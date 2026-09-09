Nintendo vient tout juste de dévoiler sa nouvelle Switch 2 aux couleurs de Zelda, ainsi que la manette Pro Controller et l'amiibo Ocarina of Time associés, mais les stocks semblent déjà s'épuiser dans certaines régions du monde. Sur la boutique en ligne de Nintendo aux États-Unis, la Switch 2 « Édition 40e anniversaire de Zelda », vendue 519,99 $, affiche déjà « épuisé ». La situation est identique pour la manette Pro Controller vendue seule (99,99 $) et pour le modèle incluant le socle de présentation (109,99 $).
Les amiibo de Link enfant et Zelda enfant (24,99 $ chacun) sont également en rupture de stock sur la boutique Nintendo américaine, tout comme l'étui de transport à 39,99 $. La boutique Nintendo australienne a elle aussi épuisé ses stocks de la console anniversaire et de la manette Pro Controller.
Les exemplaires physiques du jeu (ainsi que les articles commémoratifs) commencent également à manquer chez certains revendeurs en ligne. Sans surprise, des annonces pour ces produits — notamment la Switch 2 et la manette Pro Controller en édition limitée — apparaissent déjà sur des sites comme eBay, où des revendeurs peu scrupuleux les proposent à des prix exorbitants.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/09/zeldas-limited-edition-switch-2-and-other-40th-anniversary-items-are-already-selling-out-unsurprisingly/
tags :
posted the 09/09/2026 at 11:03 AM by link49
Sinon la consoles en elle même est toujours de la même couleur que les autres switch2? Seul les Joy con et le dock sont au couleur de zelda?
Plus qu'à trouver un pote à qui revendre ma Switch 2 actuelle une fois le transfert console à console terminé.
Les magasins ferment alors que finalement ils seraient là solution pour envoyer bouler Les scalpers.
plus d'une heure
Personnes devant vous dans la file :
97361
Mouaip
Mais il y a aussi une grosse demande utilisateurs, c'est la combinaison des 2, j'ai pris la manette pro car on en a besoin d'une autre pour mario kart/party et le jeu standard j'ai eu un peu de mal et effectivement vu des files d'attentes
https://www.cultura.com/p-console-nintendo-switch-2-edition-limitee-the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-13424072.html
https://www.micromania.fr/p/console-nintendo-switch-2-edition-limitee-40eme-anniversaire-the-legend-of-zelda-164787.html
Peut on trouver l'amiibo de Link enfant quelque part en France ?
je choisis l'option 2
(C'est une blague en lien avec ton pseudo)
Après auxin regret, elle a pas la batterie interchangeable.
Sinon oui dommage , elle etais chouette.
Hors de question de l'avoir en démat
Figure toi que pour une fois ton humour m'a fait rire! ça doit être pour ça qu'il pleut!
Et moi c'est Michel, pas Michael!
Tiens ça serait bien que quelqu'un fasse un topic sur le pourquoi du choix de nos pseudo. Ça pourrait être drôle.
Je vais sur le nintendo store, je suis le 88000 eme sur la file d'attente....mais pourquoi il n'ont pas mis plus de stock .....
Non, mon vrai nom c'est Georges Guy. Mais j'avais peur qu'on m'embête sans arrêt si je le mettais