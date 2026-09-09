Nate The Hate ne pense pas que le prochain Mario 3D soit dévoilé lors du Nintendo Direct d'aujourd'huiEn effet, dans son dernier podcast, Nate The Hate a révélé qu’il pense que Nintendo n’a pas besoin de déjà révéler le prochain Mario 3D étant donné que le début d’année 2027 risque déjà d’être remplis d’autres jeux Nintendo !A l’image de l’annonce de Zelda OOT faites quelques mois avant sa sortie, Nate pense que Nintendo en fera de même avec le prochain Mario 3D….