Mais les gars ça y est on le tient enfin ce jeu Nintendo, qui justifie l'achat de la console (même si je l'ai acheté ya longtemps). Ocarina of Time est magnifique vraiment j'ai adoré ce que j'ai vu, garder le même système d'antan tout en modernisant visuellement sans trahir l'âme du jeu. Et puis la présentation de A à z j'ai adoré j'ai vraiment adoré pour moi c'est un exemple à suivre en terme de présentation bien mieux maîtrisé, que celui de rockstar et son GTA 6, là les développeurs prenaient la parole chose qui manquait justement à la production de rockstar et ce qu'on a vu concrètement pour moi sa'envoyait du rêve quoi ! voilà j'ai hâte ,et si le Nintendo Direct demain et aussi réussi que fut ce direct spécial The legend of Zelda à les gars ça va être magnifique.10/10
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posted the 09/08/2026 at 02:53 PM by elicetheworld
Merci infiniment Nintendo !
ok faut savoir doser un peu même si j'acheterais OOT à coup sur
Au moins GTA VI va droit à l'essentiel.
Juste non quoi...
Bon à la limite, les graphismes on fini par s'y habituer mais mais plus grosse déception dans l'histoire, c'est surtout que c'est un 1:1. J'aurai beaucoup mieux accepter la pilule si ça avait été un truc bien plus ambitieux.
Je comprends pas que les joueurs soient pas plus remonté par rapport à ça.