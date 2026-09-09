profile
shuntaro
12
Likes
Likers
shuntaro
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2
visites since opening : 579043
shuntaro > blog
Square Enix les sacs à merde.
J'en ai ras le cul que dès que tu possèdes un jeu Switch 1 de Square Enix ils ne te proposent aucun upgrade sur Switch 2 mais te demande de tout racheter. Entre les GKC, les patchs non disponible... Ils nous prennent pour quoi ses putains d'enfoirées ?

Boite de merde
    tags :
    12
    Likes
    Who likes this ?
    shinz0, idd, malroth, grospich, terminagore, fdestroyer, suzukube, apejy, metroidvania, icebergbrulant, yurius, narustorm
    posted the 09/09/2026 at 08:00 PM by shuntaro
    comments (9)
    icebergbrulant posted the 09/09/2026 at 08:04 PM
    Je mets un j’aime car ça vient du cœur !
    yurius posted the 09/09/2026 at 08:08 PM
    Oui c'est devenu vraiment des gros FDP moi personnellement si jamais je dois acheter un de leurs jeux à l'avenir ce sera en promotion et pas à plus de 20 €.
    jackfrost posted the 09/09/2026 at 08:14 PM
    C'est comme pour les jeux xbox physique à dématérialiser, Square ne le propose pas . J'achète en occasion quand c'est introuvable ou quand c'est Square Enix.

    yurius
    suzukube posted the 09/09/2026 at 08:22 PM
    Perso c'est encore pire, à la limite que je paye 79 euros pour leur jeu que j'ai deja, ok, mais que les sauvegardes ne soient pas compatibles, j'comprends pas ils codent avec leur cul ou quoi je n'ai JAMAIS vu ca...
    supasaiyajin posted the 09/09/2026 at 08:30 PM
    Le problème c'est que ça continue d'acheter alors qu'ils nous respectent pas.
    fritesmayo76 posted the 09/09/2026 at 08:31 PM
    Tant que certains paient.. On a même des specimens qui rachètent plein pot les jeux portages en carte clé
    51love posted the 09/09/2026 at 08:32 PM
    C'est une boîte de merde effectivement.

    J'ai des jeux SE sur Switch 1..
    Pr la peine mes prochains jeux SE ça sera en solde sur Steam
    zephon posted the 09/09/2026 at 08:34 PM
    suzukube namco fait la même chose, atlus fait la même chose, ouvre tes œillères
    jenicris posted the 09/09/2026 at 08:40 PM
    Pour des pigeons
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo