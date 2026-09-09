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name :
Hyrule Warriors : L'Ere du Fleau
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Omega Force
genre :
action
multiplayer :
2 en coop (local)
european release date :
11/20/2020
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aeris201
> blog
[Switch 2] Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau - Edition Ultime sortira en Game Key Card
C'est le deuxième jeu edité par Nintendo dans ce cas de figure apres Pokopia
D'ailleurs ils partagent le meme developpeur : Tecmo Koei.
Coincidence ?
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posted the 09/09/2026 at 03:29 PM by
aeris201
comments (
14
)
saram
posted
the 09/09/2026 at 03:30 PM
L'arnaque pour un jeu Nintendo...
narustorm
posted
the 09/09/2026 at 03:33 PM
Même si zelda pas d'achat.
guiguif
posted
the 09/09/2026 at 03:33 PM
et voilà Nintendo qui commence
masharu
posted
the 09/09/2026 at 03:34 PM
Bon bah sans moi.
saram
J'ai un peu de mal, Koei Tecmo édite les Hyrule Warriors au Japon ça ne peut être que la seule explicitation, mais faut voir s'il y a une explication. Oui Nintendo n'avait jamais dit qu'il ne fera pas de carte clé, mais j'ose espérait qu'en tant qu'éditeur et constructeur ils feraient l'effort.
apejy
posted
the 09/09/2026 at 03:34 PM
Les enfoirés !!
sephrius
posted
the 09/09/2026 at 03:34 PM
Oh putain ils font chier, j'attendais cette version pour me le prendre. Ce sera donc la version Switch.
forte
posted
the 09/09/2026 at 03:35 PM
On va se contenter de la maj alors !
metroidvania
posted
the 09/09/2026 at 03:37 PM
Tant pis pour eux
masharu
posted
the 09/09/2026 at 03:37 PM
Pokémon Pokopia c'est surtout Pokémon Company et ils font le strict minimum depuis Pokémon Go. Vent/Vague, ça ne m'étonnerais pas que ça soit en clé.
jackfrost
posted
the 09/09/2026 at 03:40 PM
Édition flemme ultime
fritesmayo76
posted
the 09/09/2026 at 03:46 PM
masharu
Bizarre, de mémoire le dernier Hyrule Warriors sur Switch 2 c'était pas une carte clé.
tripy73
posted
the 09/09/2026 at 03:47 PM
Ils font chier avec leurs remasters bonifiés éditions Switch 2 avec mise à jour payante...
masharu
: l'explication est simple, ils ne veulent pas s'emmerder à produire des formats différents selon les régions, le jeu est donc édité par KT qui s'occupe de la production et de la distribution au Japon, puis Nintendo s'occupe de sa distribution dans le reste du monde.
masharu
posted
the 09/09/2026 at 03:53 PM
tripy73
Yep ça doit être ça
fritesmayo76
Nan il est complet en physique pourtant (et aussi au Japon).
fritesmayo76
posted
the 09/09/2026 at 03:58 PM
Et du coup, on connait le prix de la maj?
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saram J'ai un peu de mal, Koei Tecmo édite les Hyrule Warriors au Japon ça ne peut être que la seule explicitation, mais faut voir s'il y a une explication. Oui Nintendo n'avait jamais dit qu'il ne fera pas de carte clé, mais j'ose espérait qu'en tant qu'éditeur et constructeur ils feraient l'effort.
masharu : l'explication est simple, ils ne veulent pas s'emmerder à produire des formats différents selon les régions, le jeu est donc édité par KT qui s'occupe de la production et de la distribution au Japon, puis Nintendo s'occupe de sa distribution dans le reste du monde.
fritesmayo76 Nan il est complet en physique pourtant (et aussi au Japon).