profile
Street Fighter 6
8
Likers
name : Street Fighter 6
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : combat
other versions : PC Xbox Series X -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
kisukesan
41
Likes
Likers
kisukesan
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 191
visites since opening : 270148
kisukesan > blog
Des joueurs de street 6 sur gamekyo
Hello,
J'ai régulièrement joué à street fighter 2 et street fighter alpha 3 mais vraiment en loisir contre un pote entre deux RPGs.
J'avais un peu joué en solo à street 4 et j'avais à sa sortie poncé le mode World tour de street 6 mais je ''avais jamais fait de compétitif.
À la faveur d'un été ou un de mes fils et deux de ceux de ma compagne ont eu envie de s'y mettre, j'ai refait du vrai versus contre des humains et je me suis lancé dans la compétition en ligne. Je suis actuellement platinum 2*, je suis parti de gold 1* je ne sais pas trop ce que ça vaut comme niveau mais je ne demande qu'à m'améliorer.
Y a t il sur le site des membres qui seraient intéressés pour jouer de temps en temps et/ou donner quelques conseils ?
Je vais aussi voir s'il y a des tournois IRL organisés sur Lyon comme pour Smash.

Bonne journée et bon nintendo Direct à toutes et tous !
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/09/2026 at 10:27 AM by kisukesan
    comments (5)
    fuji posted the 09/09/2026 at 10:31 AM
    J'ai un peu laché le jeu mais si jamais tu peux me dm , j'ai quelques persos en master .
    Je compte vraiment reprendre quand tifa sera la ^^
    fdestroyer posted the 09/09/2026 at 10:44 AM
    Je poste juste parce que ça fait plaisir de lire des que ça dose

    Nous jouons 1 à 2 fois par semaine, mais pas en ligne.
    kisukesan posted the 09/09/2026 at 10:58 AM
    fdestroyer bon et vous dosez où ?

    fuji en master quelques persos ???
    Je joue Juri et j'ai déjà du mal en platinum !
    J'ai battu quelques masters parfois en match amical mais j'ai l'impression que c'était parce qu'ils s'entraînaient à "faire des trucs" !
    Mais c'est cool de proposer, si tu as quelques tips je suis preneur !
    fdestroyer posted the 09/09/2026 at 11:01 AM
    kisukesan bah chez moi xD
    kisukesan posted the 09/09/2026 at 11:02 AM
    fdestroyer c'était la ville ma question banane ! Vous dosez pas en tournois ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo