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fdestroyer
> blog
Avis rapide OOT Remake
Juste une tite vidéo avec mes ressentis sur ce qui a été montré
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dokidokii
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sphinx
posted the 09/08/2026 at 09:18 PM by
fdestroyer
comments (
21
)
benichou
posted
the 09/08/2026 at 09:30 PM
Au final Nintendo nous a fait qu’une maj graphique rapide et paresseuse de la version 3DS, au même titre que star fox switch 2 qui avait déjà été maj graphiquement sur 3DS.
fdestroyer
posted
the 09/08/2026 at 09:33 PM
benichou
Et je suis content qu'une nouvelle génération de joueur pourront découvrir ce chef d'oeuvre tel qu'il avait été imaginé à l'époque, avec une technique actuelle. Je n'aurai en aucun cas voulu qu'ils commencent à profondément changer le jeu.
coconutsu
posted
the 09/08/2026 at 09:34 PM
benichou
Oui, une honte...c'était vraiment le moment pour un vrai remake mais non ils ont fait un 2em remake graphique de OOT.
coconutsu
posted
the 09/08/2026 at 09:36 PM
fdestroyer
Sauf que tu parles en "nostalfag" le jeu n'a de nouveau que ses graphismes mais c'est un jeu N64, tu crois vraiment que les jeunes vont adorer ce jeu comme toi quand tu étais enfant? Eux leur premier Zelda c'est BOTW autant dire que ça n'a rien à voir. Beaucoup vont vite décrocher de ce pseudo remake.
Et non ils n'avaient pas besoin de complètement changer le jeu mais quand même de le moderniser autrement que par ses graphismes.
benichou
posted
the 09/08/2026 at 09:39 PM
fdestroyer
changer profondément le jeu, non, mais quand même faut pas abuser de nous resservir une 3eme fois exactement le même jeu sans un nouveau donjon par exemple, ou l’ajout d’une nouvelle map, d’un truc en plus quoi, qui ne dénaturerai pas le jeu d’origine mais au contraire l’aurait embelli. Mais bref Nintendo nous fait du Nintendo.
coconutsu
fdestroyer
posted
the 09/08/2026 at 09:40 PM
coconutsu
Attention, ils ont modernisé les contrôles tout de même. Mais faut pas commencer à toucher a la structure des dongeons par exemple, c'etait exemplaire et ça le reste. BOTW pas réussi à égaler à ce niveau.
J'aimerai que Zelda reprenne cette direction, l'open-world j'en ai ma dose,
Ca serait bien que ça soit le point de départ d'un nouveau Zelda linéaire, qui utiliserai ce moteur.
j9999
posted
the 09/08/2026 at 09:42 PM
benichou
faut arrêter de raconter n'importe quoi, le jeu a été entièrement refait. Tu aurais dis ça quelque soit le résultat. C'est impossible de satisfaire les gens à ce niveau là. On t'a pas dit que c'était oot 2 mais bien oot remake donc stop le délire
benichou
posted
the 09/08/2026 at 09:48 PM
j9999
« tu aurais dit ça quelque soit le résultat » genre tu me connais depuis 20 ans
On dirait que j’ai violer ta daronne c’est bon calme toi
Oui cette version switch 2 n’est qu’une maj graphique, sans aucune nouveauté, c’est juste un constat.
elicetheworld
posted
the 09/08/2026 at 09:48 PM
Seigneur qu'est qui faut pas lire comme idioties
mercure7
posted
the 09/08/2026 at 09:53 PM
j9999
Entièrement refait. Graphiquement.
Pour le reste, c'est le même jeu. A part qqs ajouts anecdotiques de l'ordre du ''QoL''
C'est surtout toi qui est facile à satisfaire.
Faut vraiment acheter 3 fois ''le même jeu'' pour prouver qu'on aime la série ?
Rien n'empêchait de dépoussiérer le système de combat par exemple et je pense que les nouveaux venus, habitués à BotW, vont voir trouble quand va venir le moment d'arpenter la ''plaine'' avec Epona.
L'original est grandiose. Oui. Mais c'est un jeu N64.
On a déjà eu une version retouchée graphiquement sur 3DS.
Il est normal d'avoir espéré qu'ils se sortent les doigts un minimum pour la TROISIÈME sortie du même jeu.
Non ?
Ah ben apparemment non....
nigel
posted
the 09/08/2026 at 09:53 PM
benichou
Pas vraiment qu'une maj graphique le gameplay est quand même actualisé, ou alors faut m'expliquer où est le bouton pour sauter sur N64/3DS. De même des dialogues ont été ajoutés, la positions de certains NPC et la disposition de certaines salles ont un peu changé au moins dans le premier donjon. Rien de révolutionnaire on est d'accord. Mais on peux pas dire que c'est juste une update graphique.
hypermario
posted
the 09/08/2026 at 10:05 PM
mercure7
benichou
coconutsu
Il faut comprendre que le film arrive avec plein d'anecdote sur Ce zelda et les jeunes gens (donc pas vous) vont pouvoir y jouer, le decouvrir , et le redecouvrir a travers le Film.
