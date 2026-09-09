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aeris201
> blog
La Neo Geo AES+ reporté a septembre 2027
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posted the 09/09/2026 at 01:37 PM by
aeris201
comments (
19
)
saram
posted
the 09/09/2026 at 01:38 PM
bragort
posted
the 09/09/2026 at 01:38 PM
aeris201
posted
the 09/09/2026 at 01:40 PM
1 an de retard
Ils ont le droit d'avoir peur de GTA6 mais a ce point la...
guiguif
posted
the 09/09/2026 at 01:41 PM
C'est bien, ils vont la sortir juste avant la next-gen
temporell
posted
the 09/09/2026 at 01:41 PM
chaine de rire pour une certaine personne sur youtube complétement anti-N qui attendait avec impatience la neo geo aes+ comme un fou ptdr
micheljackson
posted
the 09/09/2026 at 01:42 PM
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon
superpanda2
posted
the 09/09/2026 at 01:42 PM
On est vraiment dans l'amateurisme. Je suis ultra déçu, je me faisais une joie et je comptais les semaines.
Invoquer la rupture des composants alors que la console n’embarque que quelques megas de mémoire c'est du foutage de gueule.
J'espère qu'il y aura une compensation
shuntaro
posted
the 09/09/2026 at 01:43 PM
Mais putain c'est quoi cette communication de merde. C'est quoi cette connerie de nous dire que c'est déplacé d'un an. WTF. Genre il n'y a rien de prêt. Mais c'est quoi ses nuls
micheljackson
posted
the 09/09/2026 at 01:44 PM
Bon, ça laissera le temps à Krikzz de sortir l'Everdrive comme ça...
forte
posted
the 09/09/2026 at 01:44 PM
Hum, bizarre leur histoire...
shinz0
posted
the 09/09/2026 at 01:44 PM
Mais NON
micheljackson
posted
the 09/09/2026 at 01:46 PM
shuntaro
Les mecs s'attendaient à n'en vendre que 10 je pense
altendorf
posted
the 09/09/2026 at 01:46 PM
AIE
shuntaro
posted
the 09/09/2026 at 01:46 PM
micheljackson
ils ont les chiffres de précommande. Même si ils n'avaient pas assez produit. Il suffisait de mettre du stock petit a petit.
midomashakil
posted
the 09/09/2026 at 01:47 PM
ca devient de la merde
zekk
posted
the 09/09/2026 at 01:48 PM
temporell
Quelle mentalité
pharrell
posted
the 09/09/2026 at 01:48 PM
Ils déconnent un peu là... Décaler de 6 mois ok mais là presque 1 an... La hype va redescendre. Ils ont chiés dans la colle... Dommage!
cail2
posted
the 09/09/2026 at 01:49 PM
C'est vrai que l'annoncer 6 semaines avant son lancement ça fait amateur. Sans parler du backlash où beaucoup de gens vont résilier leur préco.
On sati si ça concerne que la console ou le lineup de 10 jeux aussi est de fait décalé ? C'est pour un ami scalper
icebergbrulant
posted
the 09/09/2026 at 01:50 PM
Un an ?!
La seule explication: certains composants sont en rupture de stock ou... n’existent plus
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Ils ont le droit d'avoir peur de GTA6 mais a ce point la...
Invoquer la rupture des composants alors que la console n’embarque que quelques megas de mémoire c'est du foutage de gueule.
J'espère qu'il y aura une compensation
On sati si ça concerne que la console ou le lineup de 10 jeux aussi est de fait décalé ? C'est pour un ami scalper
La seule explication: certains composants sont en rupture de stock ou... n’existent plus