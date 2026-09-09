Autant hier Zelda a mis une petite claque visuelle, montrant que la machine en a dans le bide, autant Metroid Ravenous et Kirby and the World Beyond ont des gueules de jeux Switch 1 en 60fps avec une reso plus élevée.
L'excuse de l'open world pour Kirby ne tient pas, quant à Metroid Ravenous, je ne demande pas forcément du Ori, mais quand même... on est sur l’équivalent d'une PS4 Pro.
Ravenous
Dread
World Beyond
Forgotten World
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posted the 09/09/2026 at 08:39 PM by guiguif
Kirby pareil.
Ca fait pas bcp 1 an et demi après la sortie de la console de la part des studios maisons.
Et si Zelda est vraiment en 60fps, ce dont je doute, ça serait un jolie tour de force vu le niveau de détail même si les environnements sont petits.
Après ya quelques jeux un peu borderline, qui ont de grosses contraintes techniques liées à leur conception et automatiquement ça joue sur le niveau de détail, je pense a Mario Kart World, a Bananza et a Xeno Genesis entre autre.
Mais pour ce Metroid 2D j'ai du mal a comprendre, Kirby on verra les autres mondes et d'ici là sortie, mais a première vue c'est pas la folie non plus.
Pour Ravenous par contre pas vraiment d'excuses
Mais j'ai envie de dire que ça n'importe pas tant que ça et que ça reste agréable à l'oeil. Et au moins les sorties s'enchaînent bien
Metroid n'a techniquement pas évolué depuis Dread.
Les jeux sont vraiment moches, peu détaillés, les textures floues, c'est de la Switch 1.
Nintendo nous vend une nouvelle console à 500 balles pour faire tourner des jeux Switch 1, même pas capables de mettre un minimum de budget dans leur jeu. Y a que les tiers qui se sortent les doigts pour exploiter la console.
J’ai demandé à ChatGPT de reprendre les screenshots et d’améliorer les graphismes en restant dans quelque chose de crédible pour la Switch 2, et le résultat est déjà bien plus digne d’une nouvelle génération, surtout pour Kirby.
Quand on voit qu’une PS4 Fat était capable de faire tourner un open world comme Horizon Zero Dawn, qui reste encore aujourd’hui superbe techniquement pour la machine, c’est quand même difficile d’accepter que Nintendo ne soit même pas capable d’approcher ce niveau sur sa propre console qui est censée être au minimum au niveau de la Ps4 fat.
Kirby, par exemple, devrait visuellement se rapprocher beaucoup plus du screenshot amélioré que m’a généré GPT : plus de densité, une végétation plus riche, de meilleurs matériaux, davantage de détails dans les décors et un éclairage plus travaillé.
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Pour ça que j'attends de voir les prochains mondes, qui offriront peut être plus de densité et de meilleurs panoramas.
En l'état, même si Open World et en 60fps, ya certainement moyen de faire plus chatoyant sur Switch 2.
Pour Metroid curieux de voir les comparos avec Dread, notamment a résolution similaire.
zekk façon on peut pas s'attendre à un truc dingue sur Switch 2 non plus, quand en face on te balance des jeux qui sont prévus pour tourner sur des GPU qui consomment jusqu'à 30 fois plus
Mais l'aspect technique ne fait pas tout, le petit Orbitals, magnifique nous le rappelle bien.
Mais rien que le fait de voir le gap se réduire sur un titre comme OoT, que je trouve impressionnant pour le support c'est plutôt pas mal au vu de que nous a offert la old gen et ce que nous offre la gen actuelle sur console.
Surtout c'est vraiment en 60fps.
suzukube normalement oui.
J'essaye de pas penser à l'original, c'est tjs compliqué les refontes graphiques soit c'est trop proche, soit c'est trop eloigné ou soit c'est trop generique, soit ça a trop de caractere
sur un nouveau jeu on ressent moins ce probleme.
Et pour Kirby franchement qu’il soit beau ou moche j’en ai strictement rien à cirer, c’est pas du tout ma came cette licence.
Sans allez jusqua hozizon Zero, zelda botw est plus fin et plus chargé.. on vera le gameplay et l'aventure, ca reste le plus important