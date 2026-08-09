Sur les réseaux sociaux, de nombreux couples mécontents (et tout particulièrement des femmes dans des couples hétérosexuels) estiment que la mécanique relationnelle approfondie de Grand Theft Auto 6 équivaut à tromper son partenaire dans la vraie vie et justifie une rupture.
La semaine dernière, nous avons découvert une foule de détails sur GTA VI grâce à notre couverture exclusive et à une présentation détaillée du jeu dévoilée par Rockstar Games. Et l'un des points marquants de cette campagne médiatique a été l'existence d'une véritable relation entre les deux protagonistes, Jason et Lucia, que les joueurs peuvent entretenir à leur guise. Pour ça, il existe tout un tas de moyens : emmener sa moitié en date, commettre des crimes ensemble, lui envoyer des SMS et même lui tenir la main (trop mignon !). Et aussi incroyable que ça puisse paraître, pour certaines personnes, ce dernier détail suscite des tensions dans leur propre relation amoureuse.
Sur TikTok, plusieurs partenaires inquiètes ont déclaré qu'elles interdiraient à leur mec de jouer à ce jeu, un avis partagé par un nombre étonnamment grand d'internautes dans les commentaires.
"Il est absolument hors de question que mon mec joue à GTA 6", a affirmé une utilisatrice de TikTok. "Tu dois littéralement entretenir une relation avec une fille dans le jeu vidéo et lui envoyer des SMS ; elle s'énerve si tu ne lui réponds pas. Tu dois l'emmener en date et tu peux avoir des rapports sexuels avec elle. [...] Vraiment, n'autorisez pas votre mec, votre fiancé ou votre mari à jouer à GTA 6." On juge pas, hein ? (Si un peu), mais est-ce que tout ça ne relèverait pas plutôt d'une certaine insécurité émotionnelle ? À quoi bon être engagé dans une relation avec quelqu'un si la confiance et la sérénité ne sont pas de mise ?
Pire encore, d'autres créateur.ices de contenu sur TikTok ont carrément qualifié le fait de jouer à ce jeu d'infidélité. Ce sujet suscite de nombreux débats sur les réseaux sociaux depuis la diffusion du large aperçu de GTA 6 le 27 août. Certains rejettent cette idée, arguant qu'il ne s'agit que d'un jeu vidéo et qu'il ne faut pas y voir une portée philosophique profonde. D'autres soulignent (non sans une certaine lucidité) que des millions de personnes jouent aux Sims depuis des années, y entretenant des relations sexuelles virtuelles et fondant des familles entières sans que cela ne choque personne.
Rockstar a également précisé qu'il n'était pas obligatoire de s'investir dans cet aspect de GTA 6 si on n'en avait pas envie. Au début du jeu, les deux personnages aspirent à une relation, mais c'est en effet au joueur de décider s'il veut la concrétiser. Si vous ne le faites pas, ils ne seront pas amoureux l'un de l'autre, mais se contenteront de se soutenir mutuellement dans les moments cruciaux de leur chevauchée criminelle. En revanche, si vous choisissez de faire d'eux un couple soudé et puissant, vous profiterez probablement davantage de l'expérience de jeu telle qu'elle a été imaginée par les devs.
"Lorsque vous en faites un couple, vous avez le sentiment d'être le garant de leur relation et vous ressentez le besoin de les protéger en tant que duo", a déclaré Rob Nelson, codirecteur du studio Rockstar North, lors d'une interview exclusive accordée à IGN. "C'est un aspect que nous n'avions pas prévu au départ et que nous avons dû appréhender progressivement. Mais je dirais que, qu'il s'agisse de commettre des crimes, d'échapper à la police, de monter en voiture ou d'attendre l'autre, incarner ce duo est une expérience vraiment sympa. On a l'impression de veiller sur eux, si tant est que ce genre d'expérience vous plaise."
