PHYSINT, le projet de Hideo Kojima, n'est plus un jeu PlayStation et sera désormais édité par Xbox !
« Nous sommes honorés que Kojima-san ait choisi Xbox pour collaborer avec Kojima Productions sur PHYSINT » – Asha Sharma, PDG de Xbox.
Comme nous l'avons confirmé précédemment via nos canaux officiels, nous avons reçu à la mi-juin de cette année une notification inattendue de la part de PlayStation Studios nous informant de l'annulation du projet PHYSINT. PHYSINT est un projet important, tant pour moi personnellement que pour KOJIMA PRODUCTIONS. Déterminés à maintenir le projet en vie, nous avons passé les trois derniers mois à rechercher sans relâche un nouveau partenaire. Au fil de nos consultations et négociations avec des acteurs issus de divers horizons, nous avons trouvé en Xbox un partenaire partageant notre vision de l'avenir, et nous avons décidé de nous associer à eux une fois de plus. Soyez assurés que le développement de PHYSINT, notre titre d'action-espionnage appelé à redéfinir le genre, se poursuit et continuera d'avancer.
Source : https://news.xbox.com/en-us/2026/09/09/xbox-and-kojima-productions-expand-partnership-to-publish-physint/
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posted the 09/10/2026 at 03:26 AM by link49
I'd also be super worried that Microsoft is doing this as a publicity stunt and they'll change their mind and cancel it themselves down the road.
Le mec est là depuis la PS1 et ils se débarrassent de lui.
Perso, je m’en fous, mais c’est pas malin.
Du coup le concurrent l’a récupéré, et ça aurait été con pour Xbox de ne pas le faire.
Je suis quand même curieux de savoir pourquoi ils se sont débarrassés de lui.
Après, peut-être qu’il était trop coûteux, et faut dire que ces cons ont déjà perdu des milliards avec leurs investissements et décisions foireuses.
Je ne serais pas surpris que la branche jeux vidéo de Sony coule définitivement à la PS6, parce qu’il y a beaucoup de choses qui pointent dans ce sens.
Rien que le PDG qui avait vendu toutes ses actions, ou une grande partie, c’est déjà un signe, en plus de beaucoup d'autres choses.
Depuis leur annonce sur l'arrêt du physique, il n'y a plus rien qui va avec eux.
D'ailleurs c'est marrant parce que son jeu s'appelle Physint.
Enfin, tant mieux pour les joueurs Xbox et PC.
400 millions c'est trop
Si personne d'autre que Xbox ne voulait publier son jeu, peut-être qu'il faudrait se poser des questions. Mais vu le boulard qu'il a, Kojima continuera avec des projets coûteux et à peine rentable
PlayStation cherche réellement à mettre fin à ses jours.
Quand le train va dérailler faudra être là
Après en étant parti chez microsoft, tu peut oublier les ventes au japon vu le boycot xbox.
Kojima faut aimé en plus.
Quand on fera le bilan de cette gen, je ne vois pas comment nintendo ne sortira pas vainqueur de tout ça.
Sony et xbox ont annulés tellement de jeux…
Tout ça ce sont des choix de Totoki et sa CFO qui datent sûrement de fin Mai/début juin. Et je je pense pas que ce seront les seuls.
Le mec est en mode full renta, le moins d'investissement possible et veut traire sa fanbase a donf.
Totoki et sa clique de Sony Megacorp sont en train de foutre en l'air 30 ans d'histoire. De vrais génies.
Impossible de leur faire confiance avec cela. Dommage pour certains jeux, mais la PS6 sera sans moi. A moins qu'ils dégagent cet incompétent de Totoki
Et vu qu'il y aura une probable hausse de prix l'année prochaine...
La PS6 va être un de ces bides au lancement...(sûrement aucune grosse exclu first party, arrêt du physique, consoles qui vont coûter une fortune, arrêt de partenariat avec l'un de leur principaux partenaires depuis la PS1...)
Bah, d'après le sérieux Francetvinfo hier il reste moins de dix ans à l'humanité avant son éradication. Pas sûr que Physint sorte d'ici là.
faut se réveillé sur cette fraude: viré par konami et viré par sony
Les mecs défendait "l'artiste, le visionnaire" quand il faisait des exclus Sony, aujourd'hui c'est un raté pour ces mêmes personnes car il signe avec Xbox.
En tant que gros 10/10, il bénéficie probablement d'un bon bouche-à-oreille et 2+ millions de ventes en un an pour un jeu qui est la suite d'un jeu à 5+ millions de ventes, ça ne ressemble pas vraiment à un flop.