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greggy
name :
The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action-aventure
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legend83
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Debat: Zelda OOT est moche ou pas?
Bon je lance le topic principal:
- Unreal Engine ou pas?
- IA ou pas?
- Moche ou pas?
Voila, battez vous
tags :
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posted the 09/08/2026 at 02:16 PM by
legend83
comments (
55
)
d3athegg
posted
the 09/08/2026 at 02:17 PM
Oh la vache, qu'est que c'est laid.
On dirait un fangame fait sur UE5.
Legend of zelda Ocarina of plastic.
rogeraf
posted
the 09/08/2026 at 02:19 PM
Ca le fait, c'est bien beau propre. Les textures sont un peu light mais c'est une petite machine la SW2 donc le rendu est quand meme tres propre. Oui ca ressemble bien a de l'UE5
raioh
posted
the 09/08/2026 at 02:20 PM
La DA est sympa, ça change, par contre la gueule des persos, c'est cata.
altendorf
posted
the 09/08/2026 at 02:24 PM
C'est exactement tout ce que je craignais, on dirait les vidéos des mecs qui font des pseudos remake sous l'UE5.
shinz0
posted
the 09/08/2026 at 02:27 PM
altendorf
à court d'idées Nintendo les a peut-être embauché
ratchet
posted
the 09/08/2026 at 02:28 PM
Dinguerie!
5120x2880
posted
the 09/08/2026 at 02:28 PM
altendorf
Il y a vraiment l'effet fan game Unreal Engine effectivement, à croire qu'ils se sont basé dessus
vyperz
posted
the 09/08/2026 at 02:28 PM
Je ne m'attendais à rien mais je suis quand-même dessus ????
breizhdrake
posted
the 09/08/2026 at 02:28 PM
Moche ? Vous rigolez j’espère ? Le jeu est sublime. Ça fait très fantaisie. Et c’est quand même moins générique que les vidéo IA sur YouTube. C’est bien plus travaillé. Perso je suis ravi !
jenicris
posted
the 09/08/2026 at 02:28 PM
J'aime pas trop la DA surtout dans les grandes zones comme Hyrule
Les PNJ aussi ça fait tâche
5120x2880
posted
the 09/08/2026 at 02:31 PM
Lorsque Link met un coup d'épée, ça fait le même effet que l'explosion de l'usine chimique de Pékin
shao
posted
the 09/08/2026 at 02:31 PM
La tête de Link est moche ouais... Le reste n'est pas moche mais ça ressemble effectivement à du Unreal Engine générique fan made... autant dire que c'est pas vraiment reluisant.
Mais bordel de merde quelle déception!
J'imagine pas à quel point ça doit raler sur les réseaux
losz
posted
the 09/08/2026 at 02:31 PM
C'est moche mais à voir en meilleure qualité peut être..
masharu
posted
the 09/08/2026 at 02:34 PM
C'est OK tier. Ça fait le café.
zekk
posted
the 09/08/2026 at 02:34 PM
C'est vraiment pas dingue
greggy
posted
the 09/08/2026 at 02:35 PM
Je le trouve magnifique perso
legend83
posted
the 09/08/2026 at 02:35 PM
Bon, le trailer c'est pas la meme chose. Ils auraient du commencer par ca
nyseko
posted
the 09/08/2026 at 02:36 PM
Les visages, c'est particulier. Après ça colle avec le fait que ce ne soient pas des personnages humains au final.
Le reste semble plutôt bon.
fiveagainstone
posted
the 09/08/2026 at 02:37 PM
Au début ça choque ( un peu comme wind waker à l'époque ), mais ça a quand même une belle gueule.
icebergbrulant
posted
the 09/08/2026 at 02:37 PM
Ça fait le job, ça va cartonner
axlenz
posted
the 09/08/2026 at 02:37 PM
Moi j'aime. C'est juste le visage de Link et celui de Zelda que je trouve chelou. Mais les décors et les autres perso j'aime beaucoup
fan2jeux
posted
the 09/08/2026 at 02:37 PM
c'est beau
mercure7
posted
the 09/08/2026 at 02:37 PM
95%+ du jeu identique et ils arrivent qd même à chier les visages
Bref... Nintendo 2026
rasalgul
posted
the 09/08/2026 at 02:37 PM
Ca aurait pu être plus charmant
wolfheart
posted
the 09/08/2026 at 02:37 PM
Les blasés ! Bon y'en a il est temps d'aller faire un tour dehors ou d'aller voir les filles. Ou les deux????
