Toute la franchiseest actuellement en promotion sur Steam, avec des réductions pouvant atteindre 80 % sur certains titres. Parmi les jeux concernés,, qui bénéficie de sa plus grande remise depuis sa sortie, avec une réduction de 30 %.Évidemment, ces promotions ne sont pas passées inaperçues chez les relayeurs d'informations et de news sur la série. En effet,a pris l'habitude de proposer d'importantes réductions lors de l'annonce d'un nouveauou à l'occasion d'un nouveau trailer.Ces promotions ont donc amplifié la rumeur d'un nouveau trailer dedurant le prochainUn scénario qui n'aurait finalement rien d'improbable puisqueavait lui-même bénéficié d'un trailer surprise lors d'unl'année dernière.L'attente ne sera pas longue pour savoir si ces promotions sont liées à du neuf sur la série, puisque le prochainse tiendra ce 9 septembre, soit après-demain.