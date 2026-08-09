Mais les gars ça y est on le tient enfin ce jeu Nintendo, qui justifie l'achat de la console (même si je l'ai acheté ya longtemps). Ocarina of Time est magnifique vraiment j'ai adoré ce que j'ai vu, garder le même système d'antan tout en modernisant visuellement sans trahir l'âme du jeu. Et puis la présentation de A à z j'ai adoré j'ai vraiment adoré pour moi c'est un exemple à suivre en terme de présentation bien mieux maîtrisé, que celui de rockstar et son GTA 6, là les développeurs prenaient la parole chose qui manquait justement à la production de rockstar et ce qu'on a vu concrètement pour moi sa'envoyait du rêve quoi ! voilà j'ai hâte ,et si le Nintendo Direct demain et aussi réussi que fut ce direct spécial The legend of Zelda à les gars ça va être magnifique.10/10