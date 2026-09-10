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Gronde: la réponse officielle de SONY
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    heracles, icebergbrulant, tripy73, escobar
    posted the 09/10/2026 at 10:04 AM by 22
    comments (10)
    gasmok2 posted the 09/10/2026 at 10:15 AM
    La réponse des joueurs se fera via leur portefeuille du coup
    keiku posted the 09/10/2026 at 10:17 AM
    dommage vu que j'ai des couille en or... ils ne les auront pas...
    rogeraf posted the 09/10/2026 at 10:21 AM
    J'ai pas de PS5 et ne compte pas l'acheter non plus
    ratchet posted the 09/10/2026 at 10:24 AM
    La vidéo marche pas sur téléphone c’est quoi ? (Je peux pas cliquer sur le lien)
    noishe posted the 09/10/2026 at 10:25 AM
    ratchet La version 1 heure de "on s'en bat les couilles"
    zekk posted the 09/10/2026 at 10:30 AM
    keiku
    jaysennnin posted the 09/10/2026 at 10:35 AM
    icebergbrulant posted the 09/10/2026 at 10:42 AM
    Ils s’en battent les couilles sauf quand Rockstar va annoncer dans une semaine que GTA 6 deviendra finalement une exclu Microsoft/PC

    Annulation de toutes les pré-commandes PS Store !!
    Mais bonne nouvelle, les "versions boîtes PS5" n’ont pas encore été produites

    Oui, oui, c’est en train d’arriver dans une dimension parallèle
    shambala93 posted the 09/10/2026 at 10:48 AM
    Les joueurs achèteront ou non. Prochain juge de paix dans 2 ans à la sortie de la ps6.
    masharu posted the 09/10/2026 at 11:08 AM
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