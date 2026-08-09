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name :
The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action-aventure
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Zelda Ocarina of Time Remake est magnifique !
Une vraie refonte visuelle !
C'est splendide, a défaut de véritables nouveautés. Qu'en pensez-vous ?
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aeris201
posted the 09/08/2026 at 02:38 PM by
lightside
comments (
31
)
zekk
posted
the 09/08/2026 at 02:40 PM
On a pas la même définition de splendide, c'est ok mais pas dingue
aeris201
posted
the 09/08/2026 at 02:41 PM
Superbe !
Mais Zelda a une drole de tronche
jenicris
posted
the 09/08/2026 at 02:42 PM
Si on parle du trailer oui clairement
taiko
posted
the 09/08/2026 at 02:42 PM
Mitigé sur la DA.
Notamment sa tête de poupon.
midomashakil
posted
the 09/08/2026 at 02:42 PM
oh mon dieuuuuuuuuuuuuuu quelle nostalgie avec ce ost de fouuuuuuuuuuuuuuuuuuu
supasaiyajin
posted
the 09/08/2026 at 02:43 PM
Faut pas abuser, dans les 2 sens. C'est pas moche, mais c'est pas incroyable non plus. La DA est particulière en tout cas.
shao
posted
the 09/08/2026 at 02:43 PM
zekk
Le pire c'est que je pensais que ça allait râler sur le net mais j'ai l'impression que non...
Perso je trouve pas ça incroyable.
burningcrimson
posted
the 09/08/2026 at 02:44 PM
aeris201
Je suis d accord pour une fois
rocan
posted
the 09/08/2026 at 02:45 PM
Personnellement j'adore
akinen
posted
the 09/08/2026 at 02:46 PM
Ca c'est du remake. Respect de l'OST original, de la DA, du design général. C'est pas compliqué sérieusement!
wickette
posted
the 09/08/2026 at 02:46 PM
C'est top oui
Pour moi les remarques type aliasing, les visages un peu trop X ou Y, légitimes mais je considère pas ça comme un dealbreaker ou quelque chose qui va m'empêcher de le day one
Moi oui l'effet plastique/UE je le vois c'est mon plus gros défaut mais c'est un remake d'un jeu N64 et dans l'ensemble j'adore, c'est vraiment très soigné
Par contre les ultra apologistes du DLSS5 qui se plaignent du rendu ou que c'est trop proche de UE, ça c'est pas possible la dissonance cognitive
perse9
posted
the 09/08/2026 at 02:46 PM
La DA est moche, les persos en poupée de cire catastrophique. C'est pas un remake d'ambition comme ff7 (mais les fan de nintendo ne sont aps objectif)
tynokarts
posted
the 09/08/2026 at 02:47 PM
Comme récemment Starfox, c’est bien.
icebergbrulant
posted
the 09/08/2026 at 02:48 PM
Tout est raté à part le visage de Zelda qui est magnifique !
#ophtalmo
aeris201
posted
the 09/08/2026 at 02:48 PM
On est a peu pres a du 1:1 mais pas trop, c'est exactement le remake que je voulais
rocan
posted
the 09/08/2026 at 02:48 PM
perse9
"Catastrophique" il ne faut pas exagérer quand même
zekk
posted
the 09/08/2026 at 02:48 PM
shao
Je vais me faire incendier après mon com, mais on dit amen beaucoup plus facilement à Nintendo qu'aux autres
D'un autre côté, sur le net, on fait des polémiques sur la canette dans le frigo dans GTA6
perse9
posted
the 09/08/2026 at 02:49 PM
zekk
on est parfaitement d'accord tkt moi aussi je vais prendre.
shining
posted
the 09/08/2026 at 02:51 PM
Ces une pizza link ? on a verser de l'huile sur lui ces pas possible , en dirais qu'il est mouiller h24 , puis te remettre du brouillard..., la plaine qui a du poping , ces chaud en dirais les fans quand il mod les jeux , il a des truc jolie je vais pas dire le contraire mais la D.A , sa passe pas la pour moi .
