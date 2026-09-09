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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Zelda : Ocarina of Time Remake] 6 min de gameplay, comparatif 3DS et du 60fps sur Switch 2?


Eiji Aonuma, producteur de la série, a présenté les premières images de gameplay de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 et a annoncé que le titre sortirait le 5 novembre. Nous avons pu découvrir de nombreuses séquences de jeu, suivies, après le Direct, par une multitude de captures d'écran et d'illustrations de personnages. Il s'avère que Nintendo nous réserve encore bien d'autres surprises, une nouvelle vague de contenu venant tout juste d'être dévoilée.

Le site japonais consacré à Zelda: Ocarina of Time regorge de contenus supplémentaires à explorer. Il propose une foule de captures d'écran, d'illustrations de personnages et de divers extraits de gameplay. Si une partie de ce contenu recoupe ce que nous avions déjà vu, une grande partie est totalement inédite ! Vous pouvez découvrir vous-même ces nouveautés en visitant le site ici, ou visionner une présentation complète du site ci-dessous.



Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 a été entièrement refait : graphismes totalement repensés, cinématiques entièrement doublées, dialogues enrichis, musique symphonique, commandes de caméra et de déplacement retravaillées... L'aventure emblématique de Link, parue en 1998, renaît pour une nouvelle ère. Le premier tirage de la version physique marquera l'événement avec un emballage spécial doté d'une couverture aux effets métallisés et texturés, disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Voici les autres améliorations auxquelles vous pouvez vous attendre :

- Performances et présentation optimisées : les graphismes ont été entièrement retravaillés, jusqu'aux textures de chaque matériau ; les actions sont plus réactives et gratifiantes, les temps de chargement réduits, la fluidité accrue, et la bande-son a été modernisée pour inclure une musique symphonique.

- Déplacements et commandes améliorés : sautez et courez librement grâce à de nouvelles commandes et profitez d'une gestion de la caméra optimisée via le stick droit.

- Hyrule plus immersif : les personnages rencontrés par Link sont entièrement doublés lors de cinématiques enrichies et ont bien plus à dire. Déplacez librement la caméra dans des environnements entièrement remodelés pour une expérience plus dynamique, riche en nouveaux détails. Le cycle jour/nuit se poursuit désormais où que vous soyez, même en ville.

- Le fil du temps : à tout moment de l'aventure, visualisez votre progression dans l'histoire et vérifiez votre prochain objectif. Une grande tapisserie se complétera également peu à peu au fil de votre aventure.

- Jouez des mélodies à l'ocarina : fredonnez un air que Link a appris, et il l'interprétera à l'ocarina ! Le jeu réagira aussi à des instruments tels que les nouveaux ocarinas électriques jouables, dont la sortie est prévue plus tard cette année.

Un comparatif avec la version 3DS :



Un comparatif avec la version N64 :



Et pour finir :



Précisons d'emblée qu'il s'agit d'un test préliminaire réalisé à partir des images diffusées lors du Zelda Direct, et non de gameplay enregistré sur une console. Les images de la bande-annonce et du Direct sont présentées de manière contrôlée ; par conséquent, même si un taux d'images par seconde stable et constant de 60 images par seconde est un signe encourageant, il ne s'agit pas d'un test de performance final.

L'outil mesure le taux d'images réel en détectant les images dupliquées afin de calculer le nombre d'images par seconde réel, indépendamment du taux d'images du conteneur. Il fournit également des données sur le temps d'affichage de chaque image, révélant ainsi les saccades ou les incohérences qu'un taux d'images par seconde moyen masquerait. En visionnant les images de présentation, le remake d'Ocarina of Time affiche un taux de rafraîchissement impeccable de 60 images par seconde tout au long de la séquence de jeu, un excellent indicateur pour l'un des remakes les plus attendus de l'histoire de Nintendo.

Source : https://gonintendo.com/contents/64706-zelda-ocarina-of-time-s-japanese-website-is-loaded-with-even-more-screens-art-and/ et : https://gonintendo.com/contents/64701-zelda-ocarina-of-time-n64-and-3ds-versus-switch-2-graphics-comparison/
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    kisukesan
    posted the 09/09/2026 at 04:17 AM by link49
    comments (10)
    riddler posted the 09/09/2026 at 04:44 AM
    C'est bien mais on perd le charme de l'original en plus de faire vraiment remak sous unreal amateur et cette tunique des enfers elle est affreuse
    link49 posted the 09/09/2026 at 05:10 AM
    riddley perso j'adore le rendu des tenues de Link.
    djfab posted the 09/09/2026 at 05:26 AM
    riddler : "en plus de faire vraiment remak sous unreal amateur" : vraiment n'importe quoi !
    fdestroyer posted the 09/09/2026 at 05:27 AM
    J'ai de gros doute sur le 60 FPS, si tel est le cas, alors ça repousse ce que la machine est capable de proposer.
    riddler posted the 09/09/2026 at 05:36 AM
    djfab
    Tellement de projets amateurs dispo avec un meilleur rendu suffit de regarder sur YT
    fdestroyer posted the 09/09/2026 at 05:42 AM
    riddler Ouais mais ils doivent pas tourner sur une machine de 10w

    Après je suis d'accord, ça m'a aussi direct fait penser aux projets UE5
    badeuh posted the 09/09/2026 at 05:49 AM
    Pas besoin de voir plus que le reveal pour savoir qu'il sera mien par contre c'est la guerre pour le préco (et que dire de la console). Preuve que beaucoup sont convaincus et que certains essaieront de (b)laiser les autres
    sonilka posted the 09/09/2026 at 05:49 AM
    fdestroyer pas besoin de la dernière carte graphique pour proposer une bonne DA.
    fdestroyer posted the 09/09/2026 at 05:50 AM
    sonilka a part certain perso (Zelda enfant wtf) la DA me plaît.
    jeanouillz posted the 09/09/2026 at 06:00 AM
    badeuh j'ai réussi a faire ma preco tranquille a Cultura je suis content
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