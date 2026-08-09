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Xbox : Ubisoft et Square Enix boudent le nouveau programme Disc to Digital


Microsoft a récemment dévoilé une nouvelle fonctionnalité particulièrement intéressante pour les amateurs de jeux physiques sur Xbox. Le programme Disc to Digital doit permettre de profiter de certaines fonctionnalités liées aux licences numériques tout en conservant leurs jeux sur disque. Mais alors que le dispositif commence tout juste à être testé, plusieurs éditeurs majeurs semblent déjà avoir choisi de rester à l'écart.

Des utilisateurs participant au programme Xbox Insiders ont notamment constaté que les jeux Ubisoft ne sont pas compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. Lorsqu'un disque concerné est inséré dans une console Xbox, un message indique que la licence numérique n'est pas disponible et que le jeu ne participe pas au système de licence numérique.

Même constat du côté de Square Enix. Plusieurs joueurs ont signalé un comportement similaire avec certains de ses jeux, laissant penser que l'éditeur japonais a lui aussi décidé de ne pas intégrer le programme.

Les deux éditeurs n'ont pas encore communiqué officiellement sur leur décision. D'autres grands acteurs de l'industrie pourraient également faire des choix similaires, même si ces informations restent pour l'instant à prendre avec prudence.

Cette situation soulève surtout une question importante pour les joueurs : comment savoir précisément quels jeux physiques peuvent bénéficier d'une licence numérique et lesquels restent exclus du programme ? Alors que l'industrie continue de débattre de la place du support physique face au tout-numérique, la clarté des conditions d'utilisation sera probablement essentielle pour éviter les mauvaises surprises lors de l'achat d'un jeu en version disque.
Insider Gaming - https://insider-gaming.com/ubisoft-square-enix-opt-out-of-xbox-disc-to-digital-program/
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    posted the 09/08/2026 at 03:55 PM by altendorf
    comments (18)
    wolverine posted the 09/08/2026 at 03:56 PM
    SEGA aussi, comme si ses trous du cul pensaient qu'on allait racheter leur jeux en démat alors qu'on les as en physique... Une belle bande de trou du cul
    rogeraf posted the 09/08/2026 at 03:56 PM
    J'ai lu ca sur xboxygen. Je pense qu'il faut etre patient c'est que le début, et puis il faudra élargir le systeme a la 360 et à la premiere XBOX, donc ...
    rogeraf posted the 09/08/2026 at 03:59 PM
    Sinon j'ai testé ca marche bien ! C'est simple et efficace
    J'ai pas trop de place chez moi donc un coup de cutter et je jette ces jeux, ou je les mets dans ma cave ...
    shaco posted the 09/08/2026 at 04:04 PM
    rogeraf Il me semble que ce n'est pas possible sur 360 car les dvd 360 non pas d'identifiant unique. C'est depuis la one que l'identifiant existe je crois.
    rogeraf posted the 09/08/2026 at 04:06 PM
    shaco
    khazawi posted the 09/08/2026 at 04:08 PM
    Vu la faible part du physique, ça change pas grand chose dans les faits si un tel ou un tel ne veut pas. C'est logique que certains éditeurs ne veulent pas y participer. D'ailleurs, même parmi ceux qui y participent, ils ne veulent pas du play anywhere
    romgamer6859 posted the 09/08/2026 at 04:12 PM
    khazawi
    Pour moi si, évidemment que ça m’arrangerait d’avoir tous mes jeux transférables sur la prochaine console
    walterwhite posted the 09/08/2026 at 04:15 PM
    Impeccable, on a la liste des éditeurs cupides qu’il faudra boycotter à l’avenir
    khazawi posted the 09/08/2026 at 04:19 PM
    romgamer6859 Utopique

    walterwhite la majorité des joueurs Xbox boycottent depuis longtemps les jeux physiques
    grundbeld posted the 09/08/2026 at 04:19 PM
    Deux éditeurs connus pour avoir fait de la crapulerie une véritable institution.
    heracles posted the 09/08/2026 at 04:49 PM
    Quelle bande de trous du cul vraiment.
    shambala93 posted the 09/08/2026 at 04:49 PM
    Les éditeurs sont pas contents de ce que fait Sony, bien sûr, les menteurs pour quelques points de vertu !
    zekk posted the 09/08/2026 at 04:51 PM
    shambala93
    romgamer6859 posted the 09/08/2026 at 04:56 PM
    khazawi j'aurais dû préciser, "tous mes jeux one et série x" bien sûr x)
    magneto860 posted the 09/08/2026 at 04:59 PM
    Au delà du disc to digital, avoir une licence multi support ça me paraît tellement logique comme droit consommateur.

    Et ca ne me semble pas compliqué à mettre en place : il suffirait de lier un compte console à un compte Steam.

    Mais bon certains éditeurs (dont Sony) sont des rapaces, et certains s'imaginent qu'on va acheter leur jeu sur plusieurs supports alors bon ...
    altendorf posted the 09/08/2026 at 05:00 PM
    magneto860 A ce stade ils ne s'imaginent plus, c'est déjà le cas depuis des années.
    burningcrimson posted the 09/08/2026 at 05:02 PM
    Toujours les mêmes éditeurs
    masharu posted the 09/08/2026 at 05:19 PM
    Ubisoft
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