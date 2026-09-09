J'en ai ras le cul que dès que tu possèdes un jeu Switch 1 de Square Enix ils ne te proposent aucun upgrade sur Switch 2 mais te demande de tout racheter. Entre les GKC, les patchs non disponible... Ils nous prennent pour quoi ses putains d'enfoirées ?
Boite de merde
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posted the 09/09/2026 at 08:00 PM by shuntaro
yurius
J'ai des jeux SE sur Switch 1..
Pr la peine mes prochains jeux SE ça sera en solde sur Steam