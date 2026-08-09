profile
The Legend of Zelda : Ocarina of Time
5
Likers
name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
aeris201
14
Likes
Likers
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 231
visites since opening : 422118
aeris201 > blog
[Zelda Ocarina of Time] Jaquette + prix officiel + artworks + console collector et accesoires










    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/08/2026 at 03:08 PM by aeris201
    comments (13)
    saram posted the 09/08/2026 at 03:10 PM
    Magnifique la jaquette ! Et bel effort sur le prix, ça fera 50€ chez Auchan et Carrefour
    airzoom posted the 09/08/2026 at 03:10 PM
    Pas de collector par contre c'est dommage
    wickette posted the 09/08/2026 at 03:10 PM
    On va surement le trouver à 50 en grande surface en physique sans GKC en plus

    C'est top niveau prix
    ratchet posted the 09/08/2026 at 03:14 PM
    Tuerie tout est parfait (un peu de mal avec la tête du Link enfant) mais le reste OMG même la jaquette est folle
    sosky posted the 09/08/2026 at 03:16 PM
    Qu'est ce qu'on mange bien sur Switch 2 quand tu veux profiter peinard en mode nomade : Onimusha, bientôt Diablo IV, Lego Batman, Fire Emblem,, Trails in the Sky 2nd, Rayman Legends, Dragon's Dogma 2, FF Resonance, Zelda OOT, Castlevania, Metaphor...

    A quand les journées de 72h ?
    saram posted the 09/08/2026 at 03:19 PM
    Mais le prix conseillé sera de 69€ non ? Vu que maintenant c'est 10€ de plus en physique par rapport au demat.
    ungarsduqueens posted the 09/08/2026 at 03:20 PM
    c'est marrant mais le troll du site qui chie en permanence sur le digital vous as donné le prix de l'édition digitale , c'est d'ailleurs marqué sur sa capture . le prix de la cartouche c'est 69,99€...
    link571 posted the 09/08/2026 at 03:21 PM
    ratchet je suis pareil pour le Link enfant mais on s’y fera je pense. Au-delà de la présentation du remake qui est juste magnifique le concert au début m’a dressé les poiles
    kikoo31 posted the 09/08/2026 at 03:21 PM
    :gooderfecto
    akinen posted the 09/08/2026 at 03:22 PM
    Je viens d'y penser mais vu le nbr de jrpg en physique avec lesquels je vais devoir jongler, je vais surement privilégier la version démat
    rogeraf posted the 09/08/2026 at 03:26 PM
    Pas de détail sur le poid du bouzin ?
    aozora78 posted the 09/08/2026 at 03:29 PM
    C'est bizarre je trouve à la fois les personnages moche... mais qui ont du charme, comme des statues de porcelaine.
    ratchet posted the 09/08/2026 at 03:31 PM
    link571 Link adulte masterclass mais le petit a une tête d’Avatar ça fais bizarre
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo