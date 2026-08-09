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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action-aventure
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aeris201
> blog
Merci Nintendo de penser a ceux qui aiment les versions physique
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link49
posted the 09/08/2026 at 03:44 PM by
aeris201
comments (
20
)
jeanouillz
posted
the 09/08/2026 at 03:46 PM
Va falloir se battre contre les scalpers...
wolverine
posted
the 09/08/2026 at 03:46 PM
OOOOOOOOOOOOOH NINNNNNTENNNDOOOOOOOO
bennj
posted
the 09/08/2026 at 03:47 PM
On en parle de la version collector de Zelda OOT sans le jeu Zelda OOT ?
guiguif
posted
the 09/08/2026 at 03:48 PM
En espérant que se soit de meilleur qualité que les jaquettes brillantes de LRG qui avaient tendance avec le temps à s'effriter au niveau des pliures
jeanouillz
posted
the 09/08/2026 at 03:48 PM
bennj
technically... c'est la Switch 2 special 40 ans Zelda, pas OOT
ratchet
posted
the 09/08/2026 at 03:48 PM
bennj
tu parles de la console ? Il n’y a jamais les jeux avec. C’est pas nouveau. Les consoles collector (majoritairement) sortent tout le temps avant les jeux.
hyoga57
posted
the 09/08/2026 at 03:49 PM
Merci Nintendo de dire fuck a ceux qui aiment le démat et surtout les key card comme l’auteur de cet article.
edgar
posted
the 09/08/2026 at 03:50 PM
bennj
Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu’il n’y a jamais eu dans l’histoire de Nintendo un pack collector Zelda avec le jeu inclus dedans.
bennj
posted
the 09/08/2026 at 03:50 PM
edgar
ratchet
j'en sais rien j'ai jamais acheté une console collector mais ca fait rat quand même.
forte
posted
the 09/08/2026 at 03:51 PM
jeanouillz
Techniquement tu réserves tu l'as. Jamais eu de soucis avec Micromania.
22
posted
the 09/08/2026 at 03:57 PM
bennj
ben le code doit être jolie
aeris201
posted
the 09/08/2026 at 04:05 PM
Pour ceux qui comptent l'acheter en demat, le jeu pèse 27Go
bennj
posted
the 09/08/2026 at 04:06 PM
22
le code ? il n'y a aucun code, ni boite, ni disque ni aucun jeu en fait dans la version collector si tu parles de ca
thorim
posted
the 09/08/2026 at 04:08 PM
avec un code dans la boite ou une carte qui contient du vide...
legend83
posted
the 09/08/2026 at 04:13 PM
bennj
Je prefere une console speciale ou je ne paye pas un supplement pour une version digitale. Comme ca je peux prendre en physique a cote. La question est "est ce que la version collector sera a prix resonnable?"
shuntaro
posted
the 09/08/2026 at 04:13 PM
On a un jeu déjà dans un format métallisé pour comparer ?
oreillesal
posted
the 09/08/2026 at 04:29 PM
shuntaro
il y a déjà eu des Steel Book, pour les pokemon par exemple, Xenoblade chronicle X sur WiiU,...
Mais le terme employé ici est étonnant, il est peut être question d'autre chose.
shuntaro
posted
the 09/08/2026 at 04:29 PM
oreillesal
c'est pour ça que je demande
nyseko
posted
the 09/08/2026 at 04:40 PM
hyoga57
Merci Nintendo de dire fuck a ceux qui aiment le démat
Cela n'a aucun sens non ? Puisque le jeu sort de toute façon en dématérialisé.
bennj
posted
the 09/08/2026 at 04:49 PM
legend83
ca aurait mieux d'avoir la console collector ET le jeu en physique, non ? Après effectivement ca laisse le choix aux gens choisir entre démat et physique. Quand au prix... Ca va piquer c'est sur
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Mais le terme employé ici est étonnant, il est peut être question d'autre chose.
Cela n'a aucun sens non ? Puisque le jeu sort de toute façon en dématérialisé.