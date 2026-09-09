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aeris201 > blog
La Neo Geo AES+ reporté a septembre 2027
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    posted the 09/09/2026 at 01:37 PM by aeris201
    comments (19)
    saram posted the 09/09/2026 at 01:38 PM
    bragort posted the 09/09/2026 at 01:38 PM
    aeris201 posted the 09/09/2026 at 01:40 PM
    1 an de retard

    Ils ont le droit d'avoir peur de GTA6 mais a ce point la...
    guiguif posted the 09/09/2026 at 01:41 PM
    C'est bien, ils vont la sortir juste avant la next-gen
    temporell posted the 09/09/2026 at 01:41 PM
    chaine de rire pour une certaine personne sur youtube complétement anti-N qui attendait avec impatience la neo geo aes+ comme un fou ptdr
    micheljackson posted the 09/09/2026 at 01:42 PM
    Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon
    superpanda2 posted the 09/09/2026 at 01:42 PM
    On est vraiment dans l'amateurisme. Je suis ultra déçu, je me faisais une joie et je comptais les semaines.
    Invoquer la rupture des composants alors que la console n’embarque que quelques megas de mémoire c'est du foutage de gueule.
    J'espère qu'il y aura une compensation
    shuntaro posted the 09/09/2026 at 01:43 PM
    Mais putain c'est quoi cette communication de merde. C'est quoi cette connerie de nous dire que c'est déplacé d'un an. WTF. Genre il n'y a rien de prêt. Mais c'est quoi ses nuls
    micheljackson posted the 09/09/2026 at 01:44 PM
    Bon, ça laissera le temps à Krikzz de sortir l'Everdrive comme ça...
    forte posted the 09/09/2026 at 01:44 PM
    Hum, bizarre leur histoire...
    shinz0 posted the 09/09/2026 at 01:44 PM
    Mais NON
    micheljackson posted the 09/09/2026 at 01:46 PM
    shuntaro Les mecs s'attendaient à n'en vendre que 10 je pense
    altendorf posted the 09/09/2026 at 01:46 PM
    AIE
    shuntaro posted the 09/09/2026 at 01:46 PM
    micheljackson ils ont les chiffres de précommande. Même si ils n'avaient pas assez produit. Il suffisait de mettre du stock petit a petit.
    midomashakil posted the 09/09/2026 at 01:47 PM
    ca devient de la merde
    zekk posted the 09/09/2026 at 01:48 PM
    temporell Quelle mentalité
    pharrell posted the 09/09/2026 at 01:48 PM
    Ils déconnent un peu là... Décaler de 6 mois ok mais là presque 1 an... La hype va redescendre. Ils ont chiés dans la colle... Dommage!
    cail2 posted the 09/09/2026 at 01:49 PM
    C'est vrai que l'annoncer 6 semaines avant son lancement ça fait amateur. Sans parler du backlash où beaucoup de gens vont résilier leur préco.

    On sati si ça concerne que la console ou le lineup de 10 jeux aussi est de fait décalé ? C'est pour un ami scalper
    icebergbrulant posted the 09/09/2026 at 01:50 PM
    Un an ?!

    La seule explication: certains composants sont en rupture de stock ou... n’existent plus
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