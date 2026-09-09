Outre les rallys en mode Survie, la mise à jour 1.8 de Mario Kart World propose un bonus sympathique, qui permet de jouer à des reprises de circuits SNES. Mais comme je l’avais mentionné dans un précédent billet
, ces circuits SNES ne sont pas nouveaux : ils sont déjà présents dans l’open world, où le défi consistait à boucler ces courses dans le temps imparti.
Quant au Circuit Mario, il est lui-même composé des 3 courses Circuit Mario 1, 2 et 3, qu’il est désormais enfin possible de jouer séparément.
Pour jouer aux circuits SNES en Courses VS et en contre-la-montre, il faudra toutefois chercher encore un peu ! Voici où ils se cachent dans l'écran de sélection de circuits :
Circuit Mario 1, 2 et 3 => Circuit Mario (ça paraissait évident)
Plage Koopa 1 => Plage Koopa (qui est en fait Plage Koopa 2)
Ile Choco 1 et 2 => Montagne Choco
Lac Vanille 1 => Cité Sorbet
Vallée Fantôme 1, 2 et 3 => Cinéma Boo
Dans l'open world, Lac Vanille 1 est en fait caché non loin de Cité Sorbet, d'où son affichage avec cette course.
Toutes les courses se disputent en 5 tours comme du temps de Super Mario Kart.
Attention d'ailleurs, ce ne sont pas des circuits au rabais. Même si certains d'entre eux sont courts (comme Circuit Mario 1, Lac Vanille 1 ou Plage Koopa 1), d'autres ont déjà fait leurs preuves dans des précédents Mario Kart (comme Circuit Mario 2 et 3, et Vallée Fantôme 2), et Vallée Fantôme 3, refait pour la première fois, est même assez redoutable.
Détail amusant, les circuits SNES ont rétabli les dalles pour les items.
En contre-la-montre, il est possible de défier les fantômes du staff et des joueurs, comme pour les autres courses. Et pour les plus chanceux, les courses SNES peuvent également apparaître en ligne.
La course n'a même pas commencé que le fantôme a déjà pris une longueur
SNES Vallée Fantôme 3 est une course réellement exigeante, gare à la chute !
C'est un bonus gratuit à moindre frais pour Nintendo
, mais toutes les courses SNES proposées s'intègrent dorénavant au jeu, même si elles n'ont pas de coupes dédiées.
Pour une coupe personnalisée
, je suggère une coupe de 12 courses avec toutes les courses SNES + Plage Koopa et en guise de final, le Circuit Mario reliant les 3 circuits.