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vyperz
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Les paris sont lancés
Quels sont vos souhaits pour le Nintendo Direct de demain ?
Mon bingo serait :
. Un nouveau Mario
. Un nouveau Luigi’s Mansion
. Un remake de Golden Sun
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posted the 09/08/2026 at 08:59 PM by
vyperz
comments (
7
)
bennj
posted
the 09/08/2026 at 09:02 PM
Vraiment besoin d'un nouvel article alors qu'il y a celui la juste en dessous ?
https://www.gamekyo.com/blog_article487801.html
shanks
posted
the 09/08/2026 at 09:04 PM
Ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent remplir le premier semestre car c'est vide, sauf si Xeno sort à cette période (Pokémon, j'imagine que c'est fin 2027).
Je préfère m'attendre à rien, mais je sens arriver la Bayonetta Trilogy 4K/60FPS.
vyperz
posted
the 09/08/2026 at 09:04 PM
Bennj
j'avais pas vu
akinen
posted
the 09/08/2026 at 09:07 PM
Sony et Xbox se sont détruits mutuellement. Ils vont surement lever la pédale
guiguif
posted
the 09/08/2026 at 09:14 PM
Remake de Sin and Punishment 1 et 2
Remake de The Last Story
Remake de Kid Icarus Uprising + nouvel opus
Remaster de Astral Chain + Astral Chain 2
Bon étant vraiment réaliste, on aura surement le Smash Bros de la Switch 2 en one more thing
kidicarus
posted
the 09/08/2026 at 09:34 PM
guiguif
pas de remake de Sin and P,mais un troisième. Je dis Oui.
Ok pour The Last Story Remake.
Kid icarus mérite un nouvel épisode.
Astral Chain, direct le second.
wazaaabi
posted
the 09/08/2026 at 09:59 PM
Ils présentent un « nouveau Zelda » et le lendemain ça m’étonnerais qu’il y ai un nouveau Mario .
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Je préfère m'attendre à rien, mais je sens arriver la Bayonetta Trilogy 4K/60FPS.
Remake de The Last Story
Remake de Kid Icarus Uprising + nouvel opus
Remaster de Astral Chain + Astral Chain 2
Bon étant vraiment réaliste, on aura surement le Smash Bros de la Switch 2 en one more thing
Ok pour The Last Story Remake.
Kid icarus mérite un nouvel épisode.
Astral Chain, direct le second.