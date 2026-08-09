Microsoft a récemment dévoilé une nouvelle fonctionnalité particulièrement intéressante pour les amateurs de jeux physiques sur Xbox. Le programme Disc to Digital doit permettre de profiter de certaines fonctionnalités liées aux licences numériques tout en conservant leurs jeux sur disque. Mais alors que le dispositif commence tout juste à être testé, plusieurs éditeurs majeurs semblent déjà avoir choisi de rester à l'écart.Des utilisateurs participant au programme Xbox Insiders ont notamment constaté que les jeux Ubisoft ne sont pas compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. Lorsqu'un disque concerné est inséré dans une console Xbox, un message indique que la licence numérique n'est pas disponible et que le jeu ne participe pas au système de licence numérique.Même constat du côté de Square Enix. Plusieurs joueurs ont signalé un comportement similaire avec certains de ses jeux, laissant penser que l'éditeur japonais a lui aussi décidé de ne pas intégrer le programme.Les deux éditeurs n'ont pas encore communiqué officiellement sur leur décision. D'autres grands acteurs de l'industrie pourraient également faire des choix similaires, même si ces informations restent pour l'instant à prendre avec prudence.Cette situation soulève surtout une question importante pour les joueurs : comment savoir précisément quels jeux physiques peuvent bénéficier d'une licence numérique et lesquels restent exclus du programme ? Alors que l'industrie continue de débattre de la place du support physique face au tout-numérique, la clarté des conditions d'utilisation sera probablement essentielle pour éviter les mauvaises surprises lors de l'achat d'un jeu en version disque.