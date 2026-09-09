Comme beaucoup je suis choqué par la DA de ce Zelda Ocarina of Time sur Switch 2.
l'info est donc la suivante, Nintendo s'est inspiré des créations des marionnettes Ningyogeki.
Ningyogeki (人形劇, Ningyogeki lit. "Puppet shows" or "Puppetry") are a genre of television shows. Some of shows in this genre are classified as a tokusatsu ...
Dans l'idée on peut comparer cela au style des marionnettes de la série Thunderbirds.
tags :
posted the 09/09/2026 at 09:03 PM by newtechnix
''Sinon la DA on dirait Puppeteer sur PlayStation 3. C'est le côté Marionette de Link qui me perturbe''
Je trouve link adulte tout à fait correct et dans le style OOT, le mini link par contre je peux comprendre que ça divise, c'est un parti pris mais de là à en faire tout un fromage...
Sortir que c'est de l'IA sans réelles preuves etc, on connait nintendo et la liste de défauts mais faut pas abuser non plus
On le voyait bien avant même, sur du fanmade UE4 franchement.
Ce qu'on nous a montré est assez raccord avec le jeu d'origine. Il n'y a pas la volonté de redesinger l'existant, en un sens ce qui est bien c'est que l'identité d'OOT est pleinement préservé.
Même des ennemis comme les lobos (les loups) sont resté cartoonesque alors qu'ils auraient pu les faire réalistes. Bref je trouve tout ça très correct, il y a et il y aura autres jeux pour réinterprêter OOT
wickette perso je prefere Link enfant au Link adulte, je dois etre un des rares Zelda j'espere que ça sera l'inverse, elle est assez vilaine jeune dans sa tenue de princesse
effectivement, ça a tjs été une marque de fabrique, qui a été peut etre un peu attenué dans BotW / TotK d'ailleurs (mais il y a tellement plus de NPC random aussi que ça joue)
Mais les perso sur OoT, Majora, TP (tres prononcé sur ce titre), Wind Waker, SS, dans tous ces jeux on retrouve une inspiration proche.
https://zelda.fandom.com/wiki/Category:Characters