– Meccha Chameleon (4,14 € au lieu de 5,18 € pendant une semaine)
– Metroid Ravenous (59,99 €)
– Final Fantasy Ⅶ Revelation (79,99 €)
– Resident Evil 4 Gold Edition (39,99 € au lieu de 49,99 € en précommande)
– Resident Evil 2 Gold Edition (29,99 € au lieu de 39,99 € en précommande)
– Resident Evil 3 (19,79 € au lieu de 29,99 € en précommande)
– Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Édition ultime (59,99 €)
– Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri (59,99 €)
– Tomb Raider: Legacy of Atlantis (59,99 €)
– Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition (35,99 € au lieu de 39,99 € en précommande)
– The Witcher Ⅲ: Wild Hunter – Remastered (59,99 €)
– Crisis Core: Final Fantasy Ⅶ Reunion (41,99 € au lieu de 59,99 € pendant deux semaines)
– Stellar Blade Complete Edition (59,99 €)
– LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir (69,99 €)
– Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori (mise à niveau à 9,99 €)
– Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- (24,99 €)
– Hell Is Us (59,99 €)
– Bluey’s Happy Snaps : Édition Deluxe (39,99 € au lieu de 54,99 € en précommande)
– Fatal Fury: City of the Wolves – Standard Edition (19,99 €)
– Yu-Gi-Oh! Tag Force GX (49,99 €)
UPDATE :
Metroid Ravenous 20,2 Go
Resident Evil 2 14 Go
Resident Evil 3 12,9 Go
Resident Evil 4 29 Go
Monster Hunter Wilds 39 Go
Guardians of the Galaxy 45 Go
Stellar Blade Complete Edition 25,3 Go
Par contre le jeux sur les gardiens de la galaxy, c'est quoi comme jeux? Je crois que je l'avais pris sur la ps4 ou xbox serie , je sais plus soit avec le psn+ ou le gamepass (je penche pour la deuxième solution) mais jamais lancé...j'aime bien les gardiens de la galaxy.
Pour pikmin 4 le nouveau mode a l'air sympa. Mais ça me fait chier d'upgrader pikmin 4....
drybowser suffit d'attendre. Bon pour moi j'ai les 3 en demat sir la ps4 et la xbox serie. Non merci. Quand ils seront a 10€.