

Ravenous







Dread







World Beyond







Forgotten World



RavenousDreadWorld BeyondForgotten World

Autant hier Zelda a mis une petite claque visuelle, montrant que la machine en a dans le bide, autant Metroid Ravenous et Kirby and the World Beyond ont des gueules de jeux Switch 1 en 60fps avec une reso plus élevée.L'excuse de l'open world pour Kirby ne tient pas, quant à Metroid Ravenous, je ne demande pas forcément du Ori, mais quand même... on est sur l’équivalent d'une PS4 Pro.