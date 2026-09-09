accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
29
❤
Likers
Who likes this ?
asakim
,
grozourson
,
izanami
,
hyoga57
,
anakaris
,
loudiyi
,
minbox
,
eldren
,
trungz
,
cyberwolf22
,
kabuki
,
lowckon
,
riuy
,
jackfrost
,
fiveagainstone
,
linuxclan
,
escobar
,
esets
,
diablass59
,
e3payne
,
jozen15
,
raph64
,
rachidd
,
espion
,
trichejeux
,
rabbitroad
,
boyd
,
kevinmccallisterrr
,
cannatonic
name :
Atlus
official website :
http://www.atlus.com
profile
14
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
aeris354
,
aeris355
,
aeris358
,
aeris361
,
aeris362
,
aeris363
,
aeris365
,
aeris202
,
aeris203
,
skuldleif
,
barret49201
,
suzukube
,
aeris205
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
242
visites since opening :
437130
aeris201
> blog
Seule la Switch 2 aura Persona 6 en physique ?
Vu que c'est peu probable qu'il sorte avant janvier 2028
tags :
2
Likes
Who likes this ?
ducknsexe
,
tynokarts
posted the 09/09/2026 at 07:29 PM by
aeris201
comments (
8
)
tynokarts
posted
the 09/09/2026 at 07:32 PM
2028
nicolasgourry
posted
the 09/09/2026 at 07:36 PM
Je ne sais pas pourquoi, mais dans quelque temps, tu vas utiliser plus d'une fois ce running gag.
aeris201
posted
the 09/09/2026 at 07:36 PM
nicolasgourry
ziggourat
posted
the 09/09/2026 at 07:38 PM
Complètement idiot comme réflexion. D'un part, si le jeu sort vraiment en 2028, alors absolument rien ne garantira que Sega ne s'alignera pas sur les autres versions pour sortir aussi un code in box dans la version S2. Et quand bien même ils se decident à sortir une version physique uniquement sur la console de Nintendo alors ce sera juste une GCK, donc bon....
La provocation sans réflexion, c'est inutile
ducknsexe
posted
the 09/09/2026 at 07:38 PM
shuntaro
posted
the 09/09/2026 at 07:52 PM
aeris201
t'oublies la version Xbox series X. Qui sera vue le peu d'exemplaires produits et vendu la meilleure version, rien que graphique. Mais comme on peut jouer en portable sur Switch 2. On va foncer sur la version Switch 2
cail2
posted
the 09/09/2026 at 08:12 PM
aeris201
Version disque pour PS5. Du coup ce sera mieux que la GKC en carton sur Switch 2
:
https://games.gg/news/persona-6-physical-copies-ps5/
suzukube
posted
the 09/09/2026 at 08:28 PM
cail2
les GKC sont en plastique, c'est GTA 6 qui sera imprimé sur du carton
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
La provocation sans réflexion, c'est inutile
Version disque pour PS5. Du coup ce sera mieux que la GKC en carton sur Switch 2 : https://games.gg/news/persona-6-physical-copies-ps5/