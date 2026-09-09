Comme beaucoup je suis choqué par la DA de ce Zelda Ocarina of Time sur Switch 2.l'info est donc la suivante, Nintendo s'est inspiré des créations des marionnettes Ningyogeki.Ningyogeki (人形劇, Ningyogeki lit. "Puppet shows" or "Puppetry") are a genre of television shows. Some of shows in this genre are classified as a tokusatsu ...