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wolverine > blog
ZELDA REMAKE 59,99 EUROS / 69,99 EUROS
Bon vous les mettez les 60 euros pour le remake de Zelda en digital ? Les 70 euros pour la cartouche ?

Parce que c'est le prix de la précommande de GTA 6, le prix d'achat de Call of Duty Modern Warfare 4.
Même Fable vous coutera moins chère il est a 55 euros:

https://www.amazon.fr/stores/page/58E4602A-58BA-465D-BB87-5709880E325F?ingress=2&lp_context_asin=B0H37PK1NX&lp_context_query=gta%206&visitId=a33f49d8-54c5-470c-a662-a0feae1b3f66&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto&ref_=ast_bln



Bref ok Zelda, mais c'est trop chère franchement. C'est un remake faut arrêter de déconner. Même les fans l'ont déja fait :


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    posted the 09/08/2026 at 03:12 PM by wolverine
    comments (19)
    shinz0 posted the 09/08/2026 at 03:15 PM
    Fable prix conseillé 69,99€
    pharrell posted the 09/08/2026 at 03:15 PM
    C'est un vrai remake et pas un portage HD ! Y a du taffe derrière quand même... Ca mérite les 60 balles.

    Au pire attend de le trouver à 30 mais à mon avis tu vas attendre un moment.
    taiko posted the 09/08/2026 at 03:15 PM
    Pas juste avant gta, on verra plus tard
    Ce n'est qu'un simple remake graphique.
    wolverine posted the 09/08/2026 at 03:17 PM
    shinz0 Et alors il est dispo a 54,99 Euros la :

    https://www.amazon.fr/Fable-PlayStation%C2%AE-physique-N%C3%A9cessite-t%C3%A9l%C3%A9chargement/dp/B0H4HLG7WB?ref_=ast_sto_dp&th=1 />
    Ca change pas le fait que c'est moins chère que ce remake la


    Achètes et fonce pour Zelda

    pharrell Donc les autres jeux devraient valoir 90 EUROS ?
    shinz0 posted the 09/08/2026 at 03:19 PM
    wolverine "prix conseillé" tu sais ce que ça veut dire ?
    Sur Amazon Fable est en réduction

    On n'a pas encore le prix de Zelda remake sur Amazon
    aozora78 posted the 09/08/2026 at 03:19 PM
    Mine de rien, même au sein d'un univers de fantasy, la Direction Artistique peut jouer malgré la gap des graphismes et de la technique d'un jeu à l'autre.

    Mais les jeux ne sortent pas au même moment dans tous les cas...

    Fable va surtout faire devoir face à God of War Laufey et Persona 4 Revival, c'est là que ce sera le plus dur pour lui.
    segatendo posted the 09/08/2026 at 03:21 PM
    Wolverine Trop cher pour un clochard, pas pour les autres
    ungarsduqueens posted the 09/08/2026 at 03:21 PM
    59,99€ digital , 69,99€ la cartouche.
    pharrell posted the 09/08/2026 at 03:22 PM
    wolverine : quels autres jeux ?
    wolverine posted the 09/08/2026 at 03:23 PM
    pharrell Fable, GTA 6...les jeux qui sont vendu au même prix avec un budget plus grand
    shao posted the 09/08/2026 at 03:24 PM
    Il sera moins cher à Leclerc. C'est déjà ça de pris.
    rogeraf posted the 09/08/2026 at 03:24 PM
    Tu prends ou tu prends pas, le prix est normal faut pas abusé
    wolverine posted the 09/08/2026 at 03:26 PM
    rogeraf Bha non je ne trouve pas. C'est pas un prix que je trouve normal. C'est normal pour toi pas pour moi. Faut soit augmenter le prix des autres jeux, soit diminuer ce genre de prix proposé pour un remake. C'est peut être vous qui abusez a tout accepter
    losz posted the 09/08/2026 at 03:28 PM
    C'est rien 60 balles, faut pas abuser...
    rogeraf posted the 09/08/2026 at 03:28 PM
    wolverine en fait ca serait 60 en démat et 70 en boite donc 70 en boite ca commence a faire cher effectivement. Bien sur il y aura les réductions habituelles de leclerc / amazon ... Mais oui un peu cher
    mooplol posted the 09/08/2026 at 03:28 PM
    Moi je prend et pas gta car au moins en physique
    wolverine posted the 09/08/2026 at 03:28 PM
    shinz0 Le prix de la cartouche c'est 69,99€. Le prix d'une cartouche c'est normal ? C'est nintendo qui est responsable de se format. C'est normal de payer un remake a ce prix ?
    Faut se réveiller c'est pas normal.

    losz Non c'est un remake
    rogeraf Non mais faut pas accepter ca. Ils abusent.
    nigel posted the 09/08/2026 at 03:34 PM
    Les gens qui font pas la diff' entre la vidéo fanmade plus haut et la présentation officielle, c'est quand même qu'ils ont de la merde dans les yeux.

    On peux ne pas être fan du choix de la DA réaliste, mais les animations, modèles, VFX, etc sont évidement bien plus travaillés que sur cette vidéo.
    angelsduck posted the 09/08/2026 at 03:35 PM
    Comme pour beaucoup de jeux, quasiment tous, entre le prix conseillé et le prix auquel j'arrive à le trouver il y a souvent entre 15 et 20€ de moins.

    Et sinon mais dix milles fois je paie autant voir plus pour un Zelda que pour un GTA ou Call of dont j'en ai rien à faire ^^
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