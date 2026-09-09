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Eternal Anima : Long trailer pour le J-RPG annoncé durant le ND
Annoncé durant le ND, Eternal Anima est le nouveau J-RPG de Marvelous qui sortira le 4 mars 2027 sur PS5, PC, Xbox et Switch 2.
Le jeu sortira en boite standard et collector sur PS5 et Switch 2 (GKC en Europe, vraie cartouche aux US).
Pas encore d'info si le jeu aura une traduction française ou non.

Directeur : Katsuhisa Higuchi
Story concept : Keisuke Makino
Histoire : Kazushige Nojima (huhu)

"Dans un monde dépourvu de terres émergées et englouti par une mer infinie, le royaume flottant d'Urvis Ael demeure l'ultime bastion de la civilisation. Ses habitants mènent une existence paisible sous la tutelle de leur dirigeant omnipotent, le Tout-Puissant, régis par une loi immuable : l'interdiction absolue de tout progrès. Après avoir remis en question cet idéal, Wade est traqué comme un hérétique ; il s'enfuit vers les Mers Interdites en quête d'un monde nouveau. Au fil d'un périple traversant le passé et le présent de quatre continents oubliés, lui et ses compagnons découvrent la véritable signification de l'héritage de la sagesse ancestrale.

Grâce à son don de psychométrie, Wade peut déchiffrer les souvenirs enfouis dans les objets, ce qui lui permet d'acquérir de nouvelles capacités et classes pour le combat. Il utilise également la prescience au cœur de l'action pour anticiper les mouvements ennemis et l'issue de chaque tour. Choisissez vos commandes avec stratégie et réécrivez l'avenir prédit par Wade : préparez-vous à encaisser les assauts ou prenez l'initiative pour empêcher totalement les actions adverses.

Conçu par une équipe de vétérans du RPG maintes fois salués, doté de visuels somptueux inspirés de l'âge d'or du genre et pensé selon des codes modernes, Eternal Anima est une épopée où vous devrez sauver le passé pour libérer le présent."




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    posted the 09/09/2026 at 04:06 PM by guiguif
    comments (6)
    losz posted the 09/09/2026 at 04:10 PM
    C'est aussi moche qu'un jeu de Tokyo RPG Factory, sauf que ca sort en 2027...
    guiguif posted the 09/09/2026 at 04:15 PM
    losz

    2d-HD : fap fap
    3D Chibi : gneugneugneu
    zekk posted the 09/09/2026 at 04:16 PM
    guiguif
    lesorcierdujv posted the 09/09/2026 at 04:17 PM
    Donc cartouche physique pour la version US où 90% des joueurs sont full démat mais Game Key Card en Europe qui est le dernier continent où le physique fait de la résistance ? Très belle logique
    oreillesal posted the 09/09/2026 at 04:17 PM
    Curieux d'en voir plus.
    aerithlazyqueen posted the 09/09/2026 at 04:18 PM
    Beaucoup trop de Husbando dans le casting je passe^^
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