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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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En 6 mois de temps, la NS2 va gagner du galon avec les exclusivités
Septembre 2026
/
Novembre 2026
Janvier 2027
Si elle garde le même rythme de croisière de sorties avec des exclusivités comme ça, ça va faire mal, surtout avec ce qui va arriver en 2027.
2027, il y a :
Kirby and the World Beyond
Xenoblade Genesis
Pokémon Vagues / vents
Et on n'a encore pas tout vu.
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kevinmccallisterrr
posted the 09/09/2026 at 05:45 PM by
nicolasgourry
comments (
8
)
escobar
posted
the 09/09/2026 at 05:55 PM
Tout se passe comme prévu
vagrant
posted
the 09/09/2026 at 06:11 PM
"Des exclusivités comme ça" tu veux dire des jeux à petit budget ?
Y'a bien que Xenoblade et Kirby (et encore lui) qui ont l'air un minimum ambitieux.
yanssou
posted
the 09/09/2026 at 06:12 PM
La console du vide
jaeg01
posted
the 09/09/2026 at 06:18 PM
Le nivellement par le bas...
Et ils trouvent des simplets pour s'en extasier c'est ça le pire
cyr
posted
the 09/09/2026 at 06:20 PM
Pokemon, xenoblade et kirby, j'aurai du mal a boycotter.....
gat
posted
the 09/09/2026 at 06:22 PM
yanssou
Bah c’est Nicoswitch
Durant ce même laps de temps ailleurs des jeux qui ne sortent pas sur sa console chérie :
PS5 : Tokon, Wolverine, Phantom Blade Zero, Silent Hill… et seulement GTA VI
Xbox : Gears E-Day, Fable et seulement … GTA VI
neptonic
posted
the 09/09/2026 at 06:30 PM
ya quoi de fou réellement sur ce line up si on retire le logo nintendo ?
Je vous surtout des jeux à petits budgets pour caller jusqu'au prochain gros morceaux qui sera développer nativement pour tirer profit de la puissance de la console....
yanssou
posted
the 09/09/2026 at 06:30 PM
gat
bien trouvé le surnom
+ les tiers dans le meilleur confort possible.
Le direct était juste minable et s'enthousiasmer dessus vraiment je ne comprend pas.
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Y'a bien que Xenoblade et Kirby (et encore lui) qui ont l'air un minimum ambitieux.
Et ils trouvent des simplets pour s'en extasier c'est ça le pire
Durant ce même laps de temps ailleurs des jeux qui ne sortent pas sur sa console chérie :
PS5 : Tokon, Wolverine, Phantom Blade Zero, Silent Hill… et seulement GTA VI
Xbox : Gears E-Day, Fable et seulement … GTA VI
Je vous surtout des jeux à petits budgets pour caller jusqu'au prochain gros morceaux qui sera développer nativement pour tirer profit de la puissance de la console....
+ les tiers dans le meilleur confort possible.
Le direct était juste minable et s'enthousiasmer dessus vraiment je ne comprend pas.