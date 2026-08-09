Tout cela a été dévoilé dans une bande-annonce éclair lors du Direct consacré au 40e anniversaire, mais Nintendo prépare de nombreux produits dérivés pour accompagner la sortie d'Ocarina of Time sur Switch 2.
Outre la console en édition spéciale et la manette Pro, deux nouveaux amiibo seront lancés en 2027. Les figurines de Link enfant et Zelda enfant présentent le duo emblématique dans son nouveau style visuel : ils sont représentés assis, tenant respectivement Navi et un ocarina.
Scanner ces amiibo permettra de débloquer des masques spéciaux en jeu pour Link, inspirés de l'apparence polygonale originale des personnages sur N64. Aucune date de sortie précise n'a encore été communiquée au-delà de la période vague de « 2027 », mais nous resterons à l'affût de nouvelles informations.
On poursuit avec quelques images :
Et des Artworks :
Enfin, vous trouverez ci-dessous une liste récapitulative de toutes les nouveautés du remake de Zelda: Ocarina of Time :
Performances et présentation améliorées
Graphismes entièrement refaits, jusqu'aux textures de chaque matériau
Actions plus réactives et gratifiantes
Temps de chargement réduits
Fluidité de jeu accrue
Sonorités actualisées
Musique orchestrale symphonique incluse
Nouveaux dialogues pour les personnages
Visée des armes (comme le lance-pierre) via la détection de mouvements
Possibilité de sauter manuellement
« Threads of Time » : suivez votre progression dans l'histoire et votre prochain objectif
La tapisserie se met à jour au fil de la progression dans le jeu
Possibilité de maintenir le bouton A pour effectuer une roulade suivie d'une accélération
Déplacement libre de la caméra dans la Cité d'Hyrule
Nouveaux détails en ville, y compris dans des zones qui n'étaient que des décors d'arrière-plan sur N64
Le temps s'écoule désormais où que vous soyez, y compris dans la Cité d'Hyrule
Possibilité de fredonner des airs ou de jouer d'un instrument réel pour l'ocarina ; Link reproduira la mélodie
Personnages entièrement doublés lors des cinématiques en jeu
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/09/nintendos-rolling-out-new-amiibo-and-a-heap-of-merch-for-zelda-ocarina-of-time/
I’m one of the many authors (or perhaps not) whose work you regularly copy and paste.
Despite the fact that you’re helping make me known in France, could you please avoid shamelessly plundering my articles in the future, as well as those of my Anglo-Saxon friends?
Thank you.
P.S. One of my friends is wondering whether you’re actually real; he insists that you’re nothing more than an AI.
Pareil pour Zelda enfant avec son nez de 150 cm
Après on peut ne pas accrocher à la DA mais personnellement j’attendais absolument rien de cet énième remake mais je suis agréablement surpris.
Le visage de Zelda enfant mais j'aime bien, ça sort de la DA ultra classique qu'on retrouve dans les fan made sous UE.
Et dans le fond je suis assez satisfait qu ils ne fassent qu'un remake du jeu, plutôt qu'un vrai reboot a la FF7 il y avait même des rumeurs au début qui disaient que le jeu serait en 2 parties
Après pk pas, j'aurais été ouvert à tout mais je me dis sils te font un OoT plus ambitieux, ils vont encore passer 5 ans mini dessus, tout ça pour un univers qu'on connait déjà, au lieu de bosser sur un nouvel épisode
Et ça tombe bien vu que je voulais me le refaire l'année dernière, j'ai pas refait le jeu depuis 1998... Ca sera l'occasion avec une expérience proche et modernisée du jeu historique.
Je comprends que certains qui connaissent le jeu par cœur aurai préféré une réinterprétation.
En tout cas sur l'aspect visuel ya bcp de boulot notamment sur l'environnement c'est très sympa je trouve.
J ai préco le jeu mais reste déçu d'une simple relecture graphique au lieu d une refonte totale ambitieuse genre ffvii ou résident evil ...
Le jeu était immense il y a 20 ans , la map paraît ridicule maintenant ... Pour ceux qui ne comprennent pas l'ampleur de la connerie, c'est très simple, à échelle égale l intégralité de la map de Zelda oot (et donc de ce remake) tient dans le seul plateau du prélude de Zelda botw ...
Autrement dit en 3-4 jours ou une semaine si vous êtes très lents , vous aurez plié le game et exploré toute la carte