midomashakil
posted
the 09/08/2026 at 02:38 PM
wow le trailer est une dinguerie
chucksly
posted
the 09/08/2026 at 02:38 PM
Honnêtement j'en avais marre du cell shading. Au final j'ai peut-être changé d'avis
Sur la fin j'ai commencé à m'habituer, mais clairement ça fait très UE5. J'en peux plus de ce moteur graphique surtout que certains persos sont inégaux sur ce remake
rikimaru
posted
the 09/08/2026 at 02:39 PM
Je reste sur l'épisode original qui est toujours aussi bon malgré les années qui passent. Et puis même les musiques... l'époque des
samples
me manque.
jacquescechirac
posted
the 09/08/2026 at 02:39 PM
breizhdrake
c'est moins générique et plus travailler que les vidéos ia ? wouaw..
kikoo31
posted
the 09/08/2026 at 02:39 PM
ca devrait aller
wickette
posted
the 09/08/2026 at 02:40 PM
J'aime beaucoup perso mais je peux comprendre que un jeu aussi culte soit mitigé niveau refonte D.A mais perso j'aime beaucoup
Après bon tu as les craintes légitimes d'un coté mais de l'autre,...c'est comme FFVII Remake tu vas toujours avoir le filtre nostalgie de certains aigris qui vont passer les prochains mois à dézinguer et spam non stop que le jeu est nul et pas se vendre
shaco
posted
the 09/08/2026 at 02:40 PM
Pour ma part la tête de link enfant passe bien, par contre adulte ya un truc qui me dérange avec son visage. Mais le gros problème c'est l'effet plastique atroce, il y en a beaucoup trop et le gros plan sur ganondorf le montre bien.
derno
posted
the 09/08/2026 at 02:40 PM
au début je trouvais ça un peut trop détaillé mais à la fin il a quand même une très belle allure.
dommage d'avoir conservé les fondu de transition et de ne pas au moins avoir agrandis la plaine mais ça reste quali.
fuji
posted
the 09/08/2026 at 02:40 PM
Comment toujours raler pour rien c'est fou...
Le jeu est magnifique et j'adore la ptite tete de link , hate de le faire avec mon fils.
keiku
posted
the 09/08/2026 at 02:41 PM
j'aime bien la nouvelle DA mais j'ai jamais aimer le jeu de base
asmo889
posted
the 09/08/2026 at 02:43 PM
Rift apart lui met une tempête c’est chaud quand même
adamjensen
posted
the 09/08/2026 at 02:43 PM
Sur certains aspects, on dirait un truc généré par I.A.
Ca ressemble même presque à un projet amateur.
Nintendo n'est vraiment plus ce qu'il était depuis la Gamecube, qui était pour moi la dernière vrai console de salon de Nintendo, voir même leur dernière vrai console tout court.
Bon après, mes exigences sont plus élevé que la majorité des gens, donc bon...
breizhdrake
posted
the 09/08/2026 at 02:43 PM
jacquescechirac
ba oui clairement. Cette génération de blasés. Vous êtes fatiguants
masharu
posted
the 09/08/2026 at 02:43 PM
fuji
La passion ça n'est pas qu'adhérer à tout sans critiquer ou sans questionner.
perse9
posted
the 09/08/2026 at 02:44 PM
perso on dirait des poupées de cire...Je trouve ça vraiment moche
rikimaru
posted
the 09/08/2026 at 02:44 PM
wickette
C'est une toute autre ampleur la reprise de FFVII niveau ambition, incomparable
.
airzoom
posted
the 09/08/2026 at 02:45 PM
C'est incontestablement magnifique, n'en déplaise aux rageux
fuji
posted
the 09/08/2026 at 02:46 PM
Masharu
sauf que certain critique pour critiquer ou vont trop loin , on ne peut pas dire que le jeu est moche objectivement.
Tu peux avoir l'avis que tu veux sur la da mais le jeu est beau faut arreter les conneries.
lz
posted
the 09/08/2026 at 02:49 PM
J'avais peur qu’ils n’exploitent pas la puissance de la console et que ce soit à peine mieux que du TOTK + mais au final on voit un gap énorme avec ce qu’on pouvait avoir sur Switch et Wii U.
Le premier jeu Nintendo qui exploite la S2 comme il se doit.
On est sur ce qu’on avait sur PS4/PS4 Pro mais en + moderne donc c’est raccord avec ce que peut faire la S2
yogfei
posted
the 09/08/2026 at 02:49 PM
d3athegg
C'est fidèle à l'original en fait ... Legend of zelda Ocarina of plastic + brouillard de l'époque
rikimaru
posted
the 09/08/2026 at 02:50 PM
adamjensen
La période Yamauchi, c'était quelque chose. On manque d'hommes comme ça aujourd'hui.
lz
posted
the 09/08/2026 at 02:52 PM
asmo889
: t’es un rigolo toi, Rift Apart est un jeu PS5 donc normal que la S2 ne puisse pas atteindre cela, comme n’importe quelle console portable et hybride sur le marché
yogfei
posted
the 09/08/2026 at 02:52 PM
Pour ceux qui parlent de fangame UE5 voila à quoi ca ressemble :
https://www.youtube.com/watch?v=__p1Nsaw0gw
/>
Le trailer de Nintendo est quand même beaucoup plus vendeur
La seule chose qui me gène c'est la gueule de link mais heureusement je le verrai plus de dos que de face
elicetheworld
posted
the 09/08/2026 at 02:53 PM
Il est sérieux avec. Ca question
adamjensen
posted
the 09/08/2026 at 02:55 PM
rikimaru
C'est clair.
amario
posted
the 09/08/2026 at 02:57 PM
Les personnages oui très moche avec ce rendu poupée de cire, les décors magnifiques
z0dd
posted
the 09/08/2026 at 03:06 PM
Tout ça pour transformer une légende en un produit générique type unreal , c est tellement le service minimum mais ça me surprend absolument pas
nad45
posted
the 09/08/2026 at 03:20 PM
J'aime bien la DA, mais c'est quand même techniquement très moyen, on dirait de la Ps3+...
La partie open world est "moche"..
Je vois pas comment on peut dire que c'est du niveau Ps4...
Techniquement, Horizon zero Dawn qui a presque 10 ans lui mets une tempête...
Et puis Nintendo se prend même plus la tête a créer un moteur maison pour exploiter au max leur console et se contente d'utiliser l'UE 5 pour réduire au max les coûts, ils se foutent un peu du monde...
aragami
posted
the 09/08/2026 at 03:27 PM
Rassuré moi, c'est du troll les gens qui trouvent ça moche? Y'a des jeux ps5 qui sont bien plus moche que ça ! Pour une console hybride c'est juste une claque monumentale...Ce jeu va se vendre par paquebots entier! Vous avez de la merde dans les yeux ...Non serieux c'est le 1er avril ce poste? Je comprends pas!!! Quelle mouche vous à piqué ?
noukous
posted
the 09/08/2026 at 03:31 PM
Je suis franchement mitigé...
Le rendu des décors et de l'eau est vraiment superbe mais la modélisation des persos c'est mi-figue mi-raisin.
Puis cet aliasing mon dieu...ça confirme à nouveau que la switch 2 n'est vraiment pas dingue techniquement (n'en déplaise aux n-sex) et que je suis pas prêt de l'acheter avant au moins la sortie du nouveau xeno.
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On dirait un fangame fait sur UE5.
Legend of zelda Ocarina of plastic.
Les PNJ aussi ça fait tâche
Mais bordel de merde quelle déception!
J'imagine pas à quel point ça doit raler sur les réseaux
Le reste semble plutôt bon.
Bref... Nintendo 2026
Après bon tu as les craintes légitimes d'un coté mais de l'autre,...c'est comme FFVII Remake tu vas toujours avoir le filtre nostalgie de certains aigris qui vont passer les prochains mois à dézinguer et spam non stop que le jeu est nul et pas se vendre
dommage d'avoir conservé les fondu de transition et de ne pas au moins avoir agrandis la plaine mais ça reste quali.
Le jeu est magnifique et j'adore la ptite tete de link , hate de le faire avec mon fils.
Ca ressemble même presque à un projet amateur.
Nintendo n'est vraiment plus ce qu'il était depuis la Gamecube, qui était pour moi la dernière vrai console de salon de Nintendo, voir même leur dernière vrai console tout court.
Bon après, mes exigences sont plus élevé que la majorité des gens, donc bon...
Tu peux avoir l'avis que tu veux sur la da mais le jeu est beau faut arreter les conneries.
Le premier jeu Nintendo qui exploite la S2 comme il se doit.
On est sur ce qu’on avait sur PS4/PS4 Pro mais en + moderne donc c’est raccord avec ce que peut faire la S2
Le trailer de Nintendo est quand même beaucoup plus vendeur
La seule chose qui me gène c'est la gueule de link mais heureusement je le verrai plus de dos que de face
C'est clair.
La partie open world est "moche"..
Je vois pas comment on peut dire que c'est du niveau Ps4...
Techniquement, Horizon zero Dawn qui a presque 10 ans lui mets une tempête...
Et puis Nintendo se prend même plus la tête a créer un moteur maison pour exploiter au max leur console et se contente d'utiliser l'UE 5 pour réduire au max les coûts, ils se foutent un peu du monde...
Le rendu des décors et de l'eau est vraiment superbe mais la modélisation des persos c'est mi-figue mi-raisin.
Puis cet aliasing mon dieu...ça confirme à nouveau que la switch 2 n'est vraiment pas dingue techniquement (n'en déplaise aux n-sex) et que je suis pas prêt de l'acheter avant au moins la sortie du nouveau xeno.