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Mauvaise nouvelle de Yoshiki Takaya l'auteur de Guyver
Une bien triste nouvelle vient gâcher un super évènement pour les fans de Guyver.

Avec sa série phare en hiatus sans explication jusqu'ici, Yoshiki Takaya très discret a été interrogé à l’occasion de la sortie de Guyver 2 en Blu-ray, l’auteur a expliqué avoir été victime d’un AVC ischémique, qui a endommagé une partie de son cerveau et entraîné la paralysie d’une partie de son corps. Selon lui, cet accident pourrait malheureusement mettre un terme à sa carrière d’artiste.


Son absence pour l'exposition qui proposait des planches inédites de l'artiste posait déjà question sur son état de santé. (malgré qu'il ait dernièrement supervisé une nouvelle statuette)

Pour rappel, le dernier chapitre en date le 200 a déjà 10 ans et était loin de clôturer la série bien au contraire, on découvrait à peine les capacités des formes Gigantic Exceed (50 mètre les bazard).

Takaya sous l'un de ses nombreux pseudo travaillait aussi en tant que scénariste (et parfois dessinateur) avec d'autre artiste sur des séries de body horror et de mecha, les rumeurs de retour de Guyver en 2024 pourrait peut être indiqué que l'auteur a cherché un artiste pour prendre la relève.



En tant que fan de son œuvre, mon seum est over 9000, mais je lui souhaite qu'il s'en remet pour sa vie au quotidien.



https://x.com/CheeseGX_/status/2097461215324676123
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    posted the 09/09/2026 at 10:44 AM by zephon
    comments (7)
    zephon posted the 09/09/2026 at 10:49 AM
    aux dernières nouvelles Leinil Francis Yu et Rob LIFIELD sont en bonne santé (humour)
    choroq posted the 09/09/2026 at 10:53 AM
    C'est clair, prendre soin de lui avant le plaisir des autres.
    hideokojimax posted the 09/09/2026 at 10:55 AM
    66 ans seulement le bonhomme
    zephon posted the 09/09/2026 at 10:57 AM
    hideokojimax ce n'est pas indiqué le moment ou il a eu son avc la série étant en hiatus depuis 2016, si c'est arrivé à cette époque là il avait que 56 ans
    hideokojimax posted the 09/09/2026 at 10:57 AM
    zephon C'est encore pire
    guiguif posted the 09/09/2026 at 10:59 AM
    J'avais beaucoup aimé l'anime de 2005 malgré la fin en cliffhanger.
    zephon posted the 09/09/2026 at 11:04 AM
    guiguif ouai ça s'arrête à peine au chapitre 59
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