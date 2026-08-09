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NIS Japan : "Les Game Key Card se vendent autant que les autres formats"




Le président de NIS Japan, Kenzo Saruhashi, déclare que la sortie de cartes-clés de jeux sur Switch 2 n'a pas entraîné de changement dans les ventes par rapport aux autres méthodes.

« Actuellement, nous ne constatons pas de différence dans les ventes entre elles. »


Il existe certainement des gens qui "boycottent" les GKC mais de toute evidence ils ne sont pas assez nombreux pour que ca se voit dans les chiffres
https://www.rpgsite.net/interview/21309-id-like-to-localize-hayargami-series-but-we-arent-sure-if-theres-an-audience-nis-president-kenzo-saruhashi-on-why-their-narrative-adventure-games-arent-localized-how-hes-preparing-nis-for-sonys-disc-less-future
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    posted the 09/08/2026 at 07:56 AM by aeris201
    comments (19)
    masharu posted the 09/08/2026 at 07:58 AM
    Le président. Normal. Merci captain obvious.
    stardustx posted the 09/08/2026 at 07:59 AM
    Déclaration à la con, ça aurait du sens si les gens avaient vraiment le choix entre une GKC et une cartouche normale quand ils veulent acheter un jeu physique sur switch 2
    ratchet posted the 09/08/2026 at 08:03 AM
    C’est pas comme si on avait le choix en faite.
    aeris201 posted the 09/08/2026 at 08:08 AM
    NIS a sorti le 30 juillet 2026 au Japon le jeu "Village in the Shade" sur Switch 2, Switch 1 et PS5. C'est la version Switch 2 qui s'est le mieux vendue alors que c'est une Game Key Card

    La version Switch 2 s'est meme mieux vendue que les versions Switch 1 et PS5 additionnées

    https://nichebarrier.com/weekly/2026-08-02

    Donc sa déclaration ne me surprend pas car elle est cohérente avec les charts
    captaintoad974 posted the 09/08/2026 at 08:10 AM
    Comme d'habitude à chaque pétard mouillé, ya les lambda du net qui se prennent pour l'élite qui pensent que leurs avis sert a quelque chose dans le monde réel
    derno posted the 09/08/2026 at 08:12 AM
    tant mieux pour lui, moi je les évites comme la peste.
    lefab88 posted the 09/08/2026 at 08:13 AM
    captaintoad974 ça reste toujours drôle de les voir gigoter dans le propre caca
    cyr posted the 09/08/2026 at 08:16 AM
    Ceux qui boycote les gkc sont une ultra minorité. Un peu a l'image de ceux qui refuse l'abandon des bluray chez sony a partir de 2028.
    aeris205 posted the 09/08/2026 at 08:24 AM
    ratchet t'as toujours le choix avec ton argent
    zephon posted the 09/08/2026 at 08:26 AM
    ratchet bah si tu achètes sur un autre support genre sur ps5
    giru posted the 09/08/2026 at 08:27 AM
    Parce que la majorité des personnes qui achètent des jeux en magasin n'ont aucune idée des débats qui existent en ligne. Les gens voient une boite en magasin et l'achètent, basta. Ils ne se posent pas la question de savoir si c'est une cartouche avec le jeu complet, une GKC, un code ou quoi que ce soit.
    keiku posted the 09/08/2026 at 08:36 AM
    en même temps les gamekey card sont souvent sur les jeux les plus grand publique et AAA, donc s'il sont vendu autant que les autres format, ca veut bien dire que le boycott est bien la
    narukamisan posted the 09/08/2026 at 08:37 AM
    Ce n'est pas trop un soucis .... Pour le moment, pour le commun des mortel, perso ma 1 terra est déjà saturé surtout avec tout les jeux switch 1 que j'avais, même une 2terra suffirait pas a tout stocker, pour le moment les joueurs standard souffre pas du manque de place mais quand ce sera le cas, bin ça va commencer a râler, perso je me re procure tout les jeux switch 1 que je peux en boîte surtout les gros jeux indénpour gagner de la place mais quand tu vois que ff7 part 3 penseras 130giga..... Soit environ 350G si tu veux garder les 3 jeux sur ta carte mémoire c'est juste énorme. Je pense que le fait qu'ils compare leur vente est inutile ..... Et de toute façon impossible il faudrais vendre le même jeux identique en gkc et fullcard pour voir ce que les gens prendrais mais là leur com veux rien dire au final c'est juste parler pour rien dire
    aeris201 posted the 09/08/2026 at 08:39 AM
    giru Les gens voient une boite en magasin et l'achètent, basta.

    Oui enfin la il s'agit de Nippon Ichi, un editeur qui s'adresse globalement a un public qu'on peut considerer de niche. Un public averti qui est sensé savoir ce qu'il achete
    rider288 posted the 09/08/2026 at 08:40 AM
    Pas mal comme boycott
    keiku posted the 09/08/2026 at 08:51 AM
    aeris201 Oui enfin la il s'agit de Nippon Ichi, un editeur qui s'adresse globalement a un public qu'on peut considerer de niche. Un public averti qui est sensé savoir ce qu'il achete

    mais en même temps nippon ichi il ne font plus que des petit jeux indé qui n'ont en temps normal déja pas de version physique, c'est fini l'époque ou ils éditaient les jeux gust... et même le gros jeux ne se vende plus non plus aujourd'hui, il suffit de voir les chiffres des dernier disgaea après le 5 pour voir que même sans gamekeycard les gens ont décrocher
    guiguif posted the 09/08/2026 at 09:39 AM
    Mouais... A noter que du coté US/EU de NIS, deux jeux ne sortirons pas en physique/GKC sur Switch 2 en occident : Astonishia Story qui a bien une version SW2 et Anomalith qui sortira bien sur GKC au Japon.
    akinen posted the 09/08/2026 at 09:42 AM
    J’ai fini Ys Proud en GKC puis l’ai revendu. J’suis pas tombé malade, ma switch a pas explosée.
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