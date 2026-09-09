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Metroid Ravenous et Kirby décevants techniquement ?
Autant hier Zelda a mis une petite claque visuelle, montrant que la machine en a dans le bide, autant Metroid Ravenous et Kirby and the World Beyond ont des gueules de jeux Switch 1 en 60fps avec une reso plus élevée.

L'excuse de l'open world pour Kirby ne tient pas, quant à Metroid Ravenous, je ne demande pas forcément du Ori, mais quand même... on est sur l’équivalent d'une PS4 Pro.


Ravenous



Dread



World Beyond



Forgotten World

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    posted the 09/09/2026 at 08:39 PM by guiguif
    comments (23)
    fdestroyer posted the 09/09/2026 at 08:40 PM
    Dread c'était déjà 60 FPS en plus.
    jenicris posted the 09/09/2026 at 08:41 PM
    Totalement d'accord, y compris sur Zelda
    larambarde posted the 09/09/2026 at 08:48 PM
    Oui Ravenous est pas "dingo" sur les textures et autres détails, ça fait très Switch 1 boosté. Tant que les 60 FPS sont solides et constants ça me va perso.

    Kirby pareil.
    51love posted the 09/09/2026 at 08:49 PM
    Pour le moment ya que OoT et Starfox qui visuellement nous rappelle à première vue que l'on est sur une machine techniquement pas si loin des standards actuels.

    Ca fait pas bcp 1 an et demi après la sortie de la console de la part des studios maisons.

    Et si Zelda est vraiment en 60fps, ce dont je doute, ça serait un jolie tour de force vu le niveau de détail même si les environnements sont petits.

    Après ya quelques jeux un peu borderline, qui ont de grosses contraintes techniques liées à leur conception et automatiquement ça joue sur le niveau de détail, je pense a Mario Kart World, a Bananza et a Xeno Genesis entre autre.


    Mais pour ce Metroid 2D j'ai du mal a comprendre, Kirby on verra les autres mondes et d'ici là sortie, mais a première vue c'est pas la folie non plus.
    beppop posted the 09/09/2026 at 08:50 PM
    Meme zelda est degueulasse...
    51love posted the 09/09/2026 at 08:52 PM
    beppop ouais on faisait mieux sur PS3
    akinen posted the 09/09/2026 at 08:58 PM
    Effectivement, mais tant que metroid est bon, ça me va. J’attends castlevania, fire emblem, trails et ff resonance et aucun ne ferait soupirer une PS4. Pourtant en dehors de zelda et gta, ce sont les jeux que j’attends le plus
    gaeon posted the 09/09/2026 at 08:58 PM
    Kirby est ouvert, ça change quand même beaucoup la donne.
    Pour Ravenous par contre pas vraiment d'excuses

    Mais j'ai envie de dire que ça n'importe pas tant que ça et que ça reste agréable à l'oeil. Et au moins les sorties s'enchaînent bien
    zekk posted the 09/09/2026 at 09:03 PM
    51love c'était pas dingue non plus
    suzukube posted the 09/09/2026 at 09:03 PM
    Je trouve les 2 beaux sur mob zfold ?
    suzukube posted the 09/09/2026 at 09:04 PM
    51love on est pas censé voir sur la vidéo de gameplay si c’est en 60 fps ?
    nad45 posted the 09/09/2026 at 09:12 PM
    Oui, ils sont dégueulasses, c'est du foutage de gueule.
    Metroid n'a techniquement pas évolué depuis Dread.
    Les jeux sont vraiment moches, peu détaillés, les textures floues, c'est de la Switch 1.
    Nintendo nous vend une nouvelle console à 500 balles pour faire tourner des jeux Switch 1, même pas capables de mettre un minimum de budget dans leur jeu. Y a que les tiers qui se sortent les doigts pour exploiter la console.


    J’ai demandé à ChatGPT de reprendre les screenshots et d’améliorer les graphismes en restant dans quelque chose de crédible pour la Switch 2, et le résultat est déjà bien plus digne d’une nouvelle génération, surtout pour Kirby.


    Quand on voit qu’une PS4 Fat était capable de faire tourner un open world comme Horizon Zero Dawn, qui reste encore aujourd’hui superbe techniquement pour la machine, c’est quand même difficile d’accepter que Nintendo ne soit même pas capable d’approcher ce niveau sur sa propre console qui est censée être au minimum au niveau de la Ps4 fat.
    Kirby, par exemple, devrait visuellement se rapprocher beaucoup plus du screenshot amélioré que m’a généré GPT : plus de densité, une végétation plus riche, de meilleurs matériaux, davantage de détails dans les décors et un éclairage plus travaillé.

    https://www.noelshack.com/2026-37-3-1788986802-059de6cf-63c2-41e2-9287-acc2d5f0e949.jpg

    https://www.noelshack.com/2026-37-3-1788986802-64696cda-4792-4448-b92a-07c3840e58d0.jpg
    51love posted the 09/09/2026 at 09:16 PM
    gaeon après peut-être que le premier monde vide de Kirby met pas en valeur ce que peut faire le moteur.

