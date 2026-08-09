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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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altendorf
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Final Fantasy 7 : Square Enix voit déjà bien plus loin que la trilogie remake


Alors que la trilogie remake dédiée à Final Fantasy 7 approche de sa conclusion, Square Enix ne semble pas vouloir tourner définitivement la page de l’univers de Cloud et de ses compagnons. Les ambitions affichées autour du projet laissent même entendre que l’éditeur souhaite inscrire la licence dans la durée.

Lors d’une présentation organisée à la PAX West, intitulée « From Reunion to Resolve », Naoki Hamaguchi, réalisateur de la trilogie Final Fantasy 7 Remake, est revenu sur les objectifs qui ont guidé le développement de ces trois épisodes.

Selon lui, le projet dépasse largement l’idée de proposer une simple modernisation du jeu original sorti en 1997. L’ambition serait également de transmettre Final Fantasy 7 à une nouvelle génération de joueurs et de faire en sorte que cette nouvelle version continue de trouver son public dans les décennies à venir.

L’objectif est particulièrement ambitieux : Square Enix souhaiterait que la nouvelle génération de jeux puisse encore attirer de nouveaux fans dans 20 ou 30 ans. Une manière de reproduire, à long terme, l’impact qu'a pu avoir le Final Fantasy 7 original depuis sa sortie sur PlayStation.

Mais la présentation semble surtout avoir laissé entrevoir une vision plus large pour l’avenir de la licence. Parmi les objectifs associés à la trilogie figure notamment l’idée de développer davantage l’univers de Final Fantasy 7 et de ne plus le considérer uniquement comme une œuvre emblématique du passé.

Cette volonté pourrait ouvrir la porte à de nouveaux projets prenant place dans cet univers une fois la trilogie terminée. Jeux vidéo, extensions ou autres formats : plusieurs possibilités semblent envisageables, même si Square Enix n’a pour l’instant dévoilé aucun nouveau projet précis au-delà de Final Fantasy 7 Revelation et des contenus additionnels déjà prévus.

Ce ne serait d'ailleurs pas une première pour la licence. Après le Final Fantasy 7 original, Square Enix avait largement développé son univers à travers différents projets, avec notamment plusieurs jeux dérivés et le film d’animation Advent Children.
GamesRadar+ - https://www.gamesradar.com/games/final-fantasy/square-enix-wants-to-turn-final-fantasy-7-into-an-ip-with-an-ever-evolving-future-beyond-the-ff7-remake-trilogy/
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    posted the 09/08/2026 at 12:23 PM by altendorf
    comments (9)
    keiku posted the 09/08/2026 at 12:30 PM
    Il y aurait eu je pense quelque chose a faire a l'époque, aujourd'hui et vu la politique de square ca va devenir compliquer...

    il y a 10 ans j'aurais encore pris ca comme une bonne nouvelle, mais l'enchainement ff15, ff16, ff7 rebirth... et la destruction de toute leur vielle licence, me laisse penser que s'est mort pour de bon
    yanssou posted the 09/08/2026 at 12:39 PM
    Univers parallèle ou Advent children ?

    L'essorage est intense...
    riddler posted the 09/08/2026 at 12:42 PM
    C'est pas comme s'ils n'avaient pas déjà essayé
    khazawi posted the 09/08/2026 at 12:49 PM
    C'est voué à l'échec de vouloir presser le citron jusqu'à la dernière goutte.
    shinz0 posted the 09/08/2026 at 12:49 PM
    Qu'ils passent à autres choses
    fan2jeux posted the 09/08/2026 at 12:56 PM
    Rien que le passé de l'unives, cette époque medieval conté dans la piece de theatre loveless, y a matière.
    kikoo31 posted the 09/08/2026 at 01:03 PM
    ça va finir comme les Kingdom Heart cette histoire
    cyr posted the 09/08/2026 at 01:13 PM
    Je suis passer a l'epoque a côté. Aujourd'hui j'en ai fait aucun.

    Quand je me déciderai a les faire, c'est quand toute les versions auront vu le jour. Il manque la partie 3 qui va arriver bientôt.
    thorim posted the 09/08/2026 at 01:27 PM
    Il serait temps de lâcher ce FF7 et de le laisser prendre sa retraite, si ils veulent faire un autre remake ya toujours FF6 et sinon pourquoi ne pas lancer un nouveau projet genre chrono trigger 3 ou carément une nouvelle IP histoire d'avoir un peut de sang neuf au lieu de vivre dans le passé?
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