Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
Death Stranding 2
9
Likers
name : Death Stranding 2
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Kojima Productions
genre : action-aventure
other versions : PC -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
484
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19408
visites since opening : 35304475
link49 > blog
[PHYSINT] Le projet de Hideo Kojima, n'est plus un jeu PlayStation et sera désormais édité par Xbox !


PHYSINT, le projet de Hideo Kojima, n'est plus un jeu PlayStation et sera désormais édité par Xbox !

« Nous sommes honorés que Kojima-san ait choisi Xbox pour collaborer avec Kojima Productions sur PHYSINT » – Asha Sharma, PDG de Xbox.

Comme nous l'avons confirmé précédemment via nos canaux officiels, nous avons reçu à la mi-juin de cette année une notification inattendue de la part de PlayStation Studios nous informant de l'annulation du projet PHYSINT. PHYSINT est un projet important, tant pour moi personnellement que pour KOJIMA PRODUCTIONS. Déterminés à maintenir le projet en vie, nous avons passé les trois derniers mois à rechercher sans relâche un nouveau partenaire. Au fil de nos consultations et négociations avec des acteurs issus de divers horizons, nous avons trouvé en Xbox un partenaire partageant notre vision de l'avenir, et nous avons décidé de nous associer à eux une fois de plus. Soyez assurés que le développement de PHYSINT, notre titre d'action-espionnage appelé à redéfinir le genre, se poursuit et continuera d'avancer.

Source : https://news.xbox.com/en-us/2026/09/09/xbox-and-kojima-productions-expand-partnership-to-publish-physint/
    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    walterwhite, linkart, ootaniisensei, aeris201, pimoody
    posted the 09/10/2026 at 03:26 AM by link49
    comments (41)
    azerty posted the 09/10/2026 at 03:29 AM
    Trop cher pour Sony
    ootaniisensei posted the 09/10/2026 at 03:33 AM
    Le bateau coule les amis
    azerty posted the 09/10/2026 at 03:35 AM
    Sounds like the project was just about to get started on actual production and Sony balked at the distant release date (from the sound of that, we'd be looking at 2032 at the earliest) & high budget and changed their mind about funding it.

    I'd also be super worried that Microsoft is doing this as a publicity stunt and they'll change their mind and cancel it themselves down the road.
    keiku posted the 09/10/2026 at 03:43 AM
    sony qui perd petit a petit ses soutiens...
    kratoszeus posted the 09/10/2026 at 03:51 AM
    Death stranding 2 n a pas du atteindre les espérances de Sony.
    adamjensen posted the 09/10/2026 at 04:03 AM
    Les cons.
    Le mec est là depuis la PS1 et ils se débarrassent de lui.
    Perso, je m’en fous, mais c’est pas malin.
    Du coup le concurrent l’a récupéré, et ça aurait été con pour Xbox de ne pas le faire.
    Je suis quand même curieux de savoir pourquoi ils se sont débarrassés de lui.
    Après, peut-être qu’il était trop coûteux, et faut dire que ces cons ont déjà perdu des milliards avec leurs investissements et décisions foireuses.
    Je ne serais pas surpris que la branche jeux vidéo de Sony coule définitivement à la PS6, parce qu’il y a beaucoup de choses qui pointent dans ce sens.
    Rien que le PDG qui avait vendu toutes ses actions, ou une grande partie, c’est déjà un signe, en plus de beaucoup d'autres choses.
    Depuis leur annonce sur l'arrêt du physique, il n'y a plus rien qui va avec eux.
    D'ailleurs c'est marrant parce que son jeu s'appelle Physint.

    Enfin, tant mieux pour les joueurs Xbox et PC.
    azerty posted the 09/10/2026 at 04:06 AM
    keiku la prod commence à peine, ça sortira en 2032 au pire, et ils ont surtout vu la note, les acteurs, la pub après...
    400 millions c'est trop
    neetsen posted the 09/10/2026 at 04:16 AM
    c'est le moment pour Microsoft de la jouer fine avec la vague de haters envers Sony, et ainsi retrouvé leur gloire de l'époque XBOX360
    grundbeld posted the 09/10/2026 at 04:43 AM
    Tout se passe comme prévu.
    khazawi posted the 09/10/2026 at 04:45 AM
    Jamais compris la hype autour de ce personnage et de ses jeux depuis qu'il est indépendant.