    Pour ça que j'attends de voir les prochains mondes, qui offriront peut être plus de densité et de meilleurs panoramas.

    En l'état, même si Open World et en 60fps, ya certainement moyen de faire plus chatoyant sur Switch 2.

    Pour Metroid curieux de voir les comparos avec Dread, notamment a résolution similaire.

    zekk façon on peut pas s'attendre à un truc dingue sur Switch 2 non plus, quand en face on te balance des jeux qui sont prévus pour tourner sur des GPU qui consomment jusqu'à 30 fois plus

    Mais l'aspect technique ne fait pas tout, le petit Orbitals, magnifique nous le rappelle bien.

    Mais rien que le fait de voir le gap se réduire sur un titre comme OoT, que je trouve impressionnant pour le support c'est plutôt pas mal au vu de que nous a offert la old gen et ce que nous offre la gen actuelle sur console.

    Surtout c'est vraiment en 60fps.

    suzukube normalement oui.
    zekk posted the 09/09/2026 at 09:20 PM
    51love effectivement et au delà de la technique, je n'adhère vraiment pas à la DA
    51love posted the 09/09/2026 at 09:28 PM
    zekk ah ça c'est sur que la DA, y'a des choses à dire, des choses que j'aime moins meme si ça va, passé l'effet de surprise finalement j'aime bien.

    J'essaye de pas penser à l'original, c'est tjs compliqué les refontes graphiques soit c'est trop proche, soit c'est trop eloigné ou soit c'est trop generique, soit ça a trop de caractere

    sur un nouveau jeu on ressent moins ce probleme.
    edgar posted the 09/09/2026 at 09:30 PM
    Je trouve Metroid Ravenous vraiment solide visuellement, en tout cas il m’a fait forte impression lors de son annonce.

    Et pour Kirby franchement qu’il soit beau ou moche j’en ai strictement rien à cirer, c’est pas du tout ma came cette licence.
    mykle333 posted the 09/09/2026 at 09:45 PM
    Ceux qui ne voient pas la difference sont des trolls ou ont de la merde dans les yeux. ( et le cerveau)
    hypermario posted the 09/09/2026 at 09:47 PM
    nad45 ton imag de kirby je pense mem pas que ta ps5 le fasse tourner, apres pour Metroid j'avoue que ca a l'air faisable..

    Sans allez jusqua hozizon Zero, zelda botw est plus fin et plus chargé.. on vera le gameplay et l'aventure, ca reste le plus important
    aragami posted the 09/09/2026 at 09:48 PM
    La console en a dans le ventre y'a qua voir resident evil requiem et ff7, même si jeu couloir cest vraiment bluffant! Le problème ne vient pas de la machine, mais clairement de l'expérience de nintendo dans la next gen! Quand sony et microsoft bossait sur ps4 xbox one , ps5 et xbox séries depuis des années, nintendo eux était encore sur switch! Faire des jeux sur next gen pour eux c'est tout nouveau! La firme n'a clairement pas l'expérience d'un studio comme santa monica ou nighty dogs...Et les studios nintendo n'ont pas le personnel de sony...Ya encore quelques années le bâtiment de la firme n'était même pas construit...Nintendo, à du talent mais nintendo à du retard... Et la firme essaye de rattraper ça petit à petit...Je ne suis même pas sur qu'elle essaye, elle va à son rythme tout simplement et ne se soucie guère de la concurence...Cela fait leurs force et faiblesse à la fois...
    hypermario posted the 09/09/2026 at 09:49 PM
    nad45 Je dirait meme que DonkeyKong est plus jolie alors que le monde est destructible :3d voxel ...
    hypermario posted the 09/09/2026 at 09:51 PM
    aragami Je suis pas tout a fait d'accord, Nintendo a des studio de taille et d'ambition differente. Zelda, Mario ont le dessus du panier, le reste varie selon l'esperance de vente j'imagine
    guiguif posted the 09/09/2026 at 09:52 PM
    mykle333 Il doit y avoir beaucoup de trolls alors
    azerty posted the 09/09/2026 at 10:37 PM
    Après la machine c'est une PS4...
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