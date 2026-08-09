Bon vous les mettez les 60 euros pour le remake de Zelda en digital ? Les 70 euros pour la cartouche ?
Parce que c'est le prix de la précommande de GTA 6, le prix d'achat de Call of Duty Modern Warfare 4.
Même Fable vous coutera moins chère il est a 55 euros:
https://www.amazon.fr/stores/page/58E4602A-58BA-465D-BB87-5709880E325F?ingress=2&lp_context_asin=B0H37PK1NX&lp_context_query=gta%206&visitId=a33f49d8-54c5-470c-a662-a0feae1b3f66&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto&ref_=ast_bln
Bref ok Zelda, mais c'est trop chère franchement. C'est un remake faut arrêter de déconner. Même les fans l'ont déja fait :
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posted the 09/08/2026 at 03:12 PM by wolverine
Au pire attend de le trouver à 30 mais à mon avis tu vas attendre un moment.
Ce n'est qu'un simple remake graphique.
https://www.amazon.fr/Fable-PlayStation%C2%AE-physique-N%C3%A9cessite-t%C3%A9l%C3%A9chargement/dp/B0H4HLG7WB?ref_=ast_sto_dp&th=1
Ca change pas le fait que c'est moins chère que ce remake la
Achètes et fonce pour Zelda
pharrell Donc les autres jeux devraient valoir 90 EUROS ?
Sur Amazon Fable est en réduction
On n'a pas encore le prix de Zelda remake sur Amazon
Mais les jeux ne sortent pas au même moment dans tous les cas...
Fable va surtout faire devoir face à God of War Laufey et Persona 4 Revival, c'est là que ce sera le plus dur pour lui.
Faut se réveiller c'est pas normal.
losz Non c'est un remake
rogeraf Non mais faut pas accepter ca. Ils abusent.
On peux ne pas être fan du choix de la DA réaliste, mais les animations, modèles, VFX, etc sont évidement bien plus travaillés que sur cette vidéo.
Et sinon mais dix milles fois je paie autant voir plus pour un Zelda que pour un GTA ou Call of dont j'en ai rien à faire ^^