« Actuellement, nous ne constatons pas de différence dans les ventes entre elles. »

Le président de NIS Japan, Kenzo Saruhashi, déclare que la sortie de cartes-clés de jeux sur Switch 2 n'a pas entraîné de changement dans les ventes par rapport aux autres méthodes.Il existe certainement des gens qui "boycottent" les GKC mais de toute evidence ils ne sont pas assez nombreux pour que ca se voit dans les chiffres