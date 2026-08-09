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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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aeris201
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aeris201 > blog
Merci Nintendo de penser a ceux qui aiment les versions physique
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    link49
    posted the 09/08/2026 at 03:44 PM by aeris201
    comments (20)
    jeanouillz posted the 09/08/2026 at 03:46 PM
    Va falloir se battre contre les scalpers...
    wolverine posted the 09/08/2026 at 03:46 PM
    OOOOOOOOOOOOOH NINNNNNTENNNDOOOOOOOO
    bennj posted the 09/08/2026 at 03:47 PM
    On en parle de la version collector de Zelda OOT sans le jeu Zelda OOT ?
    guiguif posted the 09/08/2026 at 03:48 PM
    En espérant que se soit de meilleur qualité que les jaquettes brillantes de LRG qui avaient tendance avec le temps à s'effriter au niveau des pliures
    jeanouillz posted the 09/08/2026 at 03:48 PM
    bennj technically... c'est la Switch 2 special 40 ans Zelda, pas OOT
    ratchet posted the 09/08/2026 at 03:48 PM
    bennj tu parles de la console ? Il n’y a jamais les jeux avec. C’est pas nouveau. Les consoles collector (majoritairement) sortent tout le temps avant les jeux.
    hyoga57 posted the 09/08/2026 at 03:49 PM
    Merci Nintendo de dire fuck a ceux qui aiment le démat et surtout les key card comme l’auteur de cet article.
    edgar posted the 09/08/2026 at 03:50 PM
    bennj Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu’il n’y a jamais eu dans l’histoire de Nintendo un pack collector Zelda avec le jeu inclus dedans.
    bennj posted the 09/08/2026 at 03:50 PM
    edgar ratchet j'en sais rien j'ai jamais acheté une console collector mais ca fait rat quand même.
    forte posted the 09/08/2026 at 03:51 PM
    jeanouillz Techniquement tu réserves tu l'as. Jamais eu de soucis avec Micromania.
    22 posted the 09/08/2026 at 03:57 PM
    bennj ben le code doit être jolie
    aeris201 posted the 09/08/2026 at 04:05 PM
    Pour ceux qui comptent l'acheter en demat, le jeu pèse 27Go
    bennj posted the 09/08/2026 at 04:06 PM
    22 le code ? il n'y a aucun code, ni boite, ni disque ni aucun jeu en fait dans la version collector si tu parles de ca
    thorim posted the 09/08/2026 at 04:08 PM
    avec un code dans la boite ou une carte qui contient du vide...
    legend83 posted the 09/08/2026 at 04:13 PM
    bennj Je prefere une console speciale ou je ne paye pas un supplement pour une version digitale. Comme ca je peux prendre en physique a cote. La question est "est ce que la version collector sera a prix resonnable?"
    shuntaro posted the 09/08/2026 at 04:13 PM
    On a un jeu déjà dans un format métallisé pour comparer ?
    oreillesal posted the 09/08/2026 at 04:29 PM
    shuntaro il y a déjà eu des Steel Book, pour les pokemon par exemple, Xenoblade chronicle X sur WiiU,...


    Mais le terme employé ici est étonnant, il est peut être question d'autre chose.
    shuntaro posted the 09/08/2026 at 04:29 PM
    oreillesal c'est pour ça que je demande
    nyseko posted the 09/08/2026 at 04:40 PM
    hyoga57 Merci Nintendo de dire fuck a ceux qui aiment le démat

    Cela n'a aucun sens non ? Puisque le jeu sort de toute façon en dématérialisé.
    bennj posted the 09/08/2026 at 04:49 PM
    legend83 ca aurait mieux d'avoir la console collector ET le jeu en physique, non ? Après effectivement ca laisse le choix aux gens choisir entre démat et physique. Quand au prix... Ca va piquer c'est sur
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