Bref vous voyez pas plus loin que votre nez.. c'est bien un Remake, pas un OoT2
fdestroyer
posted
the 09/08/2026 at 10:10 PM
benichou
D'un côté je comprends ton point de vue, et j'imagine que tu aurais voulu une ré-imagination total, tel que FF7 Remake le fait. Je prend cet exemple car pour moi, ça à justement un peu trop dénaturé le jeu d'avoir fait une croix sur le tour par tour traditionel, même si le nouveau système de combat y fait allusion en quelque sorte.
Après, comme toujours, chacun voit midi à sa porte.
temporell
posted
the 09/08/2026 at 10:13 PM
que le jeu ne soit pas un open world bon pas grave même si les temps de chargement entre chaque zone reste une honte absolu, mais j'ai peur que le jeu reste linéaire...
5120x2880
posted
the 09/08/2026 at 10:15 PM
fdestroyer
Botw n'a pas vraiment de donjons, t'as deux énigmes puis tu te tape contre le boss cloné du précédent, ça se plie en 10 minutes, c'est sur tout le reste qu'il se rattrape
benichou
posted
the 09/08/2026 at 10:17 PM
mercure7
nigel
« où est le bouton saut sur N64/3DS, de même des dialogues ont été ajoutés… » on en est quand même là à défendre les grosses pinces de Nintendo avec ces ajouts/features insignifiants
Alors que le constat est qu’à 99,7% cette version switch 2 n’est qu’une maj graphique de la version 3DS.
fdestroyer
non j’imaginais pas du tout une ré-imagination de ce Zelda cultissime mais simplement quelques vraies nouveautés comme je te disais un nouveau donjon par exemple, un truc qui soit perçu par les joueurs de la première heure comme un véritable cadeau de la part de Nintendo et pour justifier de raquer une 3eme fois pour ce titre.
fdestroyer
posted
the 09/08/2026 at 10:17 PM
5120x2880
Les 4 animaux, mais effectivement c'est très moyen.
fdestroyer
posted
the 09/08/2026 at 10:20 PM
benichou
Qui sait peut-être une surprise au finale? Sur GBC on avait bien eu le temple des couleurs sur Link's Awakening DX.
Raquer trois certes, maintenant c'est sur une période de 28 ans tout de même.
L'industrie actuelle nous sert de remaster et remake de jeux qui en ont absolument pas besoin, dont les originaux sont encore aux normes "modernes"
benichou
posted
the 09/08/2026 at 10:22 PM
fdestroyer
oui voilà j’allais justement te prendre l’exemple de Zelda DX avec son nouveau donjon, et moi ça m’avait largement contenté de redécouvrir une 2eme fois ce chez d’œuvre en couleur et avec cet ajout.
51love
posted
the 09/08/2026 at 10:22 PM
fdestroyer
D'ailleurs, je me demandais, que vaut encore OoT aujourd'hui? si certains l'ont refait recemment.
Parce que ma mémoire de 1998 me dit que c'est un jeu qui doit avoir vieilli certe, mais plutot extremement bien dans ses "idées" et dans sa "proposition" comparé aux autres jeux de l'époque.
Parce que OoT,
c'est une révolution industrielle
, c'est
LE
jeu qui a posé les bases des jeux d'aventures modernes en 3D
et qui incluait déjà :
- le systeme de lock
- le cycle jour/nuit dynamique
- explorer son "open world" sur une monture pr aller plus vite
- le recentrage rapide de la camera
- les routines des PNJ (renforcées dans Majora)
Au final, a peu pres tout ce qui fait mouche dans les jeux d'aventures modernes étaient déjà dans ce jeu, ça peut sembler evident ajd, mais à l'époque...
Sans meme parler des bons donjons, objets, une bonne durée de vie, une map assez petite desormais mais qu'on explore 2 fois avec ses differences, ...
Finalement
un simple refresh pour moderniser le gameplay
(pouvoir bouger la camera avec un stick, sprinter plutot que de faire des roulades, sauter manuellement, changer les bottes de plomb sans repasser par le menu
) et
améliorer l'aspect narratif
(voice acting, nouvelles scenes cinematique), c'est comme toi je trouve une belle option pour redecouvrir une version modernisée du jeu d'époque, sans pour autant y consacrer 5 ans de dev
Ah et ceux qui le compare avec l'épisode 3DS, faut arreter la malhonnete intelectuel, de memoire l'épisode 3DS y'a aucune modernisation de gameplay, y'a aucun parti pris en terme de DA, de mise en scene, de level design, de refonte graphique.
L'un est un remaster tout ce qu'il y a de plus basique, l'autre est un remake (sans aller jusqu'au reboot comme la FF7 ou RE2).
Mais comme dit plus haut, ce jeu avait il besoin d'un reboot?
Vivement le mois de novembre pour me faire un avis definitif a cette question
fdestroyer
posted
the 09/08/2026 at 10:24 PM
51love
Je ne l'ai pas rejoué de bout en bout récemment, mais je le lance de temps en temps pour me remémorer les bons moments, le gameplay fonctionne toujours, y'a pas vraiment de gros soucis.
