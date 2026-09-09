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En 6 mois de temps, la NS2 va gagner du galon avec les exclusivités

Septembre 2026
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Novembre 2026



Janvier 2027



Si elle garde le même rythme de croisière de sorties avec des exclusivités comme ça, ça va faire mal, surtout avec ce qui va arriver en 2027.

2027, il y a :
Kirby and the World Beyond
Xenoblade Genesis
Pokémon Vagues / vents

Et on n'a encore pas tout vu.
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    kevinmccallisterrr
    posted the 09/09/2026 at 05:45 PM by nicolasgourry
    comments (8)
    escobar posted the 09/09/2026 at 05:55 PM
    Tout se passe comme prévu
    vagrant posted the 09/09/2026 at 06:11 PM
    "Des exclusivités comme ça" tu veux dire des jeux à petit budget ?

    Y'a bien que Xenoblade et Kirby (et encore lui) qui ont l'air un minimum ambitieux.
    yanssou posted the 09/09/2026 at 06:12 PM
    La console du vide
    jaeg01 posted the 09/09/2026 at 06:18 PM
    Le nivellement par le bas...

    Et ils trouvent des simplets pour s'en extasier c'est ça le pire
    cyr posted the 09/09/2026 at 06:20 PM
    Pokemon, xenoblade et kirby, j'aurai du mal a boycotter.....
    gat posted the 09/09/2026 at 06:22 PM
    yanssou Bah c’est Nicoswitch

    Durant ce même laps de temps ailleurs des jeux qui ne sortent pas sur sa console chérie :

    PS5 : Tokon, Wolverine, Phantom Blade Zero, Silent Hill… et seulement GTA VI

    Xbox : Gears E-Day, Fable et seulement … GTA VI
    neptonic posted the 09/09/2026 at 06:30 PM
    ya quoi de fou réellement sur ce line up si on retire le logo nintendo ?

    Je vous surtout des jeux à petits budgets pour caller jusqu'au prochain gros morceaux qui sera développer nativement pour tirer profit de la puissance de la console....
    yanssou posted the 09/09/2026 at 06:30 PM
    gat bien trouvé le surnom

    + les tiers dans le meilleur confort possible.

    Le direct était juste minable et s'enthousiasmer dessus vraiment je ne comprend pas.
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