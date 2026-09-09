Voici toutes les annonces :
Monster Hunter Wilds : 4 décembre 2026
Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion : aujourd'hui
Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau Definitive Edition : 25 février 2027
Meccha Cameleon : 9 septembre
Star Fox MAJ gratuite : 30 septembre
Pokemon Pokopia 2eme DLC : fin 2026
Kingdom Come Deliverance 2 : 2027
Professeur Layton and the New World of Steam : 10 décembre 2026
Yo-Kai Watch 2 Haunted Domain : En développement
Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition : 12 novembre 2026
Onyx: The Dark Grip : 2027
Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition : 3 décembre 2026
Stage Fright : 2027
Disney Dreamlight Valley : The Keepsake Sea : Sortie en novembre 2026
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight : 18 septembre 2026
Amiibo Kirby Air Riders : 12 novembre 2026
Cairn : 2027
Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 et Resident Evil 4 : 2027
Tomb Raider: Legacy of Atlantis : 12 février 2027
Metroid Ravenous : 28 janvier 2027
Mega Man: Dual Overdrive : 2027
Eternal Anima : 4 mars 2027
Daganronpa 2x2 : 14 janvier 2027
Fatal Fury: City of the Wolves : 22 octobre 2026
Metal Slug Ultimate Collection : 2027
Yu-Gi-Oh Tag Force GX : 16 février 2027
Far Cry 3 : 2027
The Crew Motorfest : le 8 octobre 2026
Hela : 1 décembre 2026
Stellar Blade : 5 novembre 2026
It Takes Two : 15 octobre 2026
Palia Nintendo Switch 2 Edition : décembre 2026
Hell is Us : 8 octobre 2026
007 First Light : 2026
Persona 4 Revival : 20 mai 2027
Persona 6 : 2027
Kirby and the World Beyond : 2027
Quels jeux allez-vous prendre?
Source : https://www.gamespot.com/articles/nintendo-direct-september-2026-all-the-biggest-announcements-and-games/
ce sera mon jeu de janvier héhéhé
Professeur Layton and the New World of Steam : 10 décembre 2026
Metroid Ravenous : 28 janvier 2027
Mega Man: Dual Overdrive : 2027
Persona 6 : 2027
Kirby and the World Beyond : 2027
Je surveille de loin :
Onyx: The Dark Grip : 2027
Stage Fright : 2027
Eternal Anima : 4 mars 2027
Hela : 1 décembre 2026
Le Kirby de la fin semble fou, déjà que le jeu switch en 3D était une belle avancé dans la proposition de jeu dans la saga.
Mais top, puis rien que le xenoblade Genesis perso j'y jouerai sur 2 mois lol
Sinon bon j'ai quelque cœur a mettre dans ma liste eshop pour pas perdre de vue certains titre (quand il y a des promo)
Car sans ça, c'est le bordel.