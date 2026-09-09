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name :
The Duskbloods
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
FromSoftware
genre :
action
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aeris201
> blog
The Duskbloods en 2026 a mon avis c'est cuit
Pas de nouvelles dans ce ND donc je vois pas dans quel monde il pourrait encore sortir cette année.
Ce sera certainement pour 2027, meme si ya pas eu d'annonce de report.
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posted the 09/09/2026 at 04:05 PM by
aeris201
comments (
3
)
ducknsexe
posted
the 09/09/2026 at 04:11 PM
Le test Online a pas était concluant
aeris201
posted
the 09/09/2026 at 04:14 PM
ducknsexe
Possible que ce soit la raison.
En tout cas les retours des joueurs sur le gameplay a été positif
ducknsexe
posted
the 09/09/2026 at 04:19 PM
aeris201
la fin d année aura de beau yeux que pour link.
Mais effectivement c'est étrange que le jeu a disparu du Direct. A suivre...
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En tout cas les retours des joueurs sur le gameplay a été positif
Mais effectivement c'est étrange que le jeu a disparu du Direct. A suivre...