Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
The Legend of Zelda : Ocarina of Time
5
Likers
name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
484
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19403
visites since opening : 35281880
link49 > blog
[Switch 2] Zelda : Ocarina of Time Remake : Tout est magnifique, même les Amiibo!!!


Tout cela a été dévoilé dans une bande-annonce éclair lors du Direct consacré au 40e anniversaire, mais Nintendo prépare de nombreux produits dérivés pour accompagner la sortie d'Ocarina of Time sur Switch 2.

Outre la console en édition spéciale et la manette Pro, deux nouveaux amiibo seront lancés en 2027. Les figurines de Link enfant et Zelda enfant présentent le duo emblématique dans son nouveau style visuel : ils sont représentés assis, tenant respectivement Navi et un ocarina.

Scanner ces amiibo permettra de débloquer des masques spéciaux en jeu pour Link, inspirés de l'apparence polygonale originale des personnages sur N64. Aucune date de sortie précise n'a encore été communiquée au-delà de la période vague de « 2027 », mais nous resterons à l'affût de nouvelles informations.





On poursuit avec quelques images :











Et des Artworks :















Enfin, vous trouverez ci-dessous une liste récapitulative de toutes les nouveautés du remake de Zelda: Ocarina of Time :

Performances et présentation améliorées
Graphismes entièrement refaits, jusqu'aux textures de chaque matériau
Actions plus réactives et gratifiantes
Temps de chargement réduits
Fluidité de jeu accrue
Sonorités actualisées
Musique orchestrale symphonique incluse
Nouveaux dialogues pour les personnages
Visée des armes (comme le lance-pierre) via la détection de mouvements
Possibilité de sauter manuellement
« Threads of Time » : suivez votre progression dans l'histoire et votre prochain objectif
La tapisserie se met à jour au fil de la progression dans le jeu
Possibilité de maintenir le bouton A pour effectuer une roulade suivie d'une accélération
Déplacement libre de la caméra dans la Cité d'Hyrule
Nouveaux détails en ville, y compris dans des zones qui n'étaient que des décors d'arrière-plan sur N64
Le temps s'écoule désormais où que vous soyez, y compris dans la Cité d'Hyrule
Possibilité de fredonner des airs ou de jouer d'un instrument réel pour l'ocarina ; Link reproduira la mélodie
Personnages entièrement doublés lors des cinématiques en jeu

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/09/nintendos-rolling-out-new-amiibo-and-a-heap-of-merch-for-zelda-ocarina-of-time/
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    ducknsexe, burningcrimson, aeris201
    posted the 09/08/2026 at 04:39 PM by link49
    comments (16)
    richterbelmont posted the 09/08/2026 at 04:39 PM
    Hello,

    I’m one of the many authors (or perhaps not) whose work you regularly copy and paste.

    Despite the fact that you’re helping make me known in France, could you please avoid shamelessly plundering my articles in the future, as well as those of my Anglo-Saxon friends?

    Thank you.

    P.S. One of my friends is wondering whether you’re actually real; he insists that you’re nothing more than an AI.
    link49 posted the 09/08/2026 at 04:46 PM
    Je vais le revenir un nième fois, sur N64, sur Game Cube, sur 3DS, et sans quelques mois sur Switch 2.
    kikoo31 posted the 09/08/2026 at 04:48 PM
    richterbelmont tu peux parler français tu sais ...
    shambala93 posted the 09/08/2026 at 04:48 PM
    L’amiibo est sympa en effet !
    neptonic posted the 09/08/2026 at 04:51 PM
    Franchement c'est moi ou ya un aspect dégueulasse sur les images du jeu ? J'arrive pas à mettre le doigt dessus
    guiguif posted the 09/08/2026 at 04:54 PM
    La gueule de Link enfant je m'en remet pas, Link adulte est un peu mieux mais c'est pas dingue non plus (et qu'on vienne pas me dire que c'est pour coller aux artworks d'epoques, ils sont bien mieux dessiné que modelisé là).

    Pareil pour Zelda enfant avec son nez de 150 cm
    temporell posted the 09/08/2026 at 04:55 PM
    Zelda est foiré on dirait un garçon ptdr
    alozius posted the 09/08/2026 at 04:57 PM
    Le visage de Link paraît « bizarre » mais c’est plutôt normal et fidèle à l’œuvre, n’oubliez pas que Link n’est pas un être humain normal, c’est un hylien qui tirent leurs traits physique des elfes.
    Après on peut ne pas accrocher à la DA mais personnellement j’attendais absolument rien de cet énième remake mais je suis agréablement surpris.
    51love posted the 09/08/2026 at 04:58 PM
    On aime ou moins, mais ya un parti pris artistique, notamment les visages, comme souvent avec les Zelda.

    Le visage de Zelda enfant mais j'aime bien, ça sort de la DA ultra classique qu'on retrouve dans les fan made sous UE.

    Et dans le fond je suis assez satisfait qu ils ne fassent qu'un remake du jeu, plutôt qu'un vrai reboot a la FF7 il y avait même des rumeurs au début qui disaient que le jeu serait en 2 parties

    Après pk pas, j'aurais été ouvert à tout mais je me dis sils te font un OoT plus ambitieux, ils vont encore passer 5 ans mini dessus, tout ça pour un univers qu'on connait déjà, au lieu de bosser sur un nouvel épisode

    Et ça tombe bien vu que je voulais me le refaire l'année dernière, j'ai pas refait le jeu depuis 1998... Ca sera l'occasion avec une expérience proche et modernisée du jeu historique.

    Je comprends que certains qui connaissent le jeu par cœur aurai préféré une réinterprétation.

    En tout cas sur l'aspect visuel ya bcp de boulot notamment sur l'environnement c'est très sympa je trouve.
    soulfull posted the 09/08/2026 at 05:05 PM
    Un remake capable de gagner le Goty? fort possible avec ce jeu quoique si Gta est elligible il risque de rafler la mise.
    drybowser posted the 09/08/2026 at 05:08 PM
    Tout est beau c'est vrai c'est superbe et ça vend du rêve...
    J ai préco le jeu mais reste déçu d'une simple relecture graphique au lieu d une refonte totale ambitieuse genre ffvii ou résident evil ...
    Le jeu était immense il y a 20 ans , la map paraît ridicule maintenant ... Pour ceux qui ne comprennent pas l'ampleur de la connerie, c'est très simple, à échelle égale l intégralité de la map de Zelda oot (et donc de ce remake) tient dans le seul plateau du prélude de Zelda botw ...
    Autrement dit en 3-4 jours ou une semaine si vous êtes très lents , vous aurez plié le game et exploré toute la carte
    ducknsexe posted the 09/08/2026 at 05:08 PM
    Guiguif, quand tu agrandis la photo, Link enfant, on dirait qu’il a bouffé du cassoulet !
    link49 posted the 09/08/2026 at 05:13 PM
    J'ai mis les images que je n'ai pas vu sur la news ou sur les autres blogs. Si j'en trouves d'autres, je mettrais à jour.
    taiko posted the 09/08/2026 at 05:15 PM
    Il est en train de chier Link?
    legend83 posted the 09/08/2026 at 05:18 PM
    richterbelmont Oh calme toi avec ton google translate quand tu peux tres bien parler francais. Ca va bien de vouloir pourrir Link49 mais t'es franchement mal venu.
    vyperz posted the 09/08/2026 at 05:18 PM
    Zelda est DÉGUEULASSE
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo