Bon vous les mettez les 60 euros pour le remake de Zelda en digital ? Les 70 euros pour la cartouche ?Parce que c'est le prix de la précommande de GTA 6, le prix d'achat de Call of Duty Modern Warfare 4.Même Fable vous coutera moins chère il est a 55 euros:https://www.amazon.fr/stores/page/58E4602A-58BA-465D-BB87-5709880E325F?ingress=2&lp_context_asin=B0H37PK1NX&lp_context_query=gta%206&visitId=a33f49d8-54c5-470c-a662-a0feae1b3f66&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto&ref_=ast_blnBref ok Zelda, mais c'est trop chère franchement. C'est un remake faut arrêter de déconner. Même les fans l'ont déja fait :