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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action-aventure
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aeris201
> blog
[Zelda Ocarina of Time] Jaquette + prix officiel + artworks + console collector et accesoires
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posted the 09/08/2026 at 03:08 PM by
aeris201
comments (
13
)
saram
posted
the 09/08/2026 at 03:10 PM
Magnifique la jaquette ! Et bel effort sur le prix, ça fera 50€ chez Auchan et Carrefour
airzoom
posted
the 09/08/2026 at 03:10 PM
Pas de collector par contre c'est dommage
wickette
posted
the 09/08/2026 at 03:10 PM
On va surement le trouver à 50 en grande surface en physique sans GKC en plus
C'est top
niveau prix
ratchet
posted
the 09/08/2026 at 03:14 PM
Tuerie tout est parfait (un peu de mal avec la tête du Link enfant) mais le reste OMG même la jaquette est folle
sosky
posted
the 09/08/2026 at 03:16 PM
Qu'est ce qu'on mange bien sur Switch 2 quand tu veux profiter peinard en mode nomade : Onimusha, bientôt Diablo IV, Lego Batman, Fire Emblem,, Trails in the Sky 2nd, Rayman Legends, Dragon's Dogma 2, FF Resonance, Zelda OOT, Castlevania, Metaphor...
A quand les journées de 72h ?
saram
posted
the 09/08/2026 at 03:19 PM
Mais le prix conseillé sera de 69€ non ? Vu que maintenant c'est 10€ de plus en physique par rapport au demat.
ungarsduqueens
posted
the 09/08/2026 at 03:20 PM
c'est marrant mais le troll du site qui chie en permanence sur le digital vous as donné le prix de l'édition digitale , c'est d'ailleurs marqué sur sa capture . le prix de la cartouche c'est 69,99€...
link571
posted
the 09/08/2026 at 03:21 PM
ratchet
je suis pareil pour le Link enfant mais on s’y fera je pense. Au-delà de la présentation du remake qui est juste magnifique le concert au début m’a dressé les poiles
kikoo31
posted
the 09/08/2026 at 03:21 PM
:good
erfecto
akinen
posted
the 09/08/2026 at 03:22 PM
Je viens d'y penser mais vu le nbr de jrpg en physique avec lesquels je vais devoir jongler, je vais surement privilégier la version démat
rogeraf
posted
the 09/08/2026 at 03:26 PM
Pas de détail sur le poid du bouzin ?
aozora78
posted
the 09/08/2026 at 03:29 PM
C'est bizarre je trouve à la fois les personnages moche... mais qui ont du charme, comme des statues de porcelaine.
ratchet
posted
the 09/08/2026 at 03:31 PM
link571
Link adulte masterclass mais le petit a une tête d’Avatar ça fais bizarre
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