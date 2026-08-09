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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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legend83
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Debat: Zelda OOT est moche ou pas?
Bon je lance le topic principal:



- Unreal Engine ou pas?
- IA ou pas?
- Moche ou pas?

Voila, battez vous
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    posted the 09/08/2026 at 02:16 PM by legend83
    comments (55)
    d3athegg posted the 09/08/2026 at 02:17 PM
    Oh la vache, qu'est que c'est laid.
    On dirait un fangame fait sur UE5.
    Legend of zelda Ocarina of plastic.
    rogeraf posted the 09/08/2026 at 02:19 PM
    Ca le fait, c'est bien beau propre. Les textures sont un peu light mais c'est une petite machine la SW2 donc le rendu est quand meme tres propre. Oui ca ressemble bien a de l'UE5
    raioh posted the 09/08/2026 at 02:20 PM
    La DA est sympa, ça change, par contre la gueule des persos, c'est cata.
    altendorf posted the 09/08/2026 at 02:24 PM
    C'est exactement tout ce que je craignais, on dirait les vidéos des mecs qui font des pseudos remake sous l'UE5.
    shinz0 posted the 09/08/2026 at 02:27 PM
    altendorf à court d'idées Nintendo les a peut-être embauché
    ratchet posted the 09/08/2026 at 02:28 PM
    Dinguerie!
    5120x2880 posted the 09/08/2026 at 02:28 PM
    altendorf Il y a vraiment l'effet fan game Unreal Engine effectivement, à croire qu'ils se sont basé dessus
    vyperz posted the 09/08/2026 at 02:28 PM
    Je ne m'attendais à rien mais je suis quand-même dessus ????
    breizhdrake posted the 09/08/2026 at 02:28 PM
    Moche ? Vous rigolez j’espère ? Le jeu est sublime. Ça fait très fantaisie. Et c’est quand même moins générique que les vidéo IA sur YouTube. C’est bien plus travaillé. Perso je suis ravi !
    jenicris posted the 09/08/2026 at 02:28 PM
    J'aime pas trop la DA surtout dans les grandes zones comme Hyrule
    Les PNJ aussi ça fait tâche
    5120x2880 posted the 09/08/2026 at 02:31 PM
    Lorsque Link met un coup d'épée, ça fait le même effet que l'explosion de l'usine chimique de Pékin
    shao posted the 09/08/2026 at 02:31 PM
    La tête de Link est moche ouais... Le reste n'est pas moche mais ça ressemble effectivement à du Unreal Engine générique fan made... autant dire que c'est pas vraiment reluisant.
    Mais bordel de merde quelle déception!
    J'imagine pas à quel point ça doit raler sur les réseaux
    losz posted the 09/08/2026 at 02:31 PM
    C'est moche mais à voir en meilleure qualité peut être..
    masharu posted the 09/08/2026 at 02:34 PM
    C'est OK tier. Ça fait le café.
    zekk posted the 09/08/2026 at 02:34 PM
    C'est vraiment pas dingue
    greggy posted the 09/08/2026 at 02:35 PM
    Je le trouve magnifique perso
    legend83 posted the 09/08/2026 at 02:35 PM
    Bon, le trailer c'est pas la meme chose. Ils auraient du commencer par ca
    nyseko posted the 09/08/2026 at 02:36 PM
    Les visages, c'est particulier. Après ça colle avec le fait que ce ne soient pas des personnages humains au final.

