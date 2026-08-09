Alors que le journaliste Tom Warren du média américain The Verge avait laissé entendre il y a encore quelques jours que la version PS5 de Forza Horizon 6 ne devrait pas sortir en 2026, le studio britannique Playground Games vient officiellement de démentir cette information dans une récente publication sur Forza.net, qui fait le point sur les nouveautés à venir au cours des prochains mois :
Si vous prévoyez de partir à la découverte du Japon sur PlayStation 5, restez à l’écoute ! Forza Horizon 6 sortira sur PS5 plus tard cette année. Vous pouvez d’ores et déjà ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur le PlayStation Store afin d’être averti de sa disponibilité.
La date de sortie devrait être révélée le 17 septembre prochain lors de la conférence Xbox Tokyo Game Show 2026.
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posted the 09/08/2026 at 12:56 AM by altendorf