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J'ai vue des rumeurs de matos annoncé pour les Nintendo Direct (Peut être collector de Switch 2 surtout).Mon Youtube est rempli de vidéo de Console Chinoise reprenant les formats de console Nintendo ou Sony.Il y a une demande et une envie je pense vue tout les youtubeurs Gaming parlant des consoles Chinoise. Je me dit que ca serait bien de retrouver par exemple pour les 25 ans de la GBA : une GB MICRO 2, Une 64 mini... ou une console dans une réédition......En corrélation avec le retour de la NeoGeo AES +.Bref vous avez envie vous de voir le retour d'ancienne console au format Mini ? ou taille réel plus cartouches/CD ?Quand je vois ce qui sort des usines Chinoise, Nintendo devraient en profiter pour faire des minis Consoles encore, surtout que ca n'a pas été des échecs, et que la Virtual Boy pour Switch a été annoncée par surprise