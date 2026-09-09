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aeris201 > blog
Seule la Switch 2 aura Persona 6 en physique ?


Vu que c'est peu probable qu'il sorte avant janvier 2028
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    ducknsexe, tynokarts
    posted the 09/09/2026 at 07:29 PM by aeris201
    comments (8)
    tynokarts posted the 09/09/2026 at 07:32 PM
    2028
    nicolasgourry posted the 09/09/2026 at 07:36 PM
    Je ne sais pas pourquoi, mais dans quelque temps, tu vas utiliser plus d'une fois ce running gag.
    aeris201 posted the 09/09/2026 at 07:36 PM
    nicolasgourry
    ziggourat posted the 09/09/2026 at 07:38 PM
    Complètement idiot comme réflexion. D'un part, si le jeu sort vraiment en 2028, alors absolument rien ne garantira que Sega ne s'alignera pas sur les autres versions pour sortir aussi un code in box dans la version S2. Et quand bien même ils se decident à sortir une version physique uniquement sur la console de Nintendo alors ce sera juste une GCK, donc bon....

    La provocation sans réflexion, c'est inutile
    ducknsexe posted the 09/09/2026 at 07:38 PM
    shuntaro posted the 09/09/2026 at 07:52 PM
    aeris201 t'oublies la version Xbox series X. Qui sera vue le peu d'exemplaires produits et vendu la meilleure version, rien que graphique. Mais comme on peut jouer en portable sur Switch 2. On va foncer sur la version Switch 2
    cail2 posted the 09/09/2026 at 08:12 PM
    aeris201
    Version disque pour PS5. Du coup ce sera mieux que la GKC en carton sur Switch 2 : https://games.gg/news/persona-6-physical-copies-ps5/
    suzukube posted the 09/09/2026 at 08:28 PM
    cail2 les GKC sont en plastique, c'est GTA 6 qui sera imprimé sur du carton
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