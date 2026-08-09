Alors que la trilogie remake dédiée à Final Fantasy 7 approche de sa conclusion, Square Enix ne semble pas vouloir tourner définitivement la page de l’univers de Cloud et de ses compagnons. Les ambitions affichées autour du projet laissent même entendre que l’éditeur souhaite inscrire la licence dans la durée.Lors d’une présentation organisée à la PAX West, intitulée « From Reunion to Resolve », Naoki Hamaguchi, réalisateur de la trilogie Final Fantasy 7 Remake, est revenu sur les objectifs qui ont guidé le développement de ces trois épisodes.Selon lui, le projet dépasse largement l’idée de proposer une simple modernisation du jeu original sorti en 1997. L’ambition serait également de transmettre Final Fantasy 7 à une nouvelle génération de joueurs et de faire en sorte que cette nouvelle version continue de trouver son public dans les décennies à venir.L’objectif est particulièrement ambitieux : Square Enix souhaiterait que la nouvelle génération de jeux puisse encore attirer de nouveaux fans dans 20 ou 30 ans. Une manière de reproduire, à long terme, l’impact qu'a pu avoir le Final Fantasy 7 original depuis sa sortie sur PlayStation.Mais la présentation semble surtout avoir laissé entrevoir une vision plus large pour l’avenir de la licence. Parmi les objectifs associés à la trilogie figure notamment l’idée de développer davantage l’univers de Final Fantasy 7 et de ne plus le considérer uniquement comme une œuvre emblématique du passé.Cette volonté pourrait ouvrir la porte à de nouveaux projets prenant place dans cet univers une fois la trilogie terminée. Jeux vidéo, extensions ou autres formats : plusieurs possibilités semblent envisageables, même si Square Enix n’a pour l’instant dévoilé aucun nouveau projet précis au-delà de Final Fantasy 7 Revelation et des contenus additionnels déjà prévus.Ce ne serait d'ailleurs pas une première pour la licence. Après le Final Fantasy 7 original, Square Enix avait largement développé son univers à travers différents projets, avec notamment plusieurs jeux dérivés et le film d’animation Advent Children.