Le président de NIS Japan, Kenzo Saruhashi, déclare que la sortie de cartes-clés de jeux sur Switch 2 n'a pas entraîné de changement dans les ventes par rapport aux autres méthodes.
« Actuellement, nous ne constatons pas de différence dans les ventes entre elles. »
Il existe certainement des gens qui "boycottent" les GKC mais de toute evidence ils ne sont pas assez nombreux pour que ca se voit dans les chiffres
La version Switch 2 s'est meme mieux vendue que les versions Switch 1 et PS5 additionnées
https://nichebarrier.com/weekly/2026-08-02
Donc sa déclaration ne me surprend pas car elle est cohérente avec les charts
Oui enfin la il s'agit de Nippon Ichi, un editeur qui s'adresse globalement a un public qu'on peut considerer de niche. Un public averti qui est sensé savoir ce qu'il achete
mais en même temps nippon ichi il ne font plus que des petit jeux indé qui n'ont en temps normal déja pas de version physique, c'est fini l'époque ou ils éditaient les jeux gust... et même le gros jeux ne se vende plus non plus aujourd'hui, il suffit de voir les chiffres des dernier disgaea après le 5 pour voir que même sans gamekeycard les gens ont décrocher