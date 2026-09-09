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Super Mario Galaxy 1+2
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name : Super Mario Galaxy 1+2
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aeris201 > blog
Nate The Hate : "Le prochain Mario ne sera pas dans le ND d'aujourd'hui"
Nate The Hate ne pense pas que le prochain Mario 3D soit dévoilé lors du Nintendo Direct d'aujourd'hui

En effet, dans son dernier podcast, Nate The Hate a révélé qu’il pense que Nintendo n’a pas besoin de déjà révéler le prochain Mario 3D étant donné que le début d’année 2027 risque déjà d’être remplis d’autres jeux Nintendo !

A l’image de l’annonce de Zelda OOT faites quelques mois avant sa sortie, Nate pense que Nintendo en fera de même avec le prochain Mario 3D….

https://x.com/astrogo360/status/2097429778819113039?s=20
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    posted the 09/09/2026 at 08:41 AM by aeris201
    comments (31)
    hypermario posted the 09/09/2026 at 08:43 AM
    Il y aura Pokemon Vent, c'est la prochaine grosse cartouche avec Fire Emblem
    ratchet posted the 09/09/2026 at 08:45 AM
    hypermario Nan Pokémon VV c’est novembre 2027 d’après Centroleaks. (Malheureusement et heureusement)

    Franchement entre fin 2026 (maintenant quoi) et début 2027 il y a vraiment trop de banger niveau jeu… c’est même pas un problème d’argent mais là clairement de temps

    Il n’y a jamais eus une période aussi Awesome dans le JV je crois bien.
    aeris201 posted the 09/09/2026 at 08:46 AM
    Je m'attend a une date de sortie pour Duskbloods, en décembre a mon avis. Ou alors report a 2027
    rogeraf posted the 09/09/2026 at 08:46 AM
    Mario cooking maker
    rocan posted the 09/09/2026 at 08:49 AM
    Peut-être un nouveau Mario Sport ?
    akinen posted the 09/09/2026 at 08:51 AM
    Mais j’lui ai rien demandé. J’peux consulter la meteo seul. Il a pas mieux à faire que stalker les entreprises ?
    sonilka posted the 09/09/2026 at 08:52 AM
    hypermario fort peu probable, Pokémon ayant son propre canal de communication avec les Pokémon Direct. Et si le leak s'avère exact, la sortie n'est pas prévue avant novembre 2027. On espère qu'il y aura eu d'autres grosses cartouches sur S2 entre temps.
    hypermario posted the 09/09/2026 at 08:54 AM
    ratchet sonilka Domage, ce pokemon là me hype bien, esperons des bonnes suprises alors !
    fiveagainstone posted the 09/09/2026 at 08:57 AM
    Il y a un Direct tous les 4 mois, c'est sûr qu'ils vont pas tout envoyer en même temps et en garder pour les autres.

    J'espère surtout que la rumeur du Metroid 2d est vraie.
    ducknsexe posted the 09/09/2026 at 09:01 AM
    Logique, non ? Il y a déjà Zelda OOT, ils ne vont quand même pas griller toutes leurs cartouches d’un coup. Ça veut aussi dire que il vont présenter soie une nouvelle IP soie un autre gros jeu
    kikoo31 posted the 09/09/2026 at 09:02 AM
    Peut être un Mario fait du trotinette
    Ou Mario guetteur bros ?
    Dont le gameplay sera de crier arah a tout bout de champ
    seb84 posted the 09/09/2026 at 09:11 AM
    Shadow drop de Super Metroid Pixel Art et je serai ravi
    aeris201 posted the 09/09/2026 at 09:12 AM
    akinen Mais j’lui ai rien demandé. J’peux consulter la meteo seul. Il a pas mieux à faire que stalker les entreprises ?


    Le boulot d'un journaliste c'est ca hein

    Dénicher des infos
    ratchet posted the 09/09/2026 at 09:17 AM
    Moi je veux un Starfox adventure! Mais le remake est sorti il y’a peu alors c’est mort pour l’instant je pense…
    gasmok2 posted the 09/09/2026 at 09:17 AM
    aeris201
    Ah bon Nate The Hate est journaliste, il a une carte de presse? Il travail pour quel journal ou site web (à part SES podcasts ou SA chaine Youtube)
    lz posted the 09/09/2026 at 09:18 AM
    Donc on n'a pas le droit de voir le vrai nouveau Zelda (même si on sait qu'il sort dans 4-5 ans) alors que c'est les 40 ans de la licence et on n'a pas le droit de voir le nouveau Mario 3D ...

    Donc cet enchaînement Zelda Direct + ND, jamais vu, et qui promettait tant, c'est juste du pétard mouillé.