D'autres jeux N64 par contre que j'ai rejoué "récemment" à comprendre, dans les 5 dernières années, c'est Banjo Kazooie et Tooie, qui fonctionnent aussi correctement, sans pester sur le gameplay.
Il y'avait véritablement un savoir-faire sur la 3D entre Rare et Nintendo à cette époque.
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Et non ils n'avaient pas besoin de complètement changer le jeu mais quand même de le moderniser autrement que par ses graphismes.
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J'aimerai que Zelda reprenne cette direction, l'open-world j'en ai ma dose,
Ca serait bien que ça soit le point de départ d'un nouveau Zelda linéaire, qui utiliserai ce moteur.
On dirait que j’ai violer ta daronne c’est bon calme toi
Oui cette version switch 2 n’est qu’une maj graphique, sans aucune nouveauté, c’est juste un constat.
Pour le reste, c'est le même jeu. A part qqs ajouts anecdotiques de l'ordre du ''QoL''
C'est surtout toi qui est facile à satisfaire.
Faut vraiment acheter 3 fois ''le même jeu'' pour prouver qu'on aime la série ?
Rien n'empêchait de dépoussiérer le système de combat par exemple et je pense que les nouveaux venus, habitués à BotW, vont voir trouble quand va venir le moment d'arpenter la ''plaine'' avec Epona.
L'original est grandiose. Oui. Mais c'est un jeu N64.
On a déjà eu une version retouchée graphiquement sur 3DS.
Il est normal d'avoir espéré qu'ils se sortent les doigts un minimum pour la TROISIÈME sortie du même jeu.
Non ?
Ah ben apparemment non....
Bref vous voyez pas plus loin que votre nez.. c'est bien un Remake, pas un OoT2
Après, comme toujours, chacun voit midi à sa porte.
nigel « où est le bouton saut sur N64/3DS, de même des dialogues ont été ajoutés… » on en est quand même là à défendre les grosses pinces de Nintendo avec ces ajouts/features insignifiants
Alors que le constat est qu’à 99,7% cette version switch 2 n’est qu’une maj graphique de la version 3DS.
fdestroyer non j’imaginais pas du tout une ré-imagination de ce Zelda cultissime mais simplement quelques vraies nouveautés comme je te disais un nouveau donjon par exemple, un truc qui soit perçu par les joueurs de la première heure comme un véritable cadeau de la part de Nintendo et pour justifier de raquer une 3eme fois pour ce titre.
Raquer trois certes, maintenant c'est sur une période de 28 ans tout de même.
L'industrie actuelle nous sert de remaster et remake de jeux qui en ont absolument pas besoin, dont les originaux sont encore aux normes "modernes"
Parce que ma mémoire de 1998 me dit que c'est un jeu qui doit avoir vieilli certe, mais plutot extremement bien dans ses "idées" et dans sa "proposition" comparé aux autres jeux de l'époque.
Parce que OoT, c'est une révolution industrielle, c'est LE jeu qui a posé les bases des jeux d'aventures modernes en 3D et qui incluait déjà :
- le systeme de lock
- le cycle jour/nuit dynamique
- explorer son "open world" sur une monture pr aller plus vite
- le recentrage rapide de la camera
- les routines des PNJ (renforcées dans Majora)
Au final, a peu pres tout ce qui fait mouche dans les jeux d'aventures modernes étaient déjà dans ce jeu, ça peut sembler evident ajd, mais à l'époque...
Sans meme parler des bons donjons, objets, une bonne durée de vie, une map assez petite desormais mais qu'on explore 2 fois avec ses differences, ...
Finalement un simple refresh pour moderniser le gameplay (pouvoir bouger la camera avec un stick, sprinter plutot que de faire des roulades, sauter manuellement, changer les bottes de plomb sans repasser par le menu ) et améliorer l'aspect narratif (voice acting, nouvelles scenes cinematique), c'est comme toi je trouve une belle option pour redecouvrir une version modernisée du jeu d'époque, sans pour autant y consacrer 5 ans de dev
Ah et ceux qui le compare avec l'épisode 3DS, faut arreter la malhonnete intelectuel, de memoire l'épisode 3DS y'a aucune modernisation de gameplay, y'a aucun parti pris en terme de DA, de mise en scene, de level design, de refonte graphique.
L'un est un remaster tout ce qu'il y a de plus basique, l'autre est un remake (sans aller jusqu'au reboot comme la FF7 ou RE2).
Mais comme dit plus haut, ce jeu avait il besoin d'un reboot?
Vivement le mois de novembre pour me faire un avis definitif a cette question
D'autres jeux N64 par contre que j'ai rejoué "récemment" à comprendre, dans les 5 dernières années, c'est Banjo Kazooie et Tooie, qui fonctionnent aussi correctement, sans pester sur le gameplay.
Il y'avait véritablement un savoir-faire sur la 3D entre Rare et Nintendo à cette époque.