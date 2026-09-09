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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Switch 2] Zelda : Ocarina of Time Remake : Victime de son succès... ou des scalpers?


Nintendo vient tout juste de dévoiler sa nouvelle Switch 2 aux couleurs de Zelda, ainsi que la manette Pro Controller et l'amiibo Ocarina of Time associés, mais les stocks semblent déjà s'épuiser dans certaines régions du monde. Sur la boutique en ligne de Nintendo aux États-Unis, la Switch 2 « Édition 40e anniversaire de Zelda », vendue 519,99 $, affiche déjà « épuisé ». La situation est identique pour la manette Pro Controller vendue seule (99,99 $) et pour le modèle incluant le socle de présentation (109,99 $).

Les amiibo de Link enfant et Zelda enfant (24,99 $ chacun) sont également en rupture de stock sur la boutique Nintendo américaine, tout comme l'étui de transport à 39,99 $. La boutique Nintendo australienne a elle aussi épuisé ses stocks de la console anniversaire et de la manette Pro Controller.

Les exemplaires physiques du jeu (ainsi que les articles commémoratifs) commencent également à manquer chez certains revendeurs en ligne. Sans surprise, des annonces pour ces produits — notamment la Switch 2 et la manette Pro Controller en édition limitée — apparaissent déjà sur des sites comme eBay, où des revendeurs peu scrupuleux les proposent à des prix exorbitants.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/09/zeldas-limited-edition-switch-2-and-other-40th-anniversary-items-are-already-selling-out-unsurprisingly/
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    aeris201, kisukesan
    posted the 09/09/2026 at 11:03 AM by link49
    comments (30)
    hideokojimax posted the 09/09/2026 at 11:07 AM
    Pas de problème faut que Nintendo rajoute du stock et en mettent en magasin, comme ca les scalpers l'ont dans le cul
    cyr posted the 09/09/2026 at 11:07 AM
    Je savais pas que 2 amiibo etais prévu.....

    Sinon la consoles en elle même est toujours de la même couleur que les autres switch2? Seul les Joy con et le dock sont au couleur de zelda?
    thekingofpop posted the 09/09/2026 at 11:08 AM
    J'ai réussi à pré-commander chez Fnac mais est-ce que ça va être annulé plus tard...
    suikoden posted the 09/09/2026 at 11:10 AM
    thekingofpop j'ai la même crainte
    giru posted the 09/09/2026 at 11:16 AM
    Le site de Nintendo était bien foireux ce matin mais j'ai réussi à commander le jeu, la Switch 2, la manette Pro et la housse

    Plus qu'à trouver un pote à qui revendre ma Switch 2 actuelle une fois le transfert console à console terminé.
    legend83 posted the 09/09/2026 at 11:17 AM
    J'ai pu précommander sur le site officiel. Donc en toute logique ça ne devrait pas être annulé. Mais en effet, de sacrés queues en ligne.
    Les magasins ferment alors que finalement ils seraient là solution pour envoyer bouler Les scalpers.
    shinz0 posted the 09/09/2026 at 11:23 AM
    Hier ça était la galère pour tout précommander : console, manette et pochette
    link571 posted the 09/09/2026 at 11:27 AM
    Préco sur le site de Micromania ce matin. Aucun soucis reste plus qu’à patienter…
    heracles posted the 09/09/2026 at 11:33 AM
    J'ai beaucoup de mal avec le design de la console.
    tab posted the 09/09/2026 at 11:34 AM
    Ya jamais de rupture pour les versions limitées, mais après quelques mois en effet y en a plus
    nyseko posted the 09/09/2026 at 11:41 AM
    Votre temps d'attente est estimé à :
    plus d'une heure

    Personnes devant vous dans la file :
    97361

    Mouaip
    wickette posted the 09/09/2026 at 11:49 AM
    Ca sent le scalping mais suffit que Nintendo boost la production est hop ils sont ruinés, c'est pareil pendant la fin des canicules ils ont acheté pleins de midea portasplit, l'entreprise Chinoise par contre a bien boosté en production et hop

