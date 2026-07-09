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Les Consoles Minis
On a eu une période faite de Mini Console.

Nes Mini, Super Nes Mini, PC engine Mini, Playstation Mini..



J'ai vue des rumeurs de matos annoncé pour les Nintendo Direct (Peut être collector de Switch 2 surtout).

Mon Youtube est rempli de vidéo de Console Chinoise reprenant les formats de console Nintendo ou Sony.

Il y a une demande et une envie je pense vue tout les youtubeurs Gaming parlant des consoles Chinoise. Je me dit que ca serait bien de retrouver par exemple pour les 25 ans de la GBA : une GB MICRO 2, Une 64 mini... ou une console dans une réédition...




...En corrélation avec le retour de la NeoGeo AES +.



Bref vous avez envie vous de voir le retour d'ancienne console au format Mini ? ou taille réel plus cartouches/CD ?

Quand je vois ce qui sort des usines Chinoise, Nintendo devraient en profiter pour faire des minis Consoles encore, surtout que ca n'a pas été des échecs, et que la Virtual Boy pour Switch a été annoncée par surprise
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    posted the 09/07/2026 at 09:29 PM by loganwolverine
    comments (4)
    zboubi480 posted the 09/07/2026 at 09:37 PM
    Pas des consoles minis mais des vraies consoles . Quand on voit le carton que va faire la Neo Geo AES+, beaucoup de joueurs seraient intéressés, ceux qui ont des cartouches plein les cartons et dont leur console a jaunie ou ne fonctionne plus.
    loganwolverine posted the 09/07/2026 at 09:38 PM
    zboubi480
    zekk posted the 09/07/2026 at 09:42 PM
    Pareil que zboubi480 ça serait cool d’avoir une nouvelle super Nes avec de beaux jeu 16bit
    jackfrost posted the 09/07/2026 at 09:44 PM
    La Saturn, pour les jeux suivants :

    Les shining force III, dragon force, la légende de thor 2, les panzer...

    zboubi480 la néo geo ne m'intéresse pas, la plupart des jeux sont de la baston, mais le concept est top (surtout aujourd'hui) et j'espère que ça va donner envie à d'autres de faire la même chose.
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