    Si personne d'autre que Xbox ne voulait publier son jeu, peut-être qu'il faudrait se poser des questions. Mais vu le boulard qu'il a, Kojima continuera avec des projets coûteux et à peine rentable
    rendan posted the 09/10/2026 at 04:50 AM
    TOUT SE PASSE COMME PRÉVU
    negan posted the 09/10/2026 at 04:54 AM
    khazawi Après tu comprends rien a rien et ça peu importe le sujet donc on est pas dépaysé avec toi.
    sardinecannibale posted the 09/10/2026 at 04:59 AM
    Ce sketch
    PlayStation cherche réellement à mettre fin à ses jours.
    kratoszeus posted the 09/10/2026 at 05:05 AM
    neetsen oui oui Xbox qui vend sa séries x 800 euros c'est largement plus foutu pour eux que Sony. .
    walterwhite posted the 09/10/2026 at 05:10 AM
    Tellement savoureux de voir l’image de marque de SONY s’effriter vitesse grand V.

    Quand le train va dérailler faudra être là
    abookhouseboy posted the 09/10/2026 at 05:13 AM
    Du coup j'imagine que c'est ça la grosse annonce Sony qui devait éclipser la Nintendo Direct.
    jenicris posted the 09/10/2026 at 05:14 AM
    Parfait je le prendrais sur PC ainsi, pas besoin de PS6
    cyr posted the 09/10/2026 at 05:17 AM
    Mais en vrai, le jeux verra pas le jour.

    Après en étant parti chez microsoft, tu peut oublier les ventes au japon vu le boycot xbox.

    Kojima faut aimé en plus.
    mibugishiden posted the 09/10/2026 at 05:19 AM
    Le jeu a à peine commencé si ils visent 2032 c'est abusé, moi je pensais que le truc allait sortir genre dans 2 ans ou 3 max.
    akinen posted the 09/10/2026 at 05:25 AM
    Kojima dit que sony a fait ça de manière inattendue.

    Quand on fera le bilan de cette gen, je ne vois pas comment nintendo ne sortira pas vainqueur de tout ça.

    Sony et xbox ont annulés tellement de jeux…
    heracles posted the 09/10/2026 at 05:35 AM
    Sony a toujours bien caché son jeu derrière sa politique "for the players" qui n'était qu'un leure.
    jenicris posted the 09/10/2026 at 05:36 AM
    Comme de par hasard mi juin 2026 et le 1 er juillet arrêt du physique.
    Tout ça ce sont des choix de Totoki et sa CFO qui datent sûrement de fin Mai/début juin. Et je je pense pas que ce seront les seuls.

    Le mec est en mode full renta, le moins d'investissement possible et veut traire sa fanbase a donf.
    Totoki et sa clique de Sony Megacorp sont en train de foutre en l'air 30 ans d'histoire. De vrais génies.

    Impossible de leur faire confiance avec cela. Dommage pour certains jeux, mais la PS6 sera sans moi. A moins qu'ils dégagent cet incompétent de Totoki
    negan posted the 09/10/2026 at 05:39 AM
    jenicris Qu'ils remercie GTA qui va apporter un boost car sans lui c'est la décroissance en ventes par rapport a l'année dernière.

    Et vu qu'il y aura une probable hausse de prix l'année prochaine...
    fdestroyer posted the 09/10/2026 at 05:43 AM
    Mais logique non? Le titre Physint est beaucoup trop proche du mot "Physique" ce qui fait très peur à Sony
    negan posted the 09/10/2026 at 05:45 AM
    fdestroyer
    shinz0 posted the 09/10/2026 at 05:48 AM
    Aucun respect de Sony à quelqu'un qui a beaucoup apporté à PlayStation
    jenicris posted the 09/10/2026 at 05:49 AM
    negan clairement, de toute façon avec tous les choix des pontes de Sony Megacorp ils vont droit dans le mur.
    La PS6 va être un de ces bides au lancement...(sûrement aucune grosse exclu first party, arrêt du physique, consoles qui vont coûter une fortune, arrêt de partenariat avec l'un de leur principaux partenaires depuis la PS1...)
    magneto860 posted the 09/10/2026 at 06:00 AM
    Il a dit qu'il aimait le physique, du coup sanction haha.

    Bah, d'après le sérieux Francetvinfo hier il reste moins de dix ans à l'humanité avant son éradication. Pas sûr que Physint sorte d'ici là.
    maxx posted the 09/10/2026 at 06:03 AM
    Non mais Sony c'est quoi le délire? Tomber plus bas que terre? Hé ben tant mieux, comme y aura probablement pas de PS6 chez moi, ça me permettra d'avoir une chance de jouer au jeu sur une autre plateforme
    zekk posted the 09/10/2026 at 06:03 AM
    qu'elle bande de blaireaux
    edgar posted the 09/10/2026 at 06:10 AM
    fdestroyer Que c’est con !
    aeris201 posted the 09/10/2026 at 06:19 AM
    Death Stranding 2 a floppé donc si j’étais à la place de Sony j’aurais fait pareil j’aurais annulé
    jaysennnin posted the 09/10/2026 at 06:44 AM
    aeris201 dans le cas de kojima et sony c'est pas qu'une question de sous, y'a aussi l'image qui compte surtout qu'il a aidé à façonner le succès de PlayStation depuis la première console, donc la rentabilité doit pas être un critère déterminant
    perse9 posted the 09/10/2026 at 06:45 AM
    kojima est devenu un influenceur depuis des années. Si ce projet physint sort un jour, on y jouera sur pS5 également comme on a joué à diablo4 et récemment certain ont jouer à HALO et à Helblade 2. Il ferait mieux de finalisé son jeux d'horreur qui n'avance pas. Le mec est passe son temp à tweeter , se prendre en photo avec tel ou tel personalité..bref
    amario posted the 09/10/2026 at 06:52 AM
    Xbox a vraiment un coup à jouer. Si ils annoncent le physique pour les jeux, j'annonce l'enterrement de PlayStation a la prochaine gen
    kalas28 posted the 09/10/2026 at 06:54 AM
    jaysennnin il n'y a aucune image juste dans la tronche de xbot pour tacler sony. les joueurs veulent des bons jeux et kojima n'a rien pondu de vendeur et d'attrayant depuis mgs donc osef de ce baltringue

    faut se réveillé sur cette fraude: viré par konami et viré par sony
    krusty79 posted the 09/10/2026 at 07:02 AM
    Une nouvelle fois, tous le monde s'emballe pour du vent...
    gasmok2 posted the 09/10/2026 at 07:10 AM
    Depuis MGS4 je n'ai plus joué au jeux Kojima car le mec a un boulard atomique...mais voir pleins de membres ici retourner leurs vestes assez délectable.
    Les mecs défendait "l'artiste, le visionnaire" quand il faisait des exclus Sony, aujourd'hui c'est un raté pour ces mêmes personnes car il signe avec Xbox.
    magneto860 posted the 09/10/2026 at 07:11 AM
    aeris201 Death Stranding 2, sans Clair Obscur c'était probablement le Goty 2025 hein.

    En tant que gros 10/10, il bénéficie probablement d'un bon bouche-à-oreille et 2+ millions de ventes en un an pour un jeu qui est la suite d'un jeu à 5+ millions de ventes, ça ne ressemble pas vraiment à un flop.
    sdkios posted the 09/10/2026 at 07:16 AM
    Franchement a part les MGS, je trouves qu'il a toujours été surcoté. Ca fait bien longtemps que je suis plus trop hypé par ses projets
    mooplol posted the 09/10/2026 at 07:36 AM
    Sony préféré payer des milliards sur des gaas qu’ils annulent ou vivent quelques semaines
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo