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[Ps5/Ps5 Pro] De retour en stock, si vous en avez les moyens


Plus tôt cette année, Sony a annoncé une hausse du prix des consoles PlayStation, y compris pour la PlayStation 5 Pro, déjà très onéreuse. Si vous n'avez pas réussi à en acquérir une avant l'augmentation et que vous êtes prêt à débourser la somme requise malgré son nouveau prix élevé, sachez que Walmart a remis en stock quelques packs à l'occasion du week-end de la fête du Travail (Labor Day).

Proposés au prix conséquent de 973,88 $, deux packs PS5 Pro sont disponibles chez ce revendeur, incluant une manette DualSense soit en coloris « Midnight Black » (noir), soit en « Grey Camouflage » (camouflage gris). Une troisième option est également proposée avec une manette DualSense Edge « Midnight Black », mais son prix atteint la somme impressionnante de 1 098 $.

Il convient de noter qu'au moment de la rédaction de cet article, aucune de ces consoles n'est malheureusement disponible pour une expédition classique, bien qu'elles soient proposées en retrait en magasin ou en livraison locale. La disponibilité dépend toutefois de votre localisation ; vos chances d'en trouver une en stock peuvent donc varier.

La PS5 Pro est une console très performante, dotée d'un espace de stockage interne de 2 To. Dans son test pour IGN, Michael Higham l'a qualifiée de « console impressionnante, offrant des améliorations notables en termes de performances et de graphismes pour les jeux tirant parti de sa puissance matérielle ». Si vous recherchez la mise à niveau ultime en vue de la sortie de titres comme GTA 6, cette console saura assurément sublimer la dernière création de Rockstar.

Bien que ces tarifs soient élevés, les stocks de PS5 Pro ont été rares ces derniers temps. Si vous espériez en acquérir une, notamment pour préparer l'arrivée de GTA 6, c'est donc une excellente occasion.

Bien entendu, à l'approche de grands événements commerciaux comme le Black Friday et le Cyber ​​Monday, nous surveillerons de près les stocks de matériel PS5 pour voir quand les consoles seront de nouveau disponibles et — croisons les doigts — si des réductions sont proposées. Compte tenu de la flambée des prix, ce serait le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année.

Source : https://www.ign.com/articles/walmart-ps5-pro-restock-labor-day/
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    aeris201
    posted the 09/08/2026 at 09:38 AM by link49
    comments (3)
    loganwolverine posted the 09/08/2026 at 09:47 AM
    Ton article c'est pour les américains, tant qu'a faire écrit le en Anglais
    link49 posted the 09/08/2026 at 09:50 AM
    loganwolverine J'ai vu qu'elle semble de retour dans de nombreux pays, à des prix assez elevés par contre.
    loganwolverine posted the 09/08/2026 at 09:51 AM
    link49 Ils abusent, c'est juste pour profiter de la sortie prochaine de GTA...C'est de la spéculation d'entreprise au même niveau que les spéculateurs random
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