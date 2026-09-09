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DLSS 5 : Le premier jeu l'incluant officiellement est dispo
NBA 2K27 inclut le DLSS 5 de façon native et ça donne ça :



Toujours sceptiques sur cette technologie ?
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    posted the 09/09/2026 at 02:34 AM by suzukube
    comments (2)
    suzukube posted the 09/09/2026 at 02:39 AM
    Par contre on passe de 379 fps à 208 fps
    gamesebde3 posted the 09/09/2026 at 03:27 AM
    suzukube

    Toujours beaucoup plus qu'il n'en faut.
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