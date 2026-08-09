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wolverine > blog
❤️ Zelda cette beauté ❤️


Non mais sérieux Nintendo il y a un problème. On veut Zelda pas Zelda Woke

Nintenwoke
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    Who likes this ?
    shaco
    posted the 09/08/2026 at 05:35 PM by wolverine
    comments (34)
    wolverine posted the 09/08/2026 at 05:36 PM
    Je déconne les gars mais elle a une tête chelou
    amario posted the 09/08/2026 at 05:36 PM
    C'est ce qui m'a le plus choqué
    nicolasgourry posted the 09/08/2026 at 05:38 PM
    Elle me fait penser à Link version "64".
    jeanouillz posted the 09/08/2026 at 05:38 PM
    Zelda woke ? Je vois que les droitos ne savent toujours pas définir le mot "woke" qu'ils balancent tout le temps sans réfléchir
    wolverine posted the 09/08/2026 at 05:39 PM
    nicolasgourry Moi j'ai l'impression de voir Zelda si c'était un mec.
    wolverine posted the 09/08/2026 at 05:40 PM
    jeanouillz Relis mon commentaire en haut

    C'est vraiment pour déconner mais putain elle a une sale gueule
    ducknsexe posted the 09/08/2026 at 05:41 PM
    Tu préfère la Zelda polygone elle a la gueule d une hylienne.
    wolverine posted the 09/08/2026 at 05:42 PM
    nicolasgourry Oui Link est très beau, mais Zelda elle est magnifique aussi faut travailler sa beauté extérieur aussi
    syfer posted the 09/08/2026 at 05:42 PM
    Elle a un visage masculin, ça rappelle d'ailleurs l'acteur trans Hunter Schafer qui était pressenti pour jouer Zelda dans le film live action.

    Donc oui, 100 % woke.
    nicolasgourry posted the 09/08/2026 at 05:42 PM
    wolverine il faut dire que déjà Link est un personnage "androgyne", comme tous les "elfes" dans le jeu.
    jackfrost posted the 09/08/2026 at 05:47 PM
    Un article pour ça
    toulia posted the 09/08/2026 at 05:52 PM
    J'avoues, la DA qu'ils ont choisi c'est pas ça.
    aerithlazyqueen posted the 09/08/2026 at 05:55 PM
    Il sont dangereusement sérieux la ! Zelda est censée être une Princess d'une beautés extrême il nous font quoi Nintendo la !
    shao posted the 09/08/2026 at 05:55 PM
    Parlez bien de la Joconde wesh!
    5120x2880 posted the 09/08/2026 at 06:03 PM
    Elle est pas woke, respecte les gremlins
    micheljackson posted the 09/08/2026 at 06:04 PM
    J'aime beaucoup ses cils aussi aliasés que mes poils de couilles.
    51love posted the 09/08/2026 at 06:11 PM
    seb84 posted the 09/08/2026 at 06:12 PM
    Ils ont bien capté l'âme initiale
    shaco posted the 09/08/2026 at 06:15 PM
    100% d'accord j'ai eu peur quand elle s'est retourné tellement elle est laide
    legend83 posted the 09/08/2026 at 06:16 PM
    V'là le commentaire de Syfer, les timbrés sont de sortie
    legend83 posted the 09/08/2026 at 06:18 PM
    Ah et oubliez pas que c'est une gamine de 10 ans à tout cassé, donc calmez vous sûr les critères de beauté d'une gamine, surtout quand vous avez le modèle "adulte" (17 ans?) à côté qui ne semble pas poser problème.
    kali posted the 09/08/2026 at 06:23 PM
    Les commentaires tous aussi pathétiques les uns que les autres.
    shao posted the 09/08/2026 at 06:25 PM
    legend83
    N'importe quoi, c'est pas un problème de beauté personnelle, c'est un problème de character design.
    wolverine posted the 09/08/2026 at 06:27 PM
    amario nicolasgourry ducknsexe syfer jackfrost toulia aerithlazyqueen shao 5120x2880 micheljackson 51love seb84 shaco UP avis de Cartman sur cette rouquine
    wolverine posted the 09/08/2026 at 06:29 PM
    kali legend83 Merci pour votre participation, si vous ne voyez pas qu'elle est mal désignée c'est votre problème.
    aerithlazyqueen posted the 09/08/2026 at 06:29 PM
    wolverine par contre j'ai vu un visuel de Saria est pour ellle c'est niquel d'ailleur j'aurais adorais que Nintendo ose permettre de jouer soit Link soit Saria car Saria avais tout le potentiel pour étre la version du héros féminine méme depart méme village ! pour l'avoir jouer sur emulateur Saria elle passe super bien en tant que héroine a la Link !
    legend83 posted the 09/08/2026 at 06:32 PM
    wolverine Oui elle a une tête bizarre. Mais voilà l'autre simplet qui cri au wokisme et compre à une actrice trans clairement dans un objectif d'insulte. Faut se calmer.
    wolverine posted the 09/08/2026 at 06:35 PM
    legend83 Oui faut se détendre on délire sur un perso de jeu culte c'est tout
    syfer posted the 09/08/2026 at 06:53 PM
    legend83 Marrant de traiter les autres de simplet et de les accuser d'insulter Tout le monde est calme ici à part toi. On se lassera jamais de voir les gauchiasses se noyer dans leurs propres contradictions et intolérance à la critique. Le fameux camp du bien
    tourt posted the 09/08/2026 at 06:55 PM
    losz posted the 09/08/2026 at 06:57 PM
    Sur 64 déjà elle est hideuse, du coup ca me choque pas.
    aerithlazyqueen posted the 09/08/2026 at 06:58 PM
    syfer Le Classique oui
    drybowser posted the 09/08/2026 at 06:59 PM
    Ça m a direct choqué aussi quand j'ai vu la vidéo ya un sacré loupé là quand même , j'espère qu'elle est belle une fois adulte au moins
    revuxpliar posted the 09/08/2026 at 07:05 PM
    Je pense que tu as oublié le jeu sur 64
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