    On va avoir le Fire Emblem alors qu'on nous en a servi ces dernières années jusqu'à plus soif, Smash Bros peut être alors que c'est juste un jeu de combat quoi, rien de bandant non plus, et puis j'ai du mal à croire que Sakurai ait pu faire Kirby + SSB alors qu'avec l'ancien SSB il était déjà au bord du burn out ...
    akinen posted the 09/09/2026 at 09:20 AM
    aeris201 c’est juste mon avis perso, mais c’est pas un journaliste. Juste un parasite accros aux projecteurs. S’il aimait media jv, il pourrirait pas toutes les conférences avec ses leaks inutiles. Une fois le jeu annoncé et monté, il sert plus a rien.
    wickette posted the 09/09/2026 at 09:25 AM
    Mais c’est pas genre dans quelques heures le direct ? L’utilité de l’info est plus que nulle

    lz donc si pas nouveau Zelda AAA ou mario 3D pour une console qui a feté sa première année en juin c’est petard mouillé ? Eh ben
    amario posted the 09/09/2026 at 09:27 AM
    C'est bien précisé, jeu de fin d'année.
    cyr posted the 09/09/2026 at 09:33 AM
    Mais si, un nouveau mario party et on va bouffer du mario. Ou un mario golf. Etc.

    J'attends de voir. Hier j'attendais rien et j'ai étais conquis.

    Aujourd'hui j'attends de voir, donc je serais déçu....

    Un nouveau f zéro....bordel rien qu'avec captain falcon.....
    jenicris posted the 09/09/2026 at 09:40 AM
    Car certains s'attendaient à le voir aujourd'hui?
    lz posted the 09/09/2026 at 09:40 AM
    wickette : c'est juste les 40 ans de Zelda, juste ça ... donc voir le futur de la licence me paraissait plus que légitime. Et même si le jeu sort dans longtemps on peut bien voir un artwork histoire de voir le style graphique de ce prochain opus car c'est toujours ce qui inquiète et fait débat. En gros un aperçu comme avec BOTW à l'époque.

    Et pour Mario, on sait très bien qu'il va sortir fin 2027, donc il serait temps de le montrer un peu.

    Surtout que c'est le moment d'envoyer du rêve vu l'augmentation de prix des consoles, que Sony est empêtré dans cette histoire de fin du physique. Sans oublier qu'on va arriver à la fin de l'année.

    Et pour conclure, quand tu as 2 directs + treehouse, ce qui est historique, on s'attend à ce que Nintendo fasse cartes sur table
    drybowser posted the 09/09/2026 at 09:51 AM
    Mouaif le début 2027 rempli de jeux Nintendo ? Je demande à voir ...
    Pas de Mario 3d ok ça passe mais il faut des gros jeux annoncés quand même ...
    darkwii posted the 09/09/2026 at 09:52 AM
    Beaucoup tiers je pense
    lark78 posted the 09/09/2026 at 09:52 AM
    10 ans sans un new mario 3D... mais qu'est ce qu'ils foutent
    lz posted the 09/09/2026 at 09:56 AM
    jenicris : oui
    jenicris posted the 09/09/2026 at 09:57 AM
    lz bin le jeu sortira que l'année prochaine selon Nate; donc je suis pas surpris
    kali posted the 09/09/2026 at 10:00 AM
    Logique. On verra déjà ce qu'ils ont prévu dans les tous prochains mois. Ce qui arrivera plus tard en 2027 sera dans d'autres ND.
    .
    ziggourat posted the 09/09/2026 at 10:23 AM
    Ça n'aurait aucun intérêt stratégique de présenter le futur Mario 3D maintenant. C'est quasiment sûr qu'il sortira à la fin de l'année prochaine.

    Ils viennent de présenter leur gros jeu de fin d'année hier, ça a complètement retourner les réseaux, ça ne parle quasiment que de ça dans le gaming (en bien ou en mal osef). Ça n'a aucun intérêt de monter une autre grosse cartouche aujourd'hui

    Ils vont donner de la visibilité aux jeux présentés comme Xénon, FE...etc plus annoncer une dernière cartouche avec le nouveau Metroid en 2D.

    Par contre, je sens que je vais encore être déçu de ne pas voir une nouvelle licence. C'est dommage
    hideokojimax posted the 09/09/2026 at 10:56 AM
    Ca m'étonnerais qu'on ait pas de nouveau mario 3D
    syoshu posted the 09/09/2026 at 10:58 AM
    Faut arreter d'espérer voir un Mario 3D si tôt, l'équipe qui bosse dessus en generale vient de sortir Bananza y a moins d'un an. Même si c'est possible quele dev ait commencé en parallèle plus tôt en equipe réduite, c'est trop tôt
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