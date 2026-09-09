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ZELDA une belle INFO!
Comme beaucoup je suis choqué par la DA de ce Zelda Ocarina of Time sur Switch 2.

l'info est donc la suivante, Nintendo s'est inspiré des créations des marionnettes Ningyogeki.

Ningyogeki (人形劇, Ningyogeki lit. "Puppet shows" or "Puppetry") are a genre of television shows. Some of shows in this genre are classified as a tokusatsu ...



Dans l'idée on peut comparer cela au style des marionnettes de la série Thunderbirds.





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    posted the 09/09/2026 at 09:03 PM by newtechnix
    comments (8)
    shuntaro posted the 09/09/2026 at 09:05 PM
    C'est ce que j'ai dis hier durant le show :

    ''Sinon la DA on dirait Puppeteer sur PlayStation 3. C'est le côté Marionette de Link qui me perturbe''
    wickette posted the 09/09/2026 at 09:07 PM
    Non mais on peut tout à fait ne pas aimer ! Pour moi OOT a toujours eu un style particulier depuis l'ère N64 donc j'y prête pas attention

    Je trouve link adulte tout à fait correct et dans le style OOT, le mini link par contre je peux comprendre que ça divise, c'est un parti pris mais de là à en faire tout un fromage...


    Sortir que c'est de l'IA sans réelles preuves etc, on connait nintendo et la liste de défauts mais faut pas abuser non plus
    zekk posted the 09/09/2026 at 09:18 PM
    wickette les jeux de lumières et les textures font fort ce que l’on peut voir sur des vidéos fanmade fait par l’IA ce n’est pas sur les personnages qu’on disait ça...
    wickette posted the 09/09/2026 at 09:22 PM
    zekk
    On le voyait bien avant même, sur du fanmade UE4 franchement.
    gaeon posted the 09/09/2026 at 09:33 PM
    Le truc c'est que OOT a un chara design quand même très particulier, je me rappelle de quelques PNJ assez difformes et même des personnages importants comme Impa, la grande fée et Zelda ne rendaient pas très bien.

    Ce qu'on nous a montré est assez raccord avec le jeu d'origine. Il n'y a pas la volonté de redesinger l'existant, en un sens ce qui est bien c'est que l'identité d'OOT est pleinement préservé.

    Même des ennemis comme les lobos (les loups) sont resté cartoonesque alors qu'ils auraient pu les faire réalistes. Bref je trouve tout ça très correct, il y a et il y aura autres jeux pour réinterprêter OOT
    51love posted the 09/09/2026 at 09:37 PM
    Quand je vois ces marionnettes, j'ai déjà l'impression de les avoir vu dans les Zelda 3D, mais jamais avec ce niveau de détail evidemment, en parti pour des raisons techniques j'imagine.

    wickette perso je prefere Link enfant au Link adulte, je dois etre un des rares Zelda j'espere que ça sera l'inverse, elle est assez vilaine jeune dans sa tenue de princesse
    22 posted the 09/09/2026 at 09:42 PM
    putain le pif et la forme des yeux a droite! C'est ceux de MJ en 2001 vu dans Rock my World
    51love posted the 09/09/2026 at 09:47 PM
    gaeon

    effectivement, ça a tjs été une marque de fabrique, qui a été peut etre un peu attenué dans BotW / TotK d'ailleurs (mais il y a tellement plus de NPC random aussi que ça joue)

    Mais les perso sur OoT, Majora, TP (tres prononcé sur ce titre), Wind Waker, SS, dans tous ces jeux on retrouve une inspiration proche.

    https://zelda.fandom.com/wiki/Category:Characters
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