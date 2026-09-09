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aeris201 > blog
[Nintendo Direct] Le tarif officiel des jeux déja precommandables (UPDATE : taille de certain jeux)


– Meccha Chameleon (4,14 € au lieu de 5,18 € pendant une semaine)
– Metroid Ravenous (59,99 €)
– Final Fantasy Ⅶ Revelation (79,99 €)
– Resident Evil 4 Gold Edition (39,99 € au lieu de 49,99 € en précommande)
– Resident Evil 2 Gold Edition (29,99 € au lieu de 39,99 € en précommande)
– Resident Evil 3 (19,79 € au lieu de 29,99 € en précommande)
– Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Édition ultime (59,99 €)
– Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri (59,99 €)
– Tomb Raider: Legacy of Atlantis (59,99 €)
– Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition (35,99 € au lieu de 39,99 € en précommande)
– The Witcher Ⅲ: Wild Hunter – Remastered (59,99 €)
– Crisis Core: Final Fantasy Ⅶ Reunion (41,99 € au lieu de 59,99 € pendant deux semaines)
– Stellar Blade Complete Edition (59,99 €)
– LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir (69,99 €)
– Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori (mise à niveau à 9,99 €)
– Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- (24,99 €)
– Hell Is Us (59,99 €)
– Bluey’s Happy Snaps : Édition Deluxe (39,99 € au lieu de 54,99 € en précommande)
– Fatal Fury: City of the Wolves – Standard Edition (19,99 €)
– Yu-Gi-Oh! Tag Force GX (49,99 €)

UPDATE :

Metroid Ravenous 20,2 Go
Resident Evil 2 14 Go
Resident Evil 3 12,9 Go
Resident Evil 4 29 Go
Monster Hunter Wilds 39 Go
Guardians of the Galaxy 45 Go
Stellar Blade Complete Edition 25,3 Go
https://x.com/NintendHOME/status/2097709391965241602?s=20
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    posted the 09/09/2026 at 04:23 PM by aeris201
    comments (6)
    sonilka posted the 09/09/2026 at 04:30 PM
    On remarquera que tous les jeux qui sortiront en boite seront dispo plusieurs mois après la sortie demat. De la à penser que les éditeurs le font exprès, il n'y a qu'un pas.
    altendorf posted the 09/09/2026 at 04:32 PM
    sonilka Et oui, le bal des hypocrites
    bennj posted the 09/09/2026 at 04:34 PM
    sonilka lesquels ?
    sonilka posted the 09/09/2026 at 04:41 PM
    bennj de mémoire le trio Resident Evil et Fatal Fury. Je ne me souviens pas si il y en avait d'autres.
    drybowser posted the 09/09/2026 at 04:45 PM
    Fais chier pour les resident evil je veux les physique moi obligé d'attendre x mois comme un con ! C'est clair que c'est fait exprès pour favoriser la demat mais tant pis je vais patienter comme je le fais deja avec xeno 2 ^^
    cyr posted the 09/09/2026 at 05:49 PM
    sonilka ben suffit de patienter. Si vous voulez une boite avec gkc.


    Par contre le jeux sur les gardiens de la galaxy, c'est quoi comme jeux? Je crois que je l'avais pris sur la ps4 ou xbox serie , je sais plus soit avec le psn+ ou le gamepass (je penche pour la deuxième solution) mais jamais lancé...j'aime bien les gardiens de la galaxy.


    Pour pikmin 4 le nouveau mode a l'air sympa. Mais ça me fait chier d'upgrader pikmin 4....

    drybowser suffit d'attendre. Bon pour moi j'ai les 3 en demat sir la ps4 et la xbox serie. Non merci. Quand ils seront a 10€.
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