    Mais il y a aussi une grosse demande utilisateurs, c'est la combinaison des 2, j'ai pris la manette pro car on en a besoin d'une autre pour mario kart/party et le jeu standard j'ai eu un peu de mal et effectivement vu des files d'attentes
    tokito posted the 09/09/2026 at 11:59 AM
    Toujours dispo en France au moment ou je poste ce message

    https://www.cultura.com/p-console-nintendo-switch-2-edition-limitee-the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-13424072.html

    https://www.micromania.fr/p/console-nintendo-switch-2-edition-limitee-40eme-anniversaire-the-legend-of-zelda-164787.html
    ducknsexe posted the 09/09/2026 at 12:03 PM
    Pas de joycon vendu séparément ?
    mwaka971 posted the 09/09/2026 at 12:11 PM
    Dispo chez Micromania avec offre de reprises Switch Switch 2
    sonilka posted the 09/09/2026 at 12:33 PM
    C'est comme ca à chaque fois. Pour ensuite retrouver dans la foulée les pièces sur Ebay. Et tout ca pour les memes trucs à savoir une console "collector" moche et une manette hors de prix pour de vulgaires stickers.
    aeris201 posted the 09/09/2026 at 12:37 PM
    Je suis pas étonné du succès. La manette et la console sont superbes
    micheljackson posted the 09/09/2026 at 12:52 PM
    Si elle avait eu un écran OLED je l'aurais prise, dommage.
    Peut on trouver l'amiibo de Link enfant quelque part en France ?
    kisukesan posted the 09/09/2026 at 12:52 PM
    Après 1h d'attente, la manette était sold out sur le store France
    keiku posted the 09/09/2026 at 12:59 PM
    Ocarina of Time Remake : Victime de son succès... ou des scalpers?

    je choisis l'option 2
    cyr posted the 09/09/2026 at 01:14 PM
    micheljackson pour ta question sur l'amiibo de link enfant, c'est une blague ou je doit prévenir les autorités compétente ?

    (C'est une blague en lien avec ton pseudo)
    cyr posted the 09/09/2026 at 01:18 PM
    keiku il y a du scalper, néanmoins c'etais une bonne offre pour passer a la switch2 avant la hausse de prix.
    Après auxin regret, elle a pas la batterie interchangeable.

    Sinon oui dommage , elle etais chouette.
    kikoo31 posted the 09/09/2026 at 01:18 PM
    ah oui je peux me faire voir pour l'avoir day one
    Hors de question de l'avoir en démat
    cyr posted the 09/09/2026 at 01:20 PM
    kikoo31 de quoi? Zelda ocarina of time?
    micheljackson posted the 09/09/2026 at 01:23 PM
    cyr
    Figure toi que pour une fois ton humour m'a fait rire! ça doit être pour ça qu'il pleut!
    Et moi c'est Michel, pas Michael!
    cyr posted the 09/09/2026 at 01:27 PM
    micheljackson tu t'appel vraiment Jackson ?

    Tiens ça serait bien que quelqu'un fasse un topic sur le pourquoi du choix de nos pseudo. Ça pourrait être drôle.
    cyr posted the 09/09/2026 at 01:31 PM
    micheljackson c'est vrai qu'il est pas mal l'amiibo, je viens de le voir.

    Je vais sur le nintendo store, je suis le 88000 eme sur la file d'attente....mais pourquoi il n'ont pas mis plus de stock .....
    micheljackson posted the 09/09/2026 at 01:32 PM
    cyr
    Non, mon vrai nom c'est Georges Guy. Mais j'avais peur qu'on m'embête sans arrêt si je le mettais
    cyr posted the 09/09/2026 at 01:44 PM
    micheljackson haha. Je préfère Jack l'éventreur.
    kikoo31 posted the 09/09/2026 at 01:45 PM
    cyr tu crois que je parles de quoi ?
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