore présenter Elden Ring ? Le jeu vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, GOTY 2022 et un des derniers grands chefs-d'œuvre de ces dernières années, disponible sur tous les supports sauf chez Nintendo, une injustice maintenant réparée avec l'arrivée de la Tarnished Edition sur Switch 2.

Cette version contient le jeu de base, gargantuesque, mais aussi son DLC Shadow of the Erdtree tout aussi énorme, ainsi que le pack additionnel Tarnished avec deux nouvelles classes et 7 nouvelles armes.

La vraie question maintenant est de savoir comment tourne le jeu ? En docké, le jeu ne perd rien de sa superbe. Cependant, pour ceux habitués aux versions 60 fps, la variation entre 30~40 fps pique un peu au début, mais le plaisir reste intact.

Le petit miracle se produit en portable. Je ne sais pas si c'est grâce au VRR, mais le jeu paraît plus stable et y jouer dans son lit devient une seconde nature. Beaucoup de superlatifs, mais il faut être sérieux : si vous avez déjà une version PS5 ou équivalent, l'intérêt est limité, voire nul. Par contre, si vous n'avez jamais goûté aux plaisirs de l'Entre-terre, c'est une version recommandable, surtout si vous jouez en portable.

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