shao
posted
the 09/08/2026 at 02:52 PM
zekk
Ahah j'avoue
ouken
posted
the 09/08/2026 at 02:56 PM
J'avoue c'est magnifique cette DA et ce souci du détail, après c'est pas une prouesse graphique mais c'est très joli
elicetheworld
posted
the 09/08/2026 at 02:57 PM
Le jeu est magnifique c'est pas pourquoi certains acteurs encore essaie de faire croire que c'est un jeu limite PS3 quand on lis les commentaires le jeu est vraiment magnifique la direction artistique est vraiment dingue graphiquement c'est solide c'est propre c'est l'annexe gêne de Nintendo c'est tout ce qui lui manquait justement et ben voilà on l'a maintenant, c'est dans Nintendo Direct de demain tu as un Mario qui est à peu près l'équivalent la console elle est lancée voir relancer pour plus jamais redescendre.
zekk
posted
the 09/08/2026 at 02:59 PM
shao
elicetheworld
Personne n'a parlé de ps3, ne déforme pas les propos, merci
amario
posted
the 09/08/2026 at 03:03 PM
Les personnages clairement pas
aeris201
posted
the 09/08/2026 at 03:03 PM
elicetheworld
C'est le plus beau jeu Nintendo en date, ya pas photo.
Quand on compare avec les autres productions Nintendo sur Switch 2, un Donkey Kong Bananza est loin derrière. Nintendo commence enfin a montrer ce que la Switch 2 a dans le ventre.
suzukube
posted
the 09/08/2026 at 03:04 PM
Gta 6 + zelda oot jsuis tellement content
rogeraf
posted
the 09/08/2026 at 03:07 PM
Les joueurs SW2 : c'est beau c'est super incroyable
Les joueurs PC : bof bof rien d'incroyable. On dirait un mod PC amateur $
akinen
posted
the 09/08/2026 at 03:18 PM
elicetheworld
J'ai poncé ma PS3 >> Aucun jeu ne ressemble à ça et Uncharted 3 tournait à 30fps
coconutsu
posted
the 09/08/2026 at 03:31 PM
rogeraf
En lême temps un joueur Sw2 il lui en faut pas beaucoup pour trouver ça incroyable.
Sur PC tu as des trucs de fous sur le plan technique et artistique. Puis bon ça sortira sur PC comme le reste des jeux Nintendo.
shining
posted
the 09/08/2026 at 03:31 PM
Vous pensez que il aura une colab dominos pizza ? vue l'huile qu'il a sur le perso XD
rogeraf
posted
the 09/08/2026 at 03:33 PM
coconutsu
oui, ba le probleme c'est que le PC rentre pas dans la poche, tu me diras la SW2 plus vraiment non plus
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Mais Zelda a une drole de tronche
Notamment sa tête de poupon.
Le pire c'est que je pensais que ça allait râler sur le net mais j'ai l'impression que non...
Perso je trouve pas ça incroyable.
Pour moi les remarques type aliasing, les visages un peu trop X ou Y, légitimes mais je considère pas ça comme un dealbreaker ou quelque chose qui va m'empêcher de le day one
Moi oui l'effet plastique/UE je le vois c'est mon plus gros défaut mais c'est un remake d'un jeu N64 et dans l'ensemble j'adore, c'est vraiment très soigné
Par contre les ultra apologistes du DLSS5 qui se plaignent du rendu ou que c'est trop proche de UE, ça c'est pas possible la dissonance cognitive
#ophtalmo
D'un autre côté, sur le net, on fait des polémiques sur la canette dans le frigo dans GTA6
Ahah j'avoue
elicetheworld Personne n'a parlé de ps3, ne déforme pas les propos, merci
Quand on compare avec les autres productions Nintendo sur Switch 2, un Donkey Kong Bananza est loin derrière. Nintendo commence enfin a montrer ce que la Switch 2 a dans le ventre.
Les joueurs PC : bof bof rien d'incroyable. On dirait un mod PC amateur $
Sur PC tu as des trucs de fous sur le plan technique et artistique. Puis bon ça sortira sur PC comme le reste des jeux Nintendo.