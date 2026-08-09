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wolverine
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wolverine
> blog
❤️ Zelda cette beauté ❤️
Non mais sérieux Nintendo il y a un problème. On veut Zelda pas Zelda Woke
Nintenwoke
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1
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shaco
posted the 09/08/2026 at 05:35 PM by
wolverine
comments (
34
)
wolverine
posted
the 09/08/2026 at 05:36 PM
Je déconne les gars
mais elle a une tête chelou
amario
posted
the 09/08/2026 at 05:36 PM
C'est ce qui m'a le plus choqué
nicolasgourry
posted
the 09/08/2026 at 05:38 PM
Elle me fait penser à Link version "64".
jeanouillz
posted
the 09/08/2026 at 05:38 PM
Zelda woke ? Je vois que les droitos ne savent toujours pas définir le mot "woke" qu'ils balancent tout le temps sans réfléchir
wolverine
posted
the 09/08/2026 at 05:39 PM
nicolasgourry
Moi j'ai l'impression de voir Zelda si c'était un mec.
wolverine
posted
the 09/08/2026 at 05:40 PM
jeanouillz
Relis mon commentaire en haut
C'est vraiment pour déconner mais putain elle a une sale gueule
ducknsexe
posted
the 09/08/2026 at 05:41 PM
Tu préfère la Zelda polygone
elle a la gueule d une hylienne.
wolverine
posted
the 09/08/2026 at 05:42 PM
nicolasgourry
Oui Link est très beau, mais Zelda elle est magnifique aussi faut travailler sa beauté extérieur aussi
syfer
posted
the 09/08/2026 at 05:42 PM
Elle a un visage masculin, ça rappelle d'ailleurs l'acteur trans Hunter Schafer qui était pressenti pour jouer Zelda dans le film live action.
Donc oui, 100 % woke.
nicolasgourry
posted
the 09/08/2026 at 05:42 PM
wolverine
il faut dire que déjà Link est un personnage "androgyne", comme tous les "elfes" dans le jeu.
jackfrost
posted
the 09/08/2026 at 05:47 PM
Un article pour ça
toulia
posted
the 09/08/2026 at 05:52 PM
J'avoues, la DA qu'ils ont choisi c'est pas ça.
aerithlazyqueen
posted
the 09/08/2026 at 05:55 PM
Il sont dangereusement sérieux la ! Zelda est censée être une Princess d'une beautés extrême il nous font quoi Nintendo la !
shao
posted
the 09/08/2026 at 05:55 PM
Parlez bien de la Joconde wesh!
5120x2880
posted
the 09/08/2026 at 06:03 PM
Elle est pas woke, respecte les gremlins
micheljackson
posted
the 09/08/2026 at 06:04 PM
J'aime beaucoup ses cils aussi aliasés que mes poils de couilles.
51love
posted
the 09/08/2026 at 06:11 PM
seb84
posted
the 09/08/2026 at 06:12 PM
Ils ont bien capté l'âme initiale
shaco
posted
the 09/08/2026 at 06:15 PM
100% d'accord j'ai eu peur quand elle s'est retourné tellement elle est laide
legend83
posted
the 09/08/2026 at 06:16 PM
V'là le commentaire de Syfer, les timbrés sont de sortie
legend83
posted
the 09/08/2026 at 06:18 PM
Ah et oubliez pas que c'est une gamine de 10 ans à tout cassé, donc calmez vous sûr les critères de beauté d'une gamine, surtout quand vous avez le modèle "adulte" (17 ans?) à côté qui ne semble pas poser problème.
kali
posted
the 09/08/2026 at 06:23 PM
Les commentaires tous aussi pathétiques les uns que les autres.
shao
posted
the 09/08/2026 at 06:25 PM
legend83
N'importe quoi, c'est pas un problème de beauté personnelle, c'est un problème de character design.
wolverine
posted
the 09/08/2026 at 06:27 PM
amario
nicolasgourry
ducknsexe
syfer
jackfrost
toulia
aerithlazyqueen
shao
5120x2880
micheljackson
51love
seb84
shaco
UP avis de Cartman sur cette rouquine
wolverine
posted
the 09/08/2026 at 06:29 PM
kali
legend83
Merci pour votre participation, si vous ne voyez pas qu'elle est mal désignée c'est votre problème.
aerithlazyqueen
posted
the 09/08/2026 at 06:29 PM
wolverine
par contre j'ai vu un visuel de Saria est pour ellle c'est niquel d'ailleur j'aurais adorais que Nintendo ose permettre de jouer soit Link soit Saria car Saria avais tout le potentiel pour étre la version du héros féminine méme depart méme village ! pour l'avoir jouer sur emulateur Saria elle passe super bien en tant que héroine a la Link !
legend83
posted
the 09/08/2026 at 06:32 PM
wolverine
Oui elle a une tête bizarre. Mais voilà l'autre simplet qui cri au wokisme et compre à une actrice trans clairement dans un objectif d'insulte. Faut se calmer.
wolverine
posted
the 09/08/2026 at 06:35 PM
legend83
Oui faut se détendre on délire sur un perso de jeu culte c'est tout
syfer
posted
the 09/08/2026 at 06:53 PM
legend83
Marrant de traiter les autres de simplet et de les accuser d'insulter
Tout le monde est calme ici à part toi. On se lassera jamais de voir les gauchiasses se noyer dans leurs propres contradictions et intolérance à la critique. Le fameux camp du bien
tourt
posted
the 09/08/2026 at 06:55 PM
losz
posted
the 09/08/2026 at 06:57 PM
Sur 64 déjà elle est hideuse, du coup ca me choque pas.
aerithlazyqueen
posted
the 09/08/2026 at 06:58 PM
syfer
Le Classique oui
drybowser
posted
the 09/08/2026 at 06:59 PM
Ça m a direct choqué aussi quand j'ai vu la vidéo ya un sacré loupé là quand même , j'espère qu'elle est belle une fois adulte au moins
revuxpliar
posted
the 09/08/2026 at 07:05 PM
Je pense que tu as oublié le jeu sur 64
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C'est vraiment pour déconner mais putain elle a une sale gueule
Donc oui, 100 % woke.
N'importe quoi, c'est pas un problème de beauté personnelle, c'est un problème de character design.