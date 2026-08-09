Il y a des jeux ou annonces comme ça. J'ai pas réussir à bien dormir cette nuit à cause duComme je l'ai déjà dit, c'est le seul jeu dont la bande annonce à l'époque de la Nintendo 64 m'a cueilli (et ça marche encore) ; d'ailleurs, si Nintendo refait la même bande annonce avec ce remake, je sens que je pourrais lâcher une larme.Un remake réussi, c'est celui qui fait que, même si tu connais le jeu par cœur, tu as l'impression de le découvrir comme la première fois. Le fait qu'il existe un "remake" sur 3DS, forcément, fait que tu vois moins la différence que si tu passes de la Nintendo 64 à la version Switch 2, mais quand tu vois cette image, nous voyons que nous passons un cap (nous voyons même qu'il y a déjà une différence dans le parti pris de la présentation de Link, donc il y a de grande chance que nous soyons surpris visuellement par cette version 2026).Là où ça va être délicat, ce n'est pas sur le plan des graphismes (nous sommes pas dans un "Open-World" donc les ressources peuvent être utilisé différemment), de l'OST (ça sent la version symphonique orchestrale) ou encore des cinématiques (même si j'aimais, à l'époque, qu'elles soient faites avec le moteur du jeu, ça amène une cohérence) et du gameplay, qui devrait être adapté à notre époque, mais sur le fait d'avoir des choses inédites — ça peut être un lieu, par exemple — tout en étant dans l'esprit du jeu.C'est toujours compliqué de résumé en un film de 1H30/2H en gros, des centaines d'heures, donc je suis impatient mais je ne veux pas trop attendre, comme pour ce remake, sinon, je pourrais que être déçus.Idéaliser le passé est aussi « dangereux » qu'idéaliser ce qui va arriver ; donc, je dois relativiser le plus possible.Je pense que c'est ça le plus compliqué pour moi : c'est plus qu'un jeu, il incarne : le jeu vidéo.En tout cas, 30 minutes consacrées à Zelda, c'est déjà 15 minutes de plus que pour les 40 ans de Mario, ça en dit long sur la place que Zelda a prise. Je suis curieux de voir s'il y a d'autres choses à part le remake et le possible teaser du film.