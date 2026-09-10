À la surprise générale, un utilisateur a mis en ligne hier sur l'Internet Archive ce qui semble être une démo de Project Dream, un titre de Rare jamais sorti sur SNES.
Nous avions déjà vu des captures d'écran et des séquences vidéo de ce jeu inédit (notamment dans une vidéo rétrospective incluse dans la compilation Rare Replay en 2015), mais c'est apparemment la première fois que des joueurs peuvent essayer par eux-mêmes ce qu'il en reste.
Nous employons le conditionnel car des doutes subsistent (du moins pour l'instant) quant à son authenticité.
Ce qui semble poser problème aux yeux de certains, c'est la manière dont le fichier a été publié : l'auteur a agi sous le pseudonyme « Fvck Asha & Phil » (une référence à Asha Sharma, actuelle dirigeante de la division Xbox, et à son prédécesseur Phil Spencer) et a refusé de préciser comment il avait obtenu cette version, se contentant d'expliquer qu'il l'avait « reçue de quelqu'un qui la tenait de quelqu'un d'autre, qui l'avait récupérée quelque part ».
En réaction, sur Twitter/X, les anciens compositeurs de Rare Grant Kirkhope et Dave Wise ont laissé entendre que le jeu « semblait authentique », renforçant ainsi la thèse de sa légitimité. Par ailleurs, des dataminers auraient découvert des « sprites résiduels issus de Ken Griffey Jr's Winning Run», ce qui suggère que, s'il s'agit d'une reconstitution, celle-ci est particulièrement élaborée. Parallèlement à la mise en ligne des fichiers, la personne responsable a publié le message suivant, dont elle a demandé la diffusion intégrale :
« Aujourd'hui, je publie la version alpha de Project Dream, le prototype qui allait devenir Banjo-Kazooie.
J'ai gardé cela pour moi pendant des années ; c'était amusant de posséder quelque chose que seule une poignée de personnes détenait. Comme je suis éloigné de plusieurs intermédiaires de la source originale de la fuite chez Rare, je ne voulais pas risquer de causer des ennuis à quelqu'un (je ne compte donc pas raconter comment je l'ai obtenu). Je dirai simplement que je l'ai reçu de quelqu'un qui l'avait reçu de quelqu'un, qui l'avait obtenu quelque part.
Mais compte tenu de l'état actuel de l'industrie, de la manière impitoyable dont Microsoft démantèle et gère mal Rare et d'autres sociétés sous son contrôle, et vu le temps écoulé, j'estime qu'il est plus important de garantir une préservation adéquate et de permettre à des personnes bien plus compétentes d'analyser la ROM.
J'espère qu'en publiant ceci, j'inciterai d'autres personnes à dévoiler ce qu'elles possèdent également. Je sais que le prototype de Twelve Tales: Conker 64 existe quelque part, mais malheureusement, c'est la seule chose que je détiens.
Il reste peu de joie dans cette industrie qui fonce inexorablement vers l'IA, les licenciements, les politiques hostiles à la préservation et à la propriété, et dans le cas de Microsoft vers le soutien et l'approbation d'un véritable génocide à Gaza.
Sortons de nos disques durs ces dernières belles choses cachées pour les partager avec tout le monde. C'est tout ce qu'il nous reste.
S'il vous plaît, effacez Microsoft et Sony de vos vies, installez Linux, boycottez les cartes de code de jeu pour Switch et achetez des titres pour Nintendo Switch 2 qui incluent le jeu complet sur la cartouche. Votre argent est la seule chose qui compte dans cet enfer du capitalisme tardif.
L'archive ZIP jointe contient un fichier .bin correspondant au dump brut, ainsi que le même fichier renommé en .sfc pour fonctionner sur les émulateurs, sans oublier ce fichier texte.
Si des journalistes spécialisés décident de parler de la sortie de ce prototype, je leur demande de bien vouloir inclure l'intégralité de ce texte, par courtoisie envers moi pour avoir enfin rendu cela public. » ...à vous tous.
Soyez bénis et aimez-vous les uns les autres.
Signé,
FvckAsha&Phil"
A télécharger - ici
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