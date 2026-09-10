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Gronde: la réponse officielle de SONY
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heracles
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icebergbrulant
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tripy73
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escobar
posted the 09/10/2026 at 10:04 AM by
22
comments (
10
)
gasmok2
posted
the 09/10/2026 at 10:15 AM
La réponse des joueurs se fera via leur portefeuille du coup
keiku
posted
the 09/10/2026 at 10:17 AM
dommage vu que j'ai des couille en or... ils ne les auront pas...
rogeraf
posted
the 09/10/2026 at 10:21 AM
J'ai pas de PS5 et ne compte pas l'acheter non plus
ratchet
posted
the 09/10/2026 at 10:24 AM
La vidéo marche pas sur téléphone c’est quoi ? (Je peux pas cliquer sur le lien)
noishe
posted
the 09/10/2026 at 10:25 AM
ratchet
La version 1 heure de "on s'en bat les couilles"
zekk
posted
the 09/10/2026 at 10:30 AM
keiku
jaysennnin
posted
the 09/10/2026 at 10:35 AM
icebergbrulant
posted
the 09/10/2026 at 10:42 AM
Ils s’en battent les couilles sauf quand Rockstar va annoncer dans une semaine que GTA 6 deviendra finalement une exclu Microsoft/PC
Annulation de toutes les pré-commandes PS Store !!
Mais bonne nouvelle, les "versions boîtes PS5" n’ont pas encore été produites
Oui, oui, c’est en train d’arriver dans une dimension parallèle
shambala93
posted
the 09/10/2026 at 10:48 AM
Les joueurs achèteront ou non. Prochain juge de paix dans 2 ans à la sortie de la ps6.
masharu
posted
the 09/10/2026 at 11:08 AM
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Annulation de toutes les pré-commandes PS Store !!
Mais bonne nouvelle, les "versions boîtes PS5" n’ont pas encore été produites
Oui, oui, c’est en train d’arriver dans une dimension parallèle