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ratchet
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Et là demain…. Nintendo…
Balance le teaser du prochain Mario 3D ?
La dinguerie en 2j
(Article éphémère)
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posted the 09/08/2026 at 03:32 PM by
ratchet
comments (
14
)
seb84
posted
the 09/08/2026 at 03:39 PM
Je pense que c est possible
shinz0
posted
the 09/08/2026 at 03:40 PM
J'ai peur mais c'est le moment d'envoyer la sauce
jeanouillz
posted
the 09/08/2026 at 03:42 PM
Ils vont balancer... un nouveau pikmin, un dlc pour tamadochi et le reste du direct pour dire qu'ils font des chips en forme de triforce (aka doritos) pour le nintendo museum, c'est tout
ratchet
posted
the 09/08/2026 at 03:46 PM
Après faut forcément un « one more thing » de fin
burningcrimson
posted
the 09/08/2026 at 03:52 PM
J'espère Smash bros entre autres ...
amario
posted
the 09/08/2026 at 03:53 PM
On a même pas vu un teaser du film Zelda alors que ça coulait de source, alors un trailer Mario, j'y crois pas une seul seconde
wickette
posted
the 09/08/2026 at 03:59 PM
Pas impossible mais on aura nintendogs edition chiba, un jeu kirby et un remake que personne ne voulait comme le veut la tradition
drybowser
posted
the 09/08/2026 at 04:01 PM
Ils sont obligé de présenter un voir deux gros jeux nouveaux !
Ya tellement de choix de possibilités, mais j'aimerais trop un starfox adventure 2, et un Metroid 2d
jeanouillz
posted
the 09/08/2026 at 04:07 PM
burningcrimson
En vrai, je me demande s'ils attendaient que Zelda OOT soit annoncé afin de montrer leur prochain smash et avec cette skin là...
revuxpliar
posted
the 09/08/2026 at 04:17 PM
Le rêve
burningcrimson
posted
the 09/08/2026 at 04:54 PM
jeanouillz
C'est bien possible, on a déjà les nouveaux skins pour Metroid, Star Fox, Zelda, Splatoon, DK etc. Manque plus que Mario (qui sera peut-être révélé demain)
nicolasgourry
posted
the 09/08/2026 at 05:06 PM
Ils peuvent « tuer » le game demain, en fait, mais il faut bien choisir les jeux présentés.
ducknsexe
posted
the 09/08/2026 at 05:16 PM
Ne rêve pas trop ce est pas le moment pour annoncé le Mario 3D . Tu auras sûrement une autre surprise a la place .
cyr
posted
the 09/08/2026 at 05:20 PM
ratchet
un nouveau traile de pokemon vent, avec des nouveau pokemon
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Ya tellement de choix de possibilités, mais j'aimerais trop un starfox adventure 2, et un Metroid 2d