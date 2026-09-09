Hello,

J'ai régulièrement joué à street fighter 2 et street fighter alpha 3 mais vraiment en loisir contre un pote entre deux RPGs.

J'avais un peu joué en solo à street 4 et j'avais à sa sortie poncé le mode World tour de street 6 mais je ''avais jamais fait de compétitif.

À la faveur d'un été ou un de mes fils et deux de ceux de ma compagne ont eu envie de s'y mettre, j'ai refait du vrai versus contre des humains et je me suis lancé dans la compétition en ligne. Je suis actuellement platinum 2*, je suis parti de gold 1* je ne sais pas trop ce que ça vaut comme niveau mais je ne demande qu'à m'améliorer.

Y a t il sur le site des membres qui seraient intéressés pour jouer de temps en temps et/ou donner quelques conseils ?

Je vais aussi voir s'il y a des tournois IRL organisés sur Lyon comme pour Smash.



Bonne journée et bon nintendo Direct à toutes et tous !