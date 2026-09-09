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Metroid Ravenous
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name : Metroid Ravenous
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : N.C
genre : action-aventure
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[Switch 1 & 2] Liste de toutes les annonces du Nintendo Direct


Voici toutes les annonces :

Monster Hunter Wilds : 4 décembre 2026



Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion : aujourd'hui



Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau Definitive Edition : 25 février 2027
Meccha Cameleon : 9 septembre
Star Fox MAJ gratuite : 30 septembre
Pokemon Pokopia 2eme DLC : fin 2026
Kingdom Come Deliverance 2 : 2027



Professeur Layton and the New World of Steam : 10 décembre 2026
Yo-Kai Watch 2 Haunted Domain : En développement
Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition : 12 novembre 2026
Onyx: The Dark Grip : 2027
Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition : 3 décembre 2026



Stage Fright : 2027
Disney Dreamlight Valley : The Keepsake Sea : Sortie en novembre 2026
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight : 18 septembre 2026
Amiibo Kirby Air Riders : 12 novembre 2026
Cairn : 2027
Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 et Resident Evil 4 : 2027



Tomb Raider: Legacy of Atlantis : 12 février 2027
Metroid Ravenous : 28 janvier 2027



Mega Man: Dual Overdrive : 2027
Eternal Anima : 4 mars 2027
Daganronpa 2x2 : 14 janvier 2027
Fatal Fury: City of the Wolves : 22 octobre 2026
Metal Slug Ultimate Collection : 2027
Yu-Gi-Oh Tag Force GX : 16 février 2027
Far Cry 3 : 2027



The Crew Motorfest : le 8 octobre 2026
Hela : 1 décembre 2026
Stellar Blade : 5 novembre 2026
It Takes Two : 15 octobre 2026
Palia Nintendo Switch 2 Edition : décembre 2026
Hell is Us : 8 octobre 2026
007 First Light : 2026
Persona 4 Revival : 20 mai 2027
Persona 6 : 2027



Kirby and the World Beyond : 2027



Quels jeux allez-vous prendre?

Source : https://www.gamespot.com/articles/nintendo-direct-september-2026-all-the-biggest-announcements-and-games/
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    ducknsexe, aeris201
    posted the 09/09/2026 at 03:10 PM by link49
    comments (16)
    ducknsexe posted the 09/09/2026 at 03:15 PM
    Metroid Ravenous : 28 janvier 2027

    ce sera mon jeu de janvier héhéhé
    dooku posted the 09/09/2026 at 03:16 PM
    Putain nintendo assure
    yogfei posted the 09/09/2026 at 03:18 PM
    Day one :
    Professeur Layton and the New World of Steam : 10 décembre 2026
    Metroid Ravenous : 28 janvier 2027
    Mega Man: Dual Overdrive : 2027
    Persona 6 : 2027
    Kirby and the World Beyond : 2027

    Je surveille de loin :
    Onyx: The Dark Grip : 2027
    Stage Fright : 2027
    Eternal Anima : 4 mars 2027
    Hela : 1 décembre 2026
    kidicarus posted the 09/09/2026 at 03:18 PM
    Bloober team avait raison du pourquoi de l'exclusivité de leur jeu Switch 2. Ça semble très original, mais je pense que ça va être dur pour séduire le joueur.

    Le Kirby de la fin semble fou, déjà que le jeu switch en 3D était une belle avancé dans la proposition de jeu dans la saga.
    aeris201 posted the 09/09/2026 at 03:19 PM
    Link49 Tu as oublié Stellar Blade qui sort le 5 novembre, le meme jour que Ocarina of Time
    ratchet posted the 09/09/2026 at 03:19 PM
    Du coup Final Fantasy full demat sur S2 alors que sur les autres consoles il est en boîte ? Ou alors j’ai mal compris.
    link49 posted the 09/09/2026 at 03:21 PM
    aeris201 Il me semble qu'il est dans le bas de la liste.
    aeris201 posted the 09/09/2026 at 03:24 PM
    link49 Ah j'avais pas vu

    wickette posted the 09/09/2026 at 03:24 PM
    On va dire qu'il y a largement de quoi faire mais en 2027 faut commencer à montrer au moins un mario 3D ou Super Smash en plus du pokémon.

    Mais top, puis rien que le xenoblade Genesis perso j'y jouerai sur 2 mois lol
    link49 posted the 09/09/2026 at 03:25 PM
    aeris201 Pas de souci. Le sortir en même temps que Zelda OOT, c'est du suicide par contre.
    ducknsexe posted the 09/09/2026 at 03:25 PM
    déçu du jeu de bloober team.
    rogeraf posted the 09/09/2026 at 03:27 PM
    Stellar Blade (je devrais craquer) et Metroid Ravenous pour ma part. C'est cool de penser a ces maj gratuites pour Starfox et MK Word. Pour une fois qu'on paye pas encore ...
    cyr posted the 09/09/2026 at 03:44 PM
    link49 007 toujours pas de date.....il finira par sortir en demat cette année et l'année prochaine en version boite a ce rythme


    Sinon bon j'ai quelque cœur a mettre dans ma liste eshop pour pas perdre de vue certains titre (quand il y a des promo)

    Car sans ça, c'est le bordel.
    link49 posted the 09/09/2026 at 03:45 PM
    Cyr Non, toujours pas alors qu'il ne reste que 3 mois dans l'année.
    cyr posted the 09/09/2026 at 03:48 PM
    link49 un peu juste pour lancer une production. Bon game key card assuré. Peut être que du coup il on fabriqué lee boîtes.
    link49 posted the 09/09/2026 at 03:49 PM
    Cyr J'espère que pour le retard, il sera sur la cartouche, même si j'ai un gros doute.
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