Toute la franchise Resident Evil
est actuellement en promotion sur Steam, avec des réductions pouvant atteindre 80 % sur certains titres. Parmi les jeux concernés, Resident Evil Requiem
, qui bénéficie de sa plus grande remise depuis sa sortie, avec une réduction de 30 %.
Évidemment, ces promotions ne sont pas passées inaperçues chez les relayeurs d'informations et de news sur la série. En effet, Capcom
a pris l'habitude de proposer d'importantes réductions lors de l'annonce d'un nouveau Resident Evil
ou à l'occasion d'un nouveau trailer.
Ces promotions ont donc amplifié la rumeur d'un nouveau trailer de Resident Evil Veronica
durant le prochain Nintendo Direct
.
Un scénario qui n'aurait finalement rien d'improbable puisque Resident Evil Requiem
avait lui-même bénéficié d'un trailer surprise lors d'un Nintendo Direct
l'année dernière.
L'attente ne sera pas longue pour savoir si ces promotions sont liées à du neuf sur la série, puisque le prochain Nintendo Direct
se tiendra ce 9 septembre, soit après-demain.
Il est très bien, j’ai bien aimé perso mais certains l’ont critiqué pour sa grosse touche action. Il fait très RE 4 en FPS celui la.
hatwa
A deux jours du N-Direct et avec les goodies Veronica au TGS, on peut clairement faire le lien.
asmo889
Ça sera sûrement un trailer d’ambiance comme celui de Requiem au N-Direct de l’année dernière, et les chaînes PlayStation et Resident Evil officiel diffuseront le trailer en meilleure qualité juste après comme pour Requiem encore une fois. Enfin du moins si le jeu sera présenté là-bas…
-On peut facilement identifier Capcom et Square Enix...peut-être From Software, CD Projeckt.
-D'un autre côté on voit qu'Atlus et Bandai Namco ont justement vraiment un peu de mal avec la Switch 2:
Beaucoup de jeux annoncés qui ne sont pas sur Switch 2 (Ace Combat 8 par exemple) ou qui arrive très en retard ( Digimon Stranger ) ou dans un mauvais état de portage (Metaphor refantasio).
et on a un Konami qui navigue très bizarrement puisque faisant ses grosses ventes sur Switch 1 (voir maintenant aussi la 2) ... et qui arrive a présenter des nouvelles ips comme Rev noire, eBaseball: PRO SPIRIT et Rapshody in Scarlet mais sans aucune version sur Switch 2.
Cela donne vraiment l'impression que des accords ont été verrouillé entre certains acteurs.
Demain on peut imaginer que Nintendo aura l'exclusivité (au moins de l'annonce) de Chrono Trigger (remake, remaster ou un nouvelle épqiosde? ) par Square Enix.
Tout comme on comprends que Capcom va sortir tous les Resident evil et les Monster Hunter ( car la rumeur coure aussi que Wilds arriverait ) un peu comme Square Enix fait maintenant avec FF sur Switch 2.
et fin d'année fiscale Capcom qui rajoutera encore 1 ou 2 million de ventes supplémentaires à 5 euros...sans oubli de charger la barque demat au détriment du physique qui continuera donc encore de perdre du poids.
Une présentation au ND est probable avec dans la foulée l'annonce de RE2/3/4 R ce qui serait très sympa