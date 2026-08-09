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Merde merci Nintendo
Mais les gars ça y est on le tient enfin ce jeu Nintendo, qui justifie l'achat de la console (même si je l'ai acheté ya longtemps). Ocarina of Time est magnifique vraiment j'ai adoré ce que j'ai vu, garder le même système d'antan tout en modernisant visuellement sans trahir l'âme du jeu. Et puis la présentation de A à z j'ai adoré j'ai vraiment adoré pour moi c'est un exemple à suivre en terme de présentation bien mieux maîtrisé, que celui de rockstar et son GTA 6, là les développeurs prenaient la parole chose qui manquait justement à la production de rockstar et ce qu'on a vu concrètement pour moi sa'envoyait du rêve quoi ! voilà j'ai hâte ,et si le Nintendo Direct demain et aussi réussi que fut ce direct spécial The legend of Zelda à les gars ça va être magnifique.10/10
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    kevinmccallisterrr
    posted the 09/08/2026 at 02:53 PM by elicetheworld
    comments (12)
    edgar posted the 09/08/2026 at 02:55 PM
    C’est un grand oui pour moi aussi, ça défonce tout !

    Merci infiniment Nintendo !
    kikoo31 posted the 09/08/2026 at 02:57 PM
    mieux que GTA 6

    ok faut savoir doser un peu même si j'acheterais OOT à coup sur
    losz posted the 09/08/2026 at 02:57 PM
    Mouais toi t'aimes bien quand les mecs parlent 20 minutes dans le vide ? Perso je préfère juste un trailer, là ils ne servaient à rien à part vendre leur truc à la con style resto, amiibo, concert... osef.

    Au moins GTA VI va droit à l'essentiel.
    elicetheworld posted the 09/08/2026 at 02:59 PM
    kikoo31 non non il y a rien à doser la présentation était vraiment mieux maîtrisé, là où j'étais assise oui ok visuellement s'envoyer du pâté, mais la présentation était décousue, ça manquait de précision, ça manquait de prise de parole des développeurs, justement chose que corrige ocarina of Time, c'est pour cela que la présentation est à mon sens est mieux réussi que celui de GTA
    kikoo31 posted the 09/08/2026 at 03:02 PM
    elicetheworld si tu le dis
    amario posted the 09/08/2026 at 03:04 PM
    Je ne pense pas que ça justifie l'achat de la console, loin de la.
    zekk posted the 09/08/2026 at 03:04 PM
    rogeraf posted the 09/08/2026 at 03:05 PM
    J'avais laché au bout de 15 heures sur N64 , j'y arrive pas les donjons de Zelda ... j'ai arreté de les acheter. Mais je suis d'accord avec toi sur la qualité du jeu ce qui est montré. Bon le prix de vente ca va être surement aussi assez élévé (70 euros ?)
    zekk posted the 09/08/2026 at 03:09 PM
    Shao regarde
    taiko posted the 09/08/2026 at 03:13 PM
    Non c'est un simple remake graphique.
    Juste non quoi...
    shao posted the 09/08/2026 at 03:20 PM
    zekk
    Bon à la limite, les graphismes on fini par s'y habituer mais mais plus grosse déception dans l'histoire, c'est surtout que c'est un 1:1. J'aurai beaucoup mieux accepter la pilule si ça avait été un truc bien plus ambitieux.
    Je comprends pas que les joueurs soient pas plus remonté par rapport à ça.
    zekk posted the 09/08/2026 at 03:20 PM
    shao Je ne comprends pas non plus !
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