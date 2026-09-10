Tweet traduit de Synthpotato sur le récap de Sony sur 2026 :
"PlayStation en 2026:
- Mettre fin à Destiny
- Mettre définitivement fin au jeu physique
- Arrêter de porter les exclusivités sur PC
- Perdre complètement Hideo Kojima
- Tenter d’annuler la prochaine franchise Metal Gear de Kojima
- Kojima rompt entièrement les liens et part chez Xbox
- Forcer les studios spécialisés dans le solo à créer des jeux-service
- Concord arrive
- Puis annuler la plupart de ces projets, en perdant des années de développement et des milliards de dollars
- Racheter Bluepoint et lui faire développer un jeu-service plutôt que des remakes
- Fermer Bluepoint avant même qu’il ne sorte le moindre jeu
- Commencer à vendre les socles verticaux séparément au lieu de les inclure avec la console
- Des prix de consoles au plus haut historique"
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posted the 09/10/2026 at 07:15 AM by kevisiano
Assurément la plus grande fils-de-puterie de l’histoire de l’entertainment.
Demain l'arrêt complet de toute forme de physique (donc même les boites avec code de téléchargement)
Viendra ensuite l'arrêt du téléchargement au profit du Cloud Gaming intégral
Puis la marque Playstation ne sera plus qu'un service par abonnement pour jouer et dont le seul avantage ne sera que quelques licenses exclusives
Les joueurs paient toujours indirectement l'échec de Concord chez Sony, mais ça date de 2024.
neetsen Et comme chez Xbox faudra payer pour avoir droit à 5h de jeux en cloud streaming haha.
Donc ton bouton "acheter" est en réalité une location.
Hâte de revendre ma Ps5...
A une époque avec 100 francs on allait au ciné et on mangeait une pizza hut. Avec 15 euros aujourd'hui tu ne fais ni l'un ni l'autre (sauf dans un cinéma indépendant).
Ca fait des années qu'on répète que c'est la crise que les conflits militaires et la diminution des ressources n'aident pas.
Oui, le monde va mal, ce n'est que le monde du jeu vidéo.