Rockstar n'a pas encore confirmé s'il sera possible d'avoir des rapports sexuels avec les deux personnages en dehors des séquences scénarisées. Les trailers suggèrent certes la présence de scènes intimes entre eux, mais il n'est pas encore établi si le joueur aura la possibilité de leur offrir une séance de jambes en l'air à sa guise, ni même si ces dernières feront elles aussi progresser leur jauge de relation. IGN a quand même tenu à aborder le sujet avec Nelson et ce dernier a souligné que l'intimité physique constituait un aspect important d'une relation et que Rockstar cherchait bien un moyen de l'intégrer au jeu de manière cohérente et naturelle.
"Pour quiconque souhaite explorer la carte du jeu de rôle de leur relation, c'est génial. Beaucoup de membres de l'équipe se sont attachés à ces personnages. Mais l'intimité physique est une part importante d'une relation ; il faut donc la traiter correctement. Comme pour tout ce que nous faisons, nous devons procéder par itérations, faire des essais et affiner le concept jusqu'à trouver ce qui sonne juste."
Pour rappel, dans GTA 4, il était possible de nouer des relations permettant à Niko d'être invité à avoir des rapports sexuels, mais ces derniers n'étaient jamais montrés explicitement. Sur un plan plus controversé, Rockstar Games avait aussi développé un mini-jeu sexuel interactif dans GTA San Andreas (sorti en 2005). Ce contenu a finalement été retiré du jeu pour éviter une classification "Adults Only" (réservé aux adultes) aux US, ce qui aurait empêché Rockstar de vendre le titre chez la plupart des grands distributeurs. Toutefois, les fichiers de ce mini-jeu étant restés présents dans le produit final, des moddeurs ont pu les réactiver. Une situation qui a donné naissance au mythique scandale du "Hot Coffee". Et si les joueurs s'en souviennent avec une certaine nostalgie, ce drama avait engendré de graves problèmes pour Rockstar, notamment des batailles juridiques, le rappel des exemplaires déjà commercialisés et une surveillance accrue de la part des autorités. Par conséquent, ne vous attendez pas à avoir des mini-jeux sexuels interactifs dans GTA 6.
Source : https://www.ign.com/articles/gta-6s-relationship-mechanic-is-cheating-on-your-real-life-partner-and-break-up-worthy-according-to-angry-spouses/
Si je devais le prendre c'est dans 3 ou 4 ans.
Ma meuf "m'interdit" de jouer a GTA 6 pas de problème, je lui rappel qui paye le loyer, fait la cuisine, s'occupe des courses... Et je lui rappel que je peux me passer d'elle et que je peux trouver une femme qui aime GTA... et qu'elle ferait mieux de m'apporter la manette quand je vais sur le canapé
C'est quel degrès d'insécurité maladive qu'il faut avoir pour avoir peur d'une "relation" dans un jeu vidéo.
C'est comme les folles qui vont faire un rêve dans lequel elles voient leur mecs les trompé et qui le lendemain leur font la gueule sans raison.....
"On a l'impression de veiller sur eux, si tant est que ce genre d'expérience vous plaise."
Après, je vois pas comment on peut imaginer nouer une relation avec Lucia. On joue les deux perso donc justement comme le dit Rockstar, on devient le garant (ou pas) de cette relation, nous restons tiers a cette relation. C'est pas un jeu de rôle là. Donc le but n'est pas ici de se prendre pour Jason et draguer Lucia mais plutôt la façonner d'un point de vue extérieur.
Le personnage c'est pas toi déjà donc a partir de là déjà ça tombe à l'eau.
Et avoir peur d'une relation virtuelle dans un jeu ???
Cela dit moi aucun risque : je suis célibataire et je suis gay mdr.????
Les gens ont vraiment du mal a faire la distinction entre virtuel et réel... Je comprends mieux pourquoi ils se sentent obliger de sentir concernés par des trucs qui ne les concernent pas du coup ????