    Le reste semble plutôt bon.
    fiveagainstone posted the 09/08/2026 at 02:37 PM
    Au début ça choque ( un peu comme wind waker à l'époque ), mais ça a quand même une belle gueule.
    icebergbrulant posted the 09/08/2026 at 02:37 PM
    Ça fait le job, ça va cartonner
    axlenz posted the 09/08/2026 at 02:37 PM
    Moi j'aime. C'est juste le visage de Link et celui de Zelda que je trouve chelou. Mais les décors et les autres perso j'aime beaucoup
    fan2jeux posted the 09/08/2026 at 02:37 PM
    c'est beau
    mercure7 posted the 09/08/2026 at 02:37 PM
    95%+ du jeu identique et ils arrivent qd même à chier les visages

    Bref... Nintendo 2026
    rasalgul posted the 09/08/2026 at 02:37 PM
    Ca aurait pu être plus charmant
    wolfheart posted the 09/08/2026 at 02:37 PM
    Les blasés ! Bon y'en a il est temps d'aller faire un tour dehors ou d'aller voir les filles. Ou les deux????
    midomashakil posted the 09/08/2026 at 02:38 PM
    wow le trailer est une dinguerie
    chucksly posted the 09/08/2026 at 02:38 PM
    Honnêtement j'en avais marre du cell shading. Au final j'ai peut-être changé d'avis Sur la fin j'ai commencé à m'habituer, mais clairement ça fait très UE5. J'en peux plus de ce moteur graphique surtout que certains persos sont inégaux sur ce remake
    rikimaru posted the 09/08/2026 at 02:39 PM
    Je reste sur l'épisode original qui est toujours aussi bon malgré les années qui passent. Et puis même les musiques... l'époque des samples me manque.
    jacquescechirac posted the 09/08/2026 at 02:39 PM
    breizhdrake c'est moins générique et plus travailler que les vidéos ia ? wouaw..
    kikoo31 posted the 09/08/2026 at 02:39 PM
    ca devrait aller
    wickette posted the 09/08/2026 at 02:40 PM
    J'aime beaucoup perso mais je peux comprendre que un jeu aussi culte soit mitigé niveau refonte D.A mais perso j'aime beaucoup

    Après bon tu as les craintes légitimes d'un coté mais de l'autre,...c'est comme FFVII Remake tu vas toujours avoir le filtre nostalgie de certains aigris qui vont passer les prochains mois à dézinguer et spam non stop que le jeu est nul et pas se vendre
    shaco posted the 09/08/2026 at 02:40 PM
    Pour ma part la tête de link enfant passe bien, par contre adulte ya un truc qui me dérange avec son visage. Mais le gros problème c'est l'effet plastique atroce, il y en a beaucoup trop et le gros plan sur ganondorf le montre bien.
    derno posted the 09/08/2026 at 02:40 PM
    au début je trouvais ça un peut trop détaillé mais à la fin il a quand même une très belle allure.
    dommage d'avoir conservé les fondu de transition et de ne pas au moins avoir agrandis la plaine mais ça reste quali.
    fuji posted the 09/08/2026 at 02:40 PM
    Comment toujours raler pour rien c'est fou...
    Le jeu est magnifique et j'adore la ptite tete de link , hate de le faire avec mon fils.
    keiku posted the 09/08/2026 at 02:41 PM
    j'aime bien la nouvelle DA mais j'ai jamais aimer le jeu de base
    asmo889 posted the 09/08/2026 at 02:43 PM
    Rift apart lui met une tempête c’est chaud quand même
    adamjensen posted the 09/08/2026 at 02:43 PM
    Sur certains aspects, on dirait un truc généré par I.A.
    Ca ressemble même presque à un projet amateur.
    Nintendo n'est vraiment plus ce qu'il était depuis la Gamecube, qui était pour moi la dernière vrai console de salon de Nintendo, voir même leur dernière vrai console tout court.
    Bon après, mes exigences sont plus élevé que la majorité des gens, donc bon...
    breizhdrake posted the 09/08/2026 at 02:43 PM
    jacquescechirac ba oui clairement. Cette génération de blasés. Vous êtes fatiguants
    masharu posted the 09/08/2026 at 02:43 PM
    fuji La passion ça n'est pas qu'adhérer à tout sans critiquer ou sans questionner.
    perse9 posted the 09/08/2026 at 02:44 PM
    perso on dirait des poupées de cire...Je trouve ça vraiment moche
    rikimaru posted the 09/08/2026 at 02:44 PM
    wickette C'est une toute autre ampleur la reprise de FFVII niveau ambition, incomparable .
    airzoom posted the 09/08/2026 at 02:45 PM
    C'est incontestablement magnifique, n'en déplaise aux rageux
    fuji posted the 09/08/2026 at 02:46 PM
    Masharu sauf que certain critique pour critiquer ou vont trop loin , on ne peut pas dire que le jeu est moche objectivement.
    Tu peux avoir l'avis que tu veux sur la da mais le jeu est beau faut arreter les conneries.
    lz posted the 09/08/2026 at 02:49 PM
    J'avais peur qu’ils n’exploitent pas la puissance de la console et que ce soit à peine mieux que du TOTK + mais au final on voit un gap énorme avec ce qu’on pouvait avoir sur Switch et Wii U.

    Le premier jeu Nintendo qui exploite la S2 comme il se doit.

    On est sur ce qu’on avait sur PS4/PS4 Pro mais en + moderne donc c’est raccord avec ce que peut faire la S2
    yogfei posted the 09/08/2026 at 02:49 PM
    d3athegg C'est fidèle à l'original en fait ... Legend of zelda Ocarina of plastic + brouillard de l'époque
    rikimaru posted the 09/08/2026 at 02:50 PM
    adamjensen La période Yamauchi, c'était quelque chose. On manque d'hommes comme ça aujourd'hui.
    lz posted the 09/08/2026 at 02:52 PM
    asmo889 : t’es un rigolo toi, Rift Apart est un jeu PS5 donc normal que la S2 ne puisse pas atteindre cela, comme n’importe quelle console portable et hybride sur le marché
    yogfei posted the 09/08/2026 at 02:52 PM
    Pour ceux qui parlent de fangame UE5 voila à quoi ca ressemble : https://www.youtube.com/watch?v=__p1Nsaw0gw />
    Le trailer de Nintendo est quand même beaucoup plus vendeur

    La seule chose qui me gène c'est la gueule de link mais heureusement je le verrai plus de dos que de face
    elicetheworld posted the 09/08/2026 at 02:53 PM
    Il est sérieux avec. Ca question
    adamjensen posted the 09/08/2026 at 02:55 PM
    rikimaru
    C'est clair.
    amario posted the 09/08/2026 at 02:57 PM
    Les personnages oui très moche avec ce rendu poupée de cire, les décors magnifiques
    z0dd posted the 09/08/2026 at 03:06 PM
    Tout ça pour transformer une légende en un produit générique type unreal , c est tellement le service minimum mais ça me surprend absolument pas
    nad45 posted the 09/08/2026 at 03:20 PM
    J'aime bien la DA, mais c'est quand même techniquement très moyen, on dirait de la Ps3+...
    La partie open world est "moche"..
    Je vois pas comment on peut dire que c'est du niveau Ps4...
    Techniquement, Horizon zero Dawn qui a presque 10 ans lui mets une tempête...
    Et puis Nintendo se prend même plus la tête a créer un moteur maison pour exploiter au max leur console et se contente d'utiliser l'UE 5 pour réduire au max les coûts, ils se foutent un peu du monde...
    aragami posted the 09/08/2026 at 03:27 PM
    Rassuré moi, c'est du troll les gens qui trouvent ça moche? Y'a des jeux ps5 qui sont bien plus moche que ça ! Pour une console hybride c'est juste une claque monumentale...Ce jeu va se vendre par paquebots entier! Vous avez de la merde dans les yeux ...Non serieux c'est le 1er avril ce poste? Je comprends pas!!! Quelle mouche vous à piqué ?
    noukous posted the 09/08/2026 at 03:31 PM
    Je suis franchement mitigé...
    Le rendu des décors et de l'eau est vraiment superbe mais la modélisation des persos c'est mi-figue mi-raisin.
    Puis cet aliasing mon dieu...ça confirme à nouveau que la switch 2 n'est vraiment pas dingue techniquement (n'en déplaise aux n-sex) et que je suis pas prêt de l'acheter avant au moins la sortie du nouveau xeno.
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