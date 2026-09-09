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hideokojimax
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Halloween: The Game
Des avis ? Ca vaut le coup ?
J'ai l'impression que c'est sortie sans bruit et qu'il y a un review bombing des joueurs de Dead By Daylight sur
Steam
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posted the 09/09/2026 at 11:10 AM by
hideokojimax
comments (
4
)
slyder
posted
the 09/09/2026 at 11:22 AM
Pris hier avec 3 autres potes, joué 3h, y'a plusieurs mécaniques à comprendre, et une fois assimilés le fonctionnement d'augmentation de perso ben ça s'avère très intéressant, y'a tellement de possibilités de build c'est dingue !
L'ambiance est bien retranscrite, y'a tout un pan du gameplay où faut comprendre qu'il faut absolument sauver les PNJ qui sont des personnages importants de la licence, avec une ia pas si mal foutu, a qui on peut donner des ordres ainsi que les armer, qui peuvent d'ailleurs nous sauver le cul en plus de nos alliés humains.
Le concept est novateur dans ce style de jeu asymétrique, quand le tueur est bon c'est jouissif, de plus mourir n'est pas la fin, tu as plein de mini jeu pour booster de compétences les survivants, et aussi la possibilité de revenir en flic pour essayer d'arrêter Myers, ou de gagner plus d'XP, bref pour l'instant on apprécie beaucoup avec les collègues, à voir avec le temps si l'équilibre tueur/survivants perdure, car pour l'instant rien à dire !
zekk
posted
the 09/09/2026 at 11:28 AM
J'ai l'impression pourtant de voir des streams partout
zboubi480
posted
the 09/09/2026 at 11:31 AM
J'ai acheté Evid Dead, vendredi 13 et Dead by Daylight mais la, je fais l'impasse....
osiris67
posted
the 09/09/2026 at 01:02 PM
J attend la boite en octobre
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L'ambiance est bien retranscrite, y'a tout un pan du gameplay où faut comprendre qu'il faut absolument sauver les PNJ qui sont des personnages importants de la licence, avec une ia pas si mal foutu, a qui on peut donner des ordres ainsi que les armer, qui peuvent d'ailleurs nous sauver le cul en plus de nos alliés humains.
Le concept est novateur dans ce style de jeu asymétrique, quand le tueur est bon c'est jouissif, de plus mourir n'est pas la fin, tu as plein de mini jeu pour booster de compétences les survivants, et aussi la possibilité de revenir en flic pour essayer d'arrêter Myers, ou de gagner plus d'XP, bref pour l'instant on apprécie beaucoup avec les collègues, à voir avec le temps si l'équilibre tueur/survivants perdure, car pour l'instant rien à dire !