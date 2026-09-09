Nate The Hate ne pense pas que le prochain Mario 3D soit dévoilé lors du Nintendo Direct d'aujourd'hui
En effet, dans son dernier podcast, Nate The Hate a révélé qu’il pense que Nintendo n’a pas besoin de déjà révéler le prochain Mario 3D étant donné que le début d’année 2027 risque déjà d’être remplis d’autres jeux Nintendo !
A l’image de l’annonce de Zelda OOT faites quelques mois avant sa sortie, Nate pense que Nintendo en fera de même avec le prochain Mario 3D….
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posted the 09/09/2026 at 08:41 AM by aeris201
Franchement entre fin 2026 (maintenant quoi) et début 2027 il y a vraiment trop de banger niveau jeu… c’est même pas un problème d’argent mais là clairement de temps
Il n’y a jamais eus une période aussi Awesome dans le JV je crois bien.
J'espère surtout que la rumeur du Metroid 2d est vraie.
Ou Mario guetteur bros ?
Dont le gameplay sera de crier arah a tout bout de champ
Le boulot d'un journaliste c'est ca hein
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Ah bon Nate The Hate est journaliste, il a une carte de presse? Il travail pour quel journal ou site web (à part SES podcasts ou SA chaine Youtube)
Donc cet enchaînement Zelda Direct + ND, jamais vu, et qui promettait tant, c'est juste du pétard mouillé.
On va avoir le Fire Emblem alors qu'on nous en a servi ces dernières années jusqu'à plus soif, Smash Bros peut être alors que c'est juste un jeu de combat quoi, rien de bandant non plus, et puis j'ai du mal à croire que Sakurai ait pu faire Kirby + SSB alors qu'avec l'ancien SSB il était déjà au bord du burn out ...
lz donc si pas nouveau Zelda AAA ou mario 3D pour une console qui a feté sa première année en juin c’est petard mouillé ? Eh ben
J'attends de voir. Hier j'attendais rien et j'ai étais conquis.
Aujourd'hui j'attends de voir, donc je serais déçu....
Un nouveau f zéro....bordel rien qu'avec captain falcon.....
Et pour Mario, on sait très bien qu'il va sortir fin 2027, donc il serait temps de le montrer un peu.
Surtout que c'est le moment d'envoyer du rêve vu l'augmentation de prix des consoles, que Sony est empêtré dans cette histoire de fin du physique. Sans oublier qu'on va arriver à la fin de l'année.
Et pour conclure, quand tu as 2 directs + treehouse, ce qui est historique, on s'attend à ce que Nintendo fasse cartes sur table
Pas de Mario 3d ok ça passe mais il faut des gros jeux annoncés quand même ...
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Ils viennent de présenter leur gros jeu de fin d'année hier, ça a complètement retourner les réseaux, ça ne parle quasiment que de ça dans le gaming (en bien ou en mal osef). Ça n'a aucun intérêt de monter une autre grosse cartouche aujourd'hui
Ils vont donner de la visibilité aux jeux présentés comme Xénon, FE...etc plus annoncer une dernière cartouche avec le nouveau Metroid en 2D.
Par contre, je sens que je vais encore être déçu de ne pas voir une nouvelle licence. C'est dommage