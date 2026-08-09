Si vous prévoyez de partir à la découverte du Japon sur PlayStation 5, restez à l’écoute ! Forza Horizon 6 sortira sur PS5 plus tard cette année. Vous pouvez d’ores et déjà ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur le PlayStation Store afin d’être averti de sa disponibilité.

Alors que le journaliste Tom Warren du média américain The Verge avait laissé entendre il y a encore quelques jours que la version PS5 de Forza Horizon 6 ne devrait pas sortir en 2026, le studio britannique Playground Games vient officiellement de démentir cette information dans une récente publication sur Forza.net, qui fait le point sur les nouveautés à venir au cours des prochains mois :La date de sortie devrait être révélée le 17 septembre prochain lors de la conférence Xbox Tokyo